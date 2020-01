Qué disco duro externo usan los editores de Xataka: 13 recomendaciones para copias de seguridad, juegos, fotos y vídeos

A pesar de que la nube se ha convertido en el lugar de respaldo y almacenamiento para muchos, otros seguimos apostando por el clásico disco duro externo – o incluso montar nuestra propia nube – para guardar nuestras fotos, archivos, juegos para la consola y copias de seguridad. Discos duros hay de muchos precios, formatos, tamaños y velocidades, pero elijas el que elijas, que sea fiable es esencial. Hemos preguntado a los editores de Xataka qué disco duro externo usan y qué criterios siguieron para seleccionarlo. Verás que, además de discos duros, hay algunas sorpresas.

SSD Samsung T5 de 1TB

Recomendado por Mario Merinowski (Xataka Vídeo)

"Aquí en Xataka Vídeo trabajamos con 2 unidades SSD T5 de Samsung (182 euros) básicamente por el tamaño y la capacidad que tiene (1TB). Necesitamos algo ligero y portátil para eventos, pasárnoslo entre ordenadores, y que sea SSD para la velocidad de transmisión de archivos. Luego ya otra cosa que nos viene muy bien es la conexión USB Tipo-C. Trabajamos con iMacs y USB Tipo-C tenemos todos, así que nos vale. El precio también era lo mejor calidad/precio, lo compramos en Amazon. Es un SSD que pensamos ideal para editores de vídeo y trabajar con varios proyectos de gran peso".

Seagate Expansion de 2TB y WD My Passport (SSD y HDD)

Recomendado por Raúl Álvarez

"Llevo años casado con Seagate y WD, me ha resultado sumamente confiables y no he tenido problemas con sus discos, como sí me ha pasado, por ejemplo, con Transcend. Para el escritorio tengo un HDD Seagate Expansion (72,85 euros) con conexión a la energía eléctrica y puerto USB 3.1. Es de 2TB y lo uso principalmente para respaldos automáticos de Time Machine. En el caso del portátil, tengo dos WD My Passport, uno SSD de 1TB (159,21 euros) que es el que uso para los viajes y traer de arriba para abajo en la mochila. Y el otro es un HHD portátil de 4TB (94,99 euros) que casi no uso, ya que me sirve para hacer respaldos tanto del MacBook como de los otros dos discos, y así tener un segundo backup de toda mi información".

Maxtor de 2TB

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

"Tenía un par de discos duros externos antiquísimos y con poca capacidad, así que el día que me tomé en serio lo de hacer copias de seguridad, me di cuenta que necesitaba renovar estos periféricos. Suelo estar al día de ofertas, así que en el pasado Black Friday me compré un Maxtor de 2TB (60 euros). Lo adquirí porque lo vi por unos 50 euros, algo que está muy bien para su capacidad. Quedé encantada porque me ofreció más de lo que esperaba y nunca me ha dado problemas. La verdad es que no es de una marca muy conocida, pero tenía buenos comentarios, así que no me lo pensé. Me gusta que no tenga alimentación externa, por lo que me lo puedo llevar más fácilmente, y la velocidad de transferencia de datos es buena (tiene USB 3.0). Su diseño es sencillo, moderadamente compacto y con rugosidades en el exterior para que no se resbale... que yo soy muy de caídas tontas.

Sandisk Extreme 500 de 1TB

Recomendado por Javier Penalva

"Aunque intento usar en lo posible el almacenamiento en la nube, en mi mochila siempre llevo una unidad externa que escogí que fuera SSD y USB 3.0 por velocidad y fiabilidad. El modelo que uso es de Sandisk, concretamente el Extreme 500 de 1 TB (241 euros). Lo escogí por su poco peso y grosor pese a que no es un equipo pequeño, pero con los demasiado reducidos acababa perdiéndolos. Además necesita cable externo, otro extra que en mi caso evita ir dejándomelo por ahí. Si tuviera que repetir escogería la versión más actual de este equipo, el Sandisk Extreme (176 euros), más barato, compacto y con resistencia al agua y polvo. "

