África se ha convertido en la gran esperanza de la minería Bitcoin limpia. Su secreto está en el agua

La historia cambia en función de cada país. Mientras en Europa, Asia y Estados Unidos se persigue, la minería Bitcoin está explotando en África. Y tienen buenos argumentos para que así sea.

África se interesa por el Bitcoin. Si algo tiene el Bitcoin es que no discrimina dónde se ha minado. Y para muchos países africanos, esta minería supone una fuente de ingresos. África tiene varias condiciones que la hacen muy favorable para esta práctica, lo que ha llevado a que mientras en todo el mundo el interés decrece, en África esté en auge.

Según datos de Google Trends, los países más interesados en la minería Bitcoin son Nigeria, Zimbabue, Camerún y Etiopía. El papel de África sigue siendo reducido, pues su contribución es de menos del 1%, pero eso no impide que para la población local siga siendo interesante.

Tienen lo que más se necesita: fuentes de energía limpias. El gran problema del Bitcoin es la enorme energía que se necesita, lo que ha derivado en un preocupante desastre medioambiental. Sin embargo, muchas regiones de África disponen de abundante energía limpia y barata.

Tenemos por un lado el enorme potencial en energía solar. África es el continente con más capacidad solar, pero está totalmente infradesarrollada. Sin embargo, no es esta energía la que están aprovechando los mineros bitcoin.

El potencial de la energía hidroeléctrica. Es la principal fuente de energía limpia de la región y África no se ha acercado ni de lejos al potencial que tiene. África tiene hoy una capacidad de solo 38 gigavatios, pero tiene un potencial de 474 gigavatios. El mayor potencial sin explotar del mundo. En comparación, Europa tiene un potencial de 73 GW.

"El potencial hidroeléctrico de África supera la demanda actual y a medio plazo del continente", explica la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica. Es precisamente esta energía barata la que encaja tan bien con la minería Bitcoin.

El vibrante ecosistema cripto en África. Incluso las Naciones Unidas apuntaban que África es la siguiente barrera para el mundo cripto. Eso fue en 2018 y desde entonces, pese a la caída de valor de las criptomonedas, el Bitcoin ha seguido empujando.

República Centroafricana adoptó el Bitcoin como moneda legal, Kenia es uno de los países del mundo donde hay más cripto por persona y tenemos proyectos como Qala que apuestan muy seriamente por formar a desarrolladores especializados en cripto.

Gridless. Esta startup africana ha levantado 2 millones de dólares para potenciar la minería Bitcoin en África a través de la energía hidroeléctrica. Recientemente Jack Dorsey, fundador de Twitter, ha visitado una de las granjas rurales donde aprovechan el exceso de esta energía para minar.

Powering a rural Kenya village and securing the #Bitcoin network with excess hydropower, all while lowering rates to 2000 people (500 families, ~$10/month to $4). 🇰🇪 @GridlessCompute pic.twitter.com/9GUlAU6265