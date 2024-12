Un gamer compró una CPU de 380 euros en Amazon. Resultó que era un viejo chip de 16 euros con una pegatina

Un usuario de Reddit llamado Nico1300 contaba hace unas semanas allí como un gamer amigo suyo había gastado 380 euros en un procesador que teóricamente era un reciente y potente Core i7-14700K.

El gamer probablemente se dio cuenta muy rápido de que algo raro pasaba cuando lo recibió. El procesador que había comprado debería haber podido ser instalado en su placa base con Socket LGA 1700, pero no fue así.

Al analizar más de cerca el procesador, se dio cuenta que en realidad la etiqueta que mostraba que era un Core i7-14700K no era legítima: era una pegatina. Al despegarla se desveló el misterio.

El procesador que le había llegado era un Core i5-760 con Socket LGA 1156 que además era mucho más antiguo —se lanzó a finales de 2010— y hace años que fue descontinuado. Es posible encontrarlos de segunda mano en eBay por 16 euros. El procesador Intel Core i7-14700K se lanzó a finales de 2023 y su precio actual en tiendas ronda los 440 euros.

Nico1300 explicaba en ese hilo que su amigo compró el chip en Amazon y el producto estaba etiquetado como totalmente nuevo. Además el vendedor era también Amazon, lo que en teoría debería ser garantía suficiente de que dicho componente era legítimo.

En los comentarios del hilo de Reddit algunos usuarios lanzaron una hipótesis razonable: alguien había comprado realmente un Intel Core i7-14700K, pero se lo quedó y devolvió a Amazon este Core i5-760 en su lugar para recuperar el dinero y quedarse con el procesador moderno.

En Amazon probablemente alguien revisó la devolución, no se dio cuenta de que el procesador no era el procesador real —la pegatina cumplió su objetivo— y volvió a poner a la venta el procesador al comprobar en esa insuficiente revisión que no había sido utilizado.

Uno de los participantes en el debate afirmó trabajar para Amazon y aseguró que las revisiones de componentes devueltos suelen ser realizadas por personal con conocimientos y recursos avanzados como escáneres de rayos-X para revisar componentes internos. Aun así, puede que en este caso el componente devuelto evitara ese examen más exhaustivo, lo que acabó provocando esta situación.

Imagen | Nico1300 en Reddit

En Xataka | Amazon vende unidades SSD de 16 TB a 100 euros. Son un timo