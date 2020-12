Intel muestra las primeras imágenes de sus gráficas dedicadas Intel Xe-HP destinadas a centros de datos

Nvidia y AMD dominan el segmento de las gráficas dedicadas, pero como sabemos hace tiempo que Intel está trabajando en su nueva arquitectura Xe, que ya ha debutado en ultraportátiles y que ahora hace un guiño al mundo de los centros de datos.

Lo hace a través de las primeras imágenes de las Intel Xe-HP, las gráficas dedicadas que este fabricante está preparando para centros de datos que sobre todo estén destinados al streaming de videojuegos y la transcodificación de vídeo para emisiones en streaming.

Raja Koduri, máximo responsable de este proyecto, compartía en Twitter nuevas imágenes de estas gráficas dedicadas, algo que ya había hecho en el pasado y que permite comprobar que en Intel siguen avanzando con un proyecto ambicioso pero que aún tiene mucho camino por recorrer.

Exciting to see these next to each other. Intel's first data center GPU that's in production, between Xe HP GPUs that are sampling to customers. We have ways to go, but an incredible journey so far. 🙏 the incredible team at Intel🙏 2020 is a memorable year for GPU technology pic.twitter.com/2fsJvVeDOK