WD My Passport de 4TB y WD Elements de 2TB

Recomendado por Álex Cánovas

Básicamente uso un par de discos duros externos. Uno de ellos es el WD My Passport de 4TB (125,97 euros) con puerto USB 3.0 que uso únicamente como dispositivo de almacenamiento ampliado para la PS4. Es muy cómodo y me permite no tener que ir borrando juegos del disco interno de la consola cada dos por tres para instalar nuevos juegos. Si no recuerdo mal lo elegí por la relación calidad-precio. El otro disco duro externo que suelo usar es un WD Elements de 2 TB (72 euros) con puerto USB 3.0. Comparado con el otro es mucho más económico y en este caso lo que buscaba era algo pequeño, ligero y de batalla para hacer espacio en el disco interno del portátil y moverlo de un lado a otro sin demasiadas preocupaciones. En general, los WD siempre me han funcionado muy bien."

Western Digital 8TB Elements Desktop USB3.0

Recomendado por Fernando Sánchez

"Tengo el Western Digital 8TB Elements Desktop USB3.0 (183,82 euros). Desde que soy fotógrafo digital, siempre he estado obsesionado con no perder jamás un archivo. Es un mito imposible ya que los fotógrafos nos dividimos entre los que hemos perdido algo y los que vamos a perderlo. He elegido esta marca por la fiabilidad que me ha dado a lo largo del tiempo, desde que empecé a guardar mis fotografías en discos de 1TB, 2, 4... hasta el que acabo de comprar. Esta marca nunca me ha fallado. Es uno de los discos más sencillos del mercado. Pero nunca he necesitado más. Algunos compañeros apuestan por marcas y modelos más profesionales pero prefiero seguir con algo que me da mucha seguridad. Para mi es importante que sea de 3,5" y conectado a la red porque así se evitan las tentaciones de cogerlo para otras cosas, desplazarlo, moverlo, etc... Siempre están detrás de las pantallas y nadie los ve ni los toca. Es negro, discreto y con un ruido muy moderado... y tampoco está encendido todo el día. Solo sirve para copias de seguridad que hago semanalmente."

Western Digital 8TB Elements Desktop USB3.0 Disco duro externo -WDBWLG0080HBK-EESN Hoy en Amazon por 183,82€

Seagate SRD00F2 2TB y Toshiba Canvio Basics de 1TB

Recomendado por César Muela

"En casa uso el Seagate SRD00F2, un HDD de 2TB con USB 3.0 que ya está descatalogado. Tiene casi seis años y no me ha dado ni un solo problema hasta ahora, aunque es cierto que es muy armatoste (en la actualidad hay opciones más delgadas y estéticas como por ejemplo... como por ejemplo el modelo equivalente, el Backup Plus Slim (87,62 euros). Me lo compré hace un tiempo porque Seagate es una marca con mucho recorrido en el campo de los discos duros y ofrecía una garantía mayor de la habitual, así como opciones software para hacer copias de seguridad que en su día no eran tan habituales (como programar back-ups). Para viajes y trabajo uso el Toshiba Canvio Basics (47 euros), un HDD de 1TB con USB 3.0, que también tiene un tiempo. Lo elegí en su día porque era muy pequeño y me venía genial para eventos o viajes porque tiene una velocidad de lectura buena, que es importante tanto para pasar archivos rápido como para poder ver una película o serie desde el propio disco duro sin problema. "

Recomendado por Toni Castillo

"Compré hace alrededor de un año el Toshiba Canvio Basics de 1 TB, básicamente, porque el disco duro externo que utilizaba entonces comenzaba a fallar y este estaba de oferta en Amazon. Opté por él porque tenía la capacidad que precisamente estaba buscando, por su buen precio, por la fiabilidad que le presupongo a la marca y porque tenía una valoraciones que me convencieron. Es básico y tiene USB 3.0, que viene fenomenal para no pasarte la vida eterna pasando archivo. La verdad es que estoy contento con él, no necesito más."

WD My Book de 4 TB

Recomendado por Óscar Condés

"Uso un WD My Book de 4 TB donde hago un Backup de todos los archivos importantes de mi ordenador. Lo elegí por que es una marca de las más reconocidas y porque el precio era razonable para la capacidad e incluía software para hacer automáticamente los backups. Bueno, cuando lo compré (tiene unos tres años o así) era USB 3.0, tecnología que aún estaba empezando. Gracias a eso era mucho más rápido para transferir la info, importante porque mi backup incluye muchas fotos...

