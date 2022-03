En NVIDIA se plantean usar a Intel como fabricante de sus chips. Eso son grandes noticias para ésta última

El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, reveló este miércoles una opción estratégica llamativa. La empresa está pensando en contratar los servicios de producción de Intel para futuros chips.

Que la posibilidad esté ahí ya es sorprendente y demuestra que la nueva etapa 'abierta' de Intel —que ya no solo quiere fabricar sus chips, sino los de otros— podría dar pronto sus frutos.

"Competir con TSMC no es para pusilánimes"

Huang explicaba en un evento esta semana cómo "estamos muy abiertos a considerar Intel" como socio para fabricar sus chips, aunque de momento esa opción es tan solo eso. "Las negociaciones con fabricantes llevan mucho tiempo. No es solo cuestión de desearlo. No es como comprar leche".

Aún así, el CEO de NVIDIA advirtió que el objetivo de Intel de competir con TSMC o Samsung —que ya ingresa más que Intel vendiendo chips— no será nada sencillo. No basta con construir nuevas plantas de fabricación, advertía. "Ser un fabricante del calibre de TSMC no es para pusilánimes. Esta empresa baila con las operaciones de 300 empresas a nivel global".

Según Huang, Intel tiene que adaptarse a la forma que sus clientes tengan que trabajar, algo a lo que no están acostumbrados al haber fabricado solo chips propios durante décadas. Si embargo, Huang apuntaba a que esa apertura y su conversión a un fabricante abierto era algo que Intel tenía que hacer.

La llegada de Pat Gelsinger está comenzando a plantear una singular revolución para una Intel que ha estado en horas bajas durante unos años —los problemas con la litografía de 10 nm lo demostraron— pero que con este nuevo responsable está intentando recuperar su papel protagonista en el segmento de las 'foundries', las empresas que fabrican chips.

Las inversiones multimillonarias en fábricas de chips tanto en Estados Unidos como en Europa —concretamente, en Alemania— han dejado claras esas intenciones. También lo ha hecho la nueva filosofía de Intel, que anunció ya hace tiempo que no solo fabricaría sus propios chips, sino también los de terceros.

Nos lo confirmó en una entrevista el año pasado Norberto Mateos, director general de Intel Iberia, y apuntaba como potenciales clientes gigantes como Amazon Web Services o Qualcomm. Eso, parece, era solo el principio.

Vía | Bloomberg