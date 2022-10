NVIDIA ha decidido "deslanzar" la RTX 4080 de 12GB. Es la mejor decisión que podía haber tomado

Tenemos una nueva y alucinante NVIDIA GeForce RTX 4090, pero a esta monstruosa tarjeta gráfica dedicada la acompañaron otros dos modelos en la presentación oficial de la familia hace unos días. Las dos eran versiones muy distintas de la RTX 4080, y ahí está el problema.

Qué ha pasado. Cuando NVIDIA presentó la RTX 4090, también presentó las nuevas RTX 4080 de 16 GB y la RTX 4080 de 12 GB. La última, la más "asequible" —con muchas comilla—, tiene un precio oficial de 1.099 euros, mientras que la RTX 4080 de 16 GB costaba 1.469 euros. ¿Mucha diferencia, no?

Esta RTX 4080 no debería llamarse así. De hecho, la había. La RTX 4080 de 12 GB tiene 7.680 núcleos CUDA y un bus de memoria de 192 bits. La RTX 4080 de 16 GB tiene 9.728 núcleos CUDA y un bus de 256 bits. Es decir: no solo tiene más memoria, sino que esta última es bastante más potente y capaz. Las propias pruebas internas de NVIDIA mostraban cómo el rendimiento era un 30% superior en varios juegos en la de 16 GB. Así pues, la RTX 4080 de 12 GB no parecía "muy 4080".

NVIDIA cancela el modelo más barato. En un artículo en su blog oficial la empresa explicaba que habían decidido "deslanzar" la RTX 4080 de 12 GB. Ellos mismos explicaban que "no se la había llamado correctamente", y "tener dos GPUs con la designación 4080 es confuso".

Qué pasa ahora. Pues nada, porque estos modelos iban a estar disponibles el próximo 16 de noviembre, y ahora las únicas que estarán disponibles serán las RTX 4080 de 16 GB (junto a las RTX 4090, claro). La duda, claro, es qué pasa con las de 12 GB que quizás tanto NVIDIA como sus partners ya habían fabricado. No hay datos al respecto, así que el destino de esas tarjetas es un misterio.

Esperando los modelos "baratos". El elevadísimo precio de estas tarjetas hace que quienes habían esperado para actualizar sus equipos probablemente prefieran tener paciencia y esperar la salida de unas teóricas RTX 4070 o RTX 4060. La cosa estará animada, porque se espera que en las próximas semanas AMD también lance sus nuevas Radeon RX 7000.

¿Cuándo llega la RTX 4070? Algunos analistas creen que esas RTX 4080 de 12 GB podrían relanzarse como RTX 4070 Ti, dejando así cierto espacio para esas teóricas RTX 4070 "estándar". ¿Cuánto tardará la firma en ofrecer dichas opciones? Difícil saberlo, pero algunos rumores apuntan a diciembre de 2023 y enero de 2024 como posibles momentos para esos lanzamientos.