NAS de Synology DS212j de 4TB

Recomendado por JaviPas

"Hace años que compré un NAS de Synology modelo DS212j (169 euros) con dos bahías en las que conecté dos discos de 2 TB. Se ha convertido en un elemento indispensable de mi día a día porque es el único "ordenador" que está encendido siempre en casa y que nos permite acceder y almacenar todo tipo de contenidos, desde documentos de trabajo y copias de seguridad hasta música, imágenes y contenidos de vídeo a los que queremos tener acceso desde cualquier dispositivo de casa. Lo tenemos conectado por red (Gigabit Ethernet) para que el acceso sea siempre rápido (aunque también está disponible vía Wi-Fi), y la verdad es que es un dispositivo fantástico para crear esa especie de pequeña nube privada en casa Quería un NAS de Synology por la madurez de su plataforma en estos dispositivos, con un sistema operativo (DiskStation Manager, DSM) que ofrece una interfaz sencilla y un montón de aplicaciones y servicios preparados para correr desde él a golpe de clic, pero el precio también intervino porque había y hay modelos más o menos equivalentes y a precio claramente inferior."

Toshiba Canvio Basics de 2TB

Recomendado por Enrique Pérez

"Compré un Toshiba Canvio Basics de 2TB (62,28 euros) hace bastantes años. Es un disco duro externo de 2,5" sencillo, discreto y creo recordar que no me costó más de 100 euros. Lo utilizo básicamente para almacenar archivos y realizar copias de seguridad, aunque lo cierto es que desde hace unos años lo utilizo menos porque he optado por guardar menos y borrar más. Fue durante el cambio de Windows a Mac. En el PC tenía bastantes imágenes y archivos antiguos, pero en el MacBook solo tengo 128GB, por lo que me compré este disco duro para compensar."

Recomendado por Frankie MB

"No es que vayan de la mano, pero (a veces) la pasión por los videojuegos en PC y consolas deriva en una acumulación de discos duros. Dicho lo cual, si tuviera que recomendar uno de los míos, me decanto por el Toshiba Canvio Basics de 2TB. Los motivos: un precio estupendo, un diseño cómodo y sencillo, pero elegante y el echo de ser perfecto para consolas como Xbox y PS4 con una transferencia de alta velocidad gracias a su puerto USB 3.0 (5,120 MB por Segundo). Hay modelos más actuales y con más capacidad, desde luego. Pero estoy totalmente satisfecho con este."

Seagate Backup Plus Hub de 8 TB

Recomendado por Jesús León

"Actualmente el disco duro externo principal que uso es el Seagate Backup Plus Hub de 8 TB (edición 2019) (178,45 euros), donde guardo una copia de seguridad de todas mis fotos y vídeos, así como todos los documentos importantes. Lo tengo siempre conectado al ordenador y funciona con mucha rapidez, además cuenta con dos puertos USB que siempre vienen bien para conectar algún periférico adicional, desde un pendrive a un lector de tarjetas de memoria... Elegí este modelo porque ya tenía otro igual pero de 4 TB y me ha ido muy bien, así que quería repetir. El de 4 TB es mi segundo disco de backup. Siempre apuesto por Seagate en discos de sobremesa, porque he tenido malas experiencias con otros y, hasta el momento, me van muy bien, además de tener un precio razonable.

Seagate Backup Plus Hub - Disco duro externo de sobremesa de 8 TB, con 2 puertos USB, negro Hoy en Amazon por 178,45€ PVP en PcComponentes 189,80€

Toshiba Canvio Basics de 500 GB

Recomendado por Ricardo Aguilar

"Utilizo un disco duro Toshiba Canvio Basics de 500 GB (47 euros). Tiene esa capacidad, es un 2.5" y es compatible con USB 3.0. Lo compré porque estaba de oferta y porque teniendo un MacBook Pro de 128 GB es sencillamente imposible no recurrir a un disco duro externo. Es un HDD, así que el tema de la velocidad no es una prioridad para mí. Simplemente lo compré porque las fotografías, vídeos y demás documentos pesados los quiero tener almacenados ahí, para minimizar los archivos dentro de mi ordenador de trabajo. No obstante, tengo que admitir que lo uso menos de lo que pensaba. Del mismo modo, sé que Toshiba es una marca fiable (al menos en mi experiencia), así que no dudé."

