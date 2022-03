El Mac Studio tiene una ranura "secreta" para SSD. Aprovecharla es de valientes

Un análisis interno de los nuevos Mac Studio de Apple ha revelado que estos ordenadores disponen de dos ranuras de SSD, estando solo una de ellas ocupada. ¿Podríamos por tanto ampliar el almacenamiento de estos equipos por nuestra cuenta?

Pues no. Al menos, no fácilmente. Apple avisa de que esas ranuras no ofrecen acceso al usuario, y que si quieres más almacenamiento encargues un Mac Studio con mayor capacidad. Resulta que el software de Apple evita que tú hagas ese cambio, pero hay formas de esquivar la restricción de Apple... si te atreves.

Los últimos productos presentados por Apple están dando algunas sorpresas. La pantalla Apple Studio Display sorprendió por tener un chip A13 Bionic que parece sobrado para su función esencial —controlar la webcam— y que está acompañado de 64 GB de RAM de los que solo se usan 2 GB en realidad.

Los Mac Studio también han revelado esa curiosa presencia de no una, sino dos ranuras para la unidad SSD. El YouTuber Luke Miani probó a cambiar la unidad SSD de un Mac Studio a otro, pero se encontró con que el segundo, aun reconociendo la unidad, no podía arrancar desde ella.

Parece que esa segunda ranura es para ayudar a los técnicos autorizados a realizar potenciales reparaciones. El software de los Mac impide que usuarios normales conecten una unidad SSD compatible y la puedan usar en estos equipos, por lo que parece posible que una actualización software hiciera esas ampliaciones posibles para todos los usuarios.

IRC says there's YouTube drama about swapping the Mac Studio's "SSDs"?



Those aren't SSDs. Those are raw storage modules. You wouldn't expect swapping chips between SSDs to keep your data, right? Same here. You need a full wipe. The SSD controller is part of the M1 Max/Ultra.