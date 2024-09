EEUU dejará de ejercer presión sobre ASML: los controles de exportación quedarán totalmente en manos de Países Bajos

La guerra comercial entre Estados Unidos y China alcanzó en los últimos tiempos a ASML. El fabricante neerlandés de equipos de litografía, aquellos que son necesarios para la fabricación de chips, se vio imposibilitado de vender algunos de sus productos más avanzados a clientes del gigante asiático como consecuencia de una serie de medidas impulsadas por Washington.

El mencionado escenario impactó más de una vez en las acciones bursátiles de la firma más valiosa de Europa, y también desató la protesta de algunos legisladores de los Países Bajos. Pese a ello, el marco legal respalda al país norteamericano, que tiene poder de decisión sobre las exportaciones de ciertas empresas extranjeras si estas utilizan tecnología estadounidense.

Países Bajos asume todo el control

Como recoge The Register, Estados Unidos ya no intervendrá de manera directa en las exportaciones de ASML. Este movimiento, sin embargo, no da a la compañía europea la libertad de vender equipos restringidos a clientes en China. Las licencias de exportación seguirán existiendo como hasta ahora, solo que el gobierno de Países Bajos asumirá todo el control.

“ASML tendrá que solicitar licencias de exportación al gobierno holandés en lugar del gobierno de los EE. UU.”, ha dicho la compañía en un comunicado oficial en referencia a las medidas que entrarán en vigor el próximo 7 de septiembre. Cuando hablamos de licencia, nos referimos a un sistema complejo para restringir la venta de ciertos equipos fuera de la Unión Europea.

No se trata de una prohibición como tal, pero cada solicitud es evaluada por el gobierno antes de autorizar o rechazar la exportación. En esencia, es el mismo esquema que utiliza Estados Unidos y otros países. Ahora bien, cuando se trata de China, estas licencias no suelen llegar a buen puerto, y el argumento que tienen ambos países es prácticamente idéntico.

Si nos enfocamos específicamente en los equipos de litografía, afirman que esta tecnología puede ser utilizada para producir semiconductores avanzados. Estos chips, a su vez, pueden ser impulsar proyectos con fines militares. Tanto Estados Unidos como Países Bajos justifican las restricciones comerciales en asuntos de seguridad nacional.

Lo que está a punto de cambiar es el responsable de gestionar la totalidad de las licencias de ASML. Cabe señalar que no cambiará los productos que están sujetos a las licencias. Estamos hablando de los equipos TWINSCAN NXT:1970i, TWINSCAN NXT:1980i y TWINSCAN NXT:2000i, así como sistemas litografía ultravioleta profunda posteriores.

Además, todos los sistemas de litografía ultravioleta extrema están alcanzados por las licencias de exportación. Se trata de la tecnología para la fabricación de chips más avanzada del planeta. Cada una de estas máquinas, como la Twinscan EXE:5000, contiene más de 100.000 piezas, 3.000 cables. Y China no puede comprarlas dadas las mencionadas restricciones.

Imágenes | ASML | Karl Callwood

En Xataka | Japón quiere recuperar el liderazgo como fabricante de equipos de litografía. Y tiene un plan para acabar con el monopolio de ASML