WD Elements de 2TB, Toshiba Canvio Basics de 2 TB, WD My Passport de 1TB y Seagate Backup Plus Slim de 2 TB

Recomendados por Anna Martí

"Yo siempre elijo teniendo en cuenta volumen, fabricante y precio. Tras mi experiencia, confío en WD, Seagate, Samsung y Toshiba. A no ser que necesite espacio, siempre espero a días de rebajas. Siempre elijo de 2,5 pulgadas y con el USB más rápido que pueda encontrar. Y no me gusta que se conecten a la corriente, por aquello de ser más cómodos de usar en movilidad. Tengo un disco duro para las fotos de trabajo, un WD antiguo con USB 3.0 de 2 TB (71,90 euros)). Luego tengo un Toshiba de 2 TB USB 3.0 (62,28 euros) para hacer backup del anterior. Después, un tercero para fotografías personales, es un WD My Passport de 1 TB con USB 3.0 (56,94 euros). ¡Y todavía falta el de las copias de seguridad! Lo uso para los Time Machines del MacBook Pro, es un Seagate Backup Plus Slim de 2 TB (89,95 euros). Para evitar líos, todos van con su funda respectiva y con etiquetas."

USB Ultra Flair de SanDisk

Recomendado por Yúbal Fernández

"En mi caso, hubo un tiempo en los que tenía uno o dos discos duros externos, y aunque tengo alguno por ahí al que de vez en cuando vuelco una copia física de mis fotografías, la nube ha hecho que me olvide de ellos en mi día a día. Lo que sí utilizo es un USB de 128 GB con el que paso archivos entre ordenadores o los reproduzco en la tele. Se trata de un USB Ultra Flair de SanDisk (16,52 euros), con velocidad de lectura hasta 150 MB/s y conexión USB 3.0. Opté por él en su día primero porque lo encontré en oferta, y segundo porque me da velocidad y una capacidad de almacenamiento más que suficiente para los archivos que suelo utilizar. Tampoco es muy grande, algo que ayuda a que se más manejable (y a haberlo extraviado un par de veces)."

Memoria Flash USB 3.0 SanDisk Ultra Flair de 128 GB, Velocidad de Lectura de hasta 150 MB/s Hoy en Amazon por 16,83€

Base de conexión UGREEN

Recomendado por Sam Fernández

"En mi caso, tengo disco duro externo (mejor dicho, tengo varios) pero no les doy el uso que sería aconsejable porque ya no almaceno offline tanta información como antes. Mis fotografías van a Google Fotos y ya únicamente guardo lo que voy generando para los análisis que hago para Weblogs (archivos RAW, vídeos cuando los hay, fotografías de estudio, etc.). El disco duro que tengo es, me temo, un poco decepcionante. Después de haber tenido (y quemado) cuatro o cinco portátiles a lo largo de mi vida lo que he hecho es ir desmontando sus discos duros y ahora los uso con un lector externo de discos de 2,5" y 3,5" de UGREEN (28,29 euros). Así también aprovecho algunos discos duros de la época de Napoleón que tenía de mis primeros PCs".

Base de Conexión Disco Duro, UGREEN UASP Docking Station Clonador con Doble Bahías USB 3.0 para HDD, SSD 2.5", 3.5" Sata I/II/III, Clonación offline, 2*16TB Max, Cable USB 3.0, Cargador Corriente 12V Hoy en Amazon por 28,99€

¿Qué disco duro externo usas?

Estos son los discos duros externos que usamos en nuestro día a día para trabajar, jugar o como backup. Como puedes ver, hay una buena colección de propuestas, pero no son las únicas. Si tienes un disco duro externo que elegiste por un motivo concreto y estás contento con él, tienes la opción de aportar tu granito de arena en los comentarios.

