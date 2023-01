Amazon vende unidades SSD de 16 TB a 100 euros. Son un timo

Te das una vuelta por Amazon y buscas unidades SSD de 16 TB. De repente ves un montón de ellas a precios increíbles. Demasiado increíbles, de hecho. Que estas unidades ronden los 70 u 80 euros es la peor señal, pero hay otras.

De hecho, estas unidades no son más que un timo. Uno que ya vimos recientemente con las tarjetas Micro SD falsas que pululaban por sitios como eBay, y que ahora trata de convencer a los despistados de que es posible comprar unidades SSD a precios absurdos.

Las unidades SSD han provocado una singular revolución en nuestros PCs y portátiles. De hecho, la mejor forma para revivir un viejo ordenador es a menudo añadir una de estas unidades, sobre todo ahora que el coste por gigabyte es realmente atractivo.

Pero que sea atractivo no significa que sea irrisorio. Una unidad SSD de 1 TB en formato M.2 PCIe 4.0 de fabricantes como WD, Samsung o Crucial suele tener precios de entre 100 y 150 euros actualmente.

Esta unidad SSD externa Crucial X6 de 4 TB tiene un precio de 319 euros actualmente en Amazon. Es totalmente legítima, y el precio es realmente destacable.

También tenemos unidades SSD externas, y aquí los precios para unidades de 1 TB —algo más lentas, PCIe 3.0— rondan los 100 euros. ¿Queréis más capacidad? No hay problema: una Crucial X6 de 4 TB cuesta 319 euros en Amazon en estos momentos.

Estamos hablando de un fabricante reputado y reconocido, de una unidad que también ha sido analizada en diversos medios y que tiene una capacidad y una relación precio/prestaciones destacable.

La oferta de unidades SSD externas de 16 TB en Amazon es sorprendente. Y también es un timo.

Por eso mismo resulta sorprendente encontrar esas otras unidades SSD externas que en Amazon afirman ofrecer 16 TB de capacidad en formatos ya reconocibles —muchas de ellas copian el de las Samsung T7, que por ejemplo en su versión estándar (no "Touch") de 2 TB cuesta actualmente 227,88 euros en Amazon.

Y sin embargo, esas otras unidades prometen multiplicar por ocho la capacidad, y dividir por tres el precio. Eso ya huele mal, sobre todo cuando apenas hay unidades SSD de 16 TB y sus precios son desorbitados. La unidad Rocket XTRM-Q de Sabrent es un ejemplo: cuesta unos 3.000 dólares. No 100, no. 3.000.

Esta unidad SSD de Sabrent sí tiene (de verdad) una capacidad de 16 TB. Y no cuesta 100 dólares. Cuesta 3.000.

Claro, esas unidades que aparecen en Amazon no son de Sabrent o de Samsung. De hecho no son de ningún fabricante reconocido ni reputado. Una de ellas, que cuesta 85,73 euros, es vendida y enviada por una empresa llamada NanchongTimaoji. Otras, por fabricantes con nombres directamente en chino.

En las pocas unidades de 16 TB a esos precios ridículos que tienen opiniones asociadas los comentarios son claros. Las unidades no tienen 16 TB, son lentas y dan problemas e incluso ni se pueden montar o formatear.

Fuente: ReviewGeek.

Algunos medios quisieron de hecho confirmar que estas unidades eran un timo. En ReviewGeek compraron una de estas unidades SSD de 16 TB. La unidad tenía 64 GB de datos y las velocidades de transferencia eran terribles.

Fuente: ReviewGeek.

Todo quedó explicado cuando destriparon la unidad. Eso no era un SSD: era una tarjeta Micro SD de 64 GB acoplada a un pequeño circuito que la transformaba en una unidad externa con conexión USB-C. Terrible.

Es probable que muchos de nuestros lectores —si no todos— no se fiaran de una oferta así y nunca compraran, pero lo cierto es que hay usuarios de Amazon que quizás no tienen tantos conocimientos y que acaban cayendo en la trampa.

La culpa no es tanto suya como de Amazon, que tiene aquí un problema de control de catálogo y que debería tener cuidado a la hora de incluir productos tan dudosos. Es cierto que los usuarios pueden acabar devolviendo el producto y recuperando el dinero en muchos casos, pero esos productos no deberían aparecer en esos listados en primer lugar.

Y es que como dijimos en el caso de las tarjetas Micro SD, si algo es demasiado bueno para ser cierto, es que probablemente no lo es. Cuidado con estas unidades y con cualquier otro producto "demasiado barato".

Desde Amazon nos indican que siempre animan a los clientes a contactar con ellos cuando lo consideran necesario. Si los clientes tienen dudas sobre la autenticidad de una reseña, pueden usar el botón "Informar de un abuso", y cuentan con canales adicionales en este sentido. Además fuentes de la empresa añaden lo siguiente:

"No permitimos que en las listas o descripciones de productos se incluya información incorrecta y tenemos tolerancia cero ante las reseñas falsas. Tenemos unas políticas claras que prohíben el abuso y suspendemos, prohibimos y emprendemos acciones legales contra quienes violan estas políticas. Además, eliminamos aquellas reseñas que no son auténticas. Los artículos en cuestión –en referencia a las unidades SSD citadas- han violado nuestras políticas y por eso ya han sido eliminados".

Aunque sigue siendo posible encontrar aún productos similares con el mismo problema, efectivamente varios de ellos han sido eliminados. Esperamos que poco a poco logren atajar un problema que se suma al complejo control de las reseñas falsas.