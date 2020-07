El nuevo SSD de Samsung ofrece por primera vez hasta 8 TB de almacenamiento

870 QVO es la próxima generación de discos SSD de Samsung. Recién presentados por la marca coreana, las unidades de almacenamiento llegarán a las tiendas a partir del próximo 30 de junio. Pero aparte de las mejoras en velocidad que podamos encontrar, lo verdaderamente interesante es la capacidad. Por primera vez Samsung ofrece hasta 8 TB de almacenamiento en un SSD para consumo.

El 870 QVO en realidad es el sucesor de los Samsung 860 QVO presentados en noviembre de 2018. En su interior utiliza una arquitectura de celda multinivel de 4 bits (QLC) y se trata de un disco de 2,5 pulgadas SATA.

Si de velocidades hablamos, el nuevo 870 QVO consigue una velocidad de lectura de 560 MB/s mientras que la escritura se queda en 530 MB/s. Esto supone unos mínimos 10 MB/s extra con respecto a lo que conseguía el 860 QVO hace dos años.

Pero aquí lo interesante desde luego es la cantidad de almacenamiento que ofrece. Esos 8 TB son una bestialidad en un SSD externo. Samsung promete una resistencia y aguante para escribir hasta 2.880 TB a lo largo de la vida útil del disco SSD. O, alternativamente, tres años de garantía. Previamente y a principios de este año SanDisk dejó ver una unidad SSD de 8 TB también, pero sólo como prototipo.

Un precio aún no desvelado

El 870 QVO de Samsung llega con un precio de salida de 129,99 dólares el próximo 30 de junio. De momento no se han desvelado precios en euros o si esta fecha se mantiene la misma para España u otros países europeos. Esos 129,99 dólares efectivamente no corresponden al modelo de 8 TB, sino al modelo de 1 TB. Además ofrecerán un modelo de 2 TB por 249,99 dólares y un modelo de 4 TB por 499,99 dólares.

¿Qué hay del modelo de 8 TB? No muchos detalles, ya que no han desvelado su precio final. Por regla de tres lo más probable es que su precio se sitúe entre los 900 y los 1.000 dólares. Sin embargo, no hay nada confirmado de momento.

Vía | TechRadar

Más información | Samsung