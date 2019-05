Cuidado con la CPU que compras: hay quien las falsifica y logra colárselas a Amazon, así puedes detectarlas

Te quieres montar un equipo potente y haces la lista de la compra en Amazon. No compras de terceras partes, sino de Amazon directamente, con los precios de mercado. Entre esos componentes eliges un Core i9-9900K, y cuando te llega todo a casa y te dispones a montarlo, sorpresa.

La caja en forma de dodecaedro del Core i9-9900K parece estar en buen estado, pero cuando la abres algo te escama: la pegatina superior lo identifica como esa CPU, pero en realidad es un Core 2 Duo E8400, un micro de hace una década "disfrazado" de CPU actual. Eso le ha pasado a Jaime Sánchez, investigador de seguridad, y no ha sido el único: aquí hablaremos del fraude con CPUs falsificadas y cómo detectar esas falsificaciones.

Jaime Sánchez (@segofensiva) es investigador en seguridad informática desde hace años, y hace poco daba una conferencia sobre técnicas avanzadas de Password Cracking en el conocido evento RootedCon que se celebra en España.

El creador de SeguridadOfensiva nos explicaba cómo a raíz de esa conferencia decidió dar un salto en su forma de investigar: hasta entonces había utilizado instancias de Amazon en las que se alquila capacidad de computación, y en lugar de eso quiso montarse un equipo muy potente al que llamó "Kratos" para investigar en campos en los que trabaja como el Password Cracking o las redes neuronales.

Este potente equipo, como explicaba en su blog, cuenta con componentes de alta gama como por ejemplo dos GeForce RTX 2080 Ti, 64 GB de memoria y un potente Intel Core i9 9900K. Todos los componentes eran nuevos y estaban disponibles directamente desde Amazon, no desde terceras partes, algo que a Jaime le daba "más garantías si surgían problemas".

Spot a fake CPU!! Someone is taking and delidding old core2duo, buying and delidding a brand new i9, swapping lids, reglueing and then returning the old one with the new lid to @AmazonESP. Take a look at pictures. On the left, i9 9900k I’ve just received... #scam #fakecpu pic.twitter.com/O3MixquKn6