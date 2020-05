La turbulenta historia de la gran película maldita de superhéroes de Marvel: ‘The New Mutants’ ya tiene fecha de estreno

Nueva fecha para 'The New Mutants', la película de Fox (ahora ya en manos de Disney) basada en uno de los comics de mutantes Marvel más importantes de los ochenta, y que va camino de tres años buscando fecha de estreno. En esos tres años se ha hablado de severos recortes hasta dejarla irreconocible, de estrenos del director's cut y, finalmente, de una nueva fecha, parece que definitiva: 28 de agosto. Aunque como sabemos, vivimos tiempos especialmente poco apropiados para dar nada por sentado en cuanto a los estrenos... y 'The New Mutants' parece especialmente sensible a ese tema.

Los últimos rumores sobre el particular tenían una clara base real: cuando hace unos días Disney anunció nuevas fechas de estreno para 'Mulan' y 'Viuda Negra', retrasadas por la pandemia, no hizo lo propio para 'The New Mutants'. La sensación entre los fans fue que la película podría verse en Disney Plus o Hulu: la laberíntica historia de la película en busca de distribución y recientes decisiones de la compañía de saltarse el estreno en salas e ir directamente a estreno en streaming con 'Artemis Fowl' y 'Hamilton' daban alas a esta teoría.

Finalmente, el 28 de agosto será la fecha para que los mutantes lleguen a las pantallas.¿Se ha precipitado Disney con esa fecha, o servirá, como 'Tenet' de Christopher Nolan, para testear la necesidad del público de volver a las salas? ¿Se convertirá la película de Disney, después de tres años buscando un estreno, en el éxito sorpresa del verano?

Nuevos mutantes y osos místicos

La historia de la película de 'The New Mutants' parte de un cómic histórico: el primero de los muchos spin-offs de 'X-Men' en los años ochenta. Con el mítico Chris Claremont -responsable de los mejores años clásicos de la serie en esa década- como guionista, la serie se centraría en un grupo de chavales con poderes mutantes que vivían también bajo la protección de Charles Xavier y que conformaban una especie de 'X-Men' jovencísimos. Un poco al estilo de la primerísima Patrulla X de Lee y Kirby, indisimulada metáfora de los problemas raciales de la época, pero también del incansable bullir de las hormonas adolescentes.

En esta primera etapa de la serie, entre 1983 y 1991, tuvo lugar la saga más popular de la colección, la del Oso Místico, que es la que inspira la película de Disney. Arrancó en los primeros tiempos de la serie, con su número 18, del año 1984, y contaba la historia de una miembro del grupo, Danielle Moonstar (Mirage), cheyenne que tiene terribles visiones con un oso monstruoso que asesinó a sus padres. El Oso Místico llevará a Dani y sus amigos, entre los que está la hechicera mutante Magik, a sus dominios, los Badlands. En la película, Anya Taylor-Joy es Magik, Maisie Williams es Wolfsbane, Henry Zaga es Sunspot, Charlie Heaton es Cannonball y Blu Hunt es Mirage.

Con este precedente claro (y por las imágenes y trailers que se han podido ver de la película parece obvio que se ha respetado toda la ambientación siniestra y violenta de la versión impresa), 'The New Mutants' no podía ser una película de superhéroes al uso. De hecho, los primeros trailers, cuando aún se pensaba en estrenar la película en 2018, recordaban más bien a películas solo tangencialmente ligadas a la narrativa superheroica, como 'Pesadilla en Elm Street 3'. En ella, las víctimas habituales de Freddy Krueger estaban encerradas en una clínica mental y adquirían superpoderes cuando estaban soñando.

Es decir, que la película conectaba más con el cine de terror de los ochenta y su perturbadora radiografía del teen angst de la época que con las otras películas de los 'X-Men' con las que Fox intentaba, en teoría, vincularla. El responsable de este radical enfoque es Josh Boone, director salido de un par de dramas indie de éxito como 'Un invierno en la playa' (2012) y 'Bajo la misma estrella' (2014). Para llevarlo a cabo, Boone encargó a su amigo Knate Lee que ilustrara un cómic basado en su idea para una película, que envió a Simon Kinberg, guionista y productor de varios títulos recientes de la franquicia 'X-Men'.

Y Boone llegó en el momento preciso: una Fox pre-Disney estaba descubriendo el potencial del lado "adulto" de los superhéroes gracias a los éxitos de 'Logan' y las dos 'Deadpool', en busca de alternativas que le separaran del monolítico y canónico universo de Marvel Studios. La elección parecía idónea: todos los éxitos indie de Boone giraban en torno a sus protagonistas adolescentes, y esta era una manera perfecta de aproximarse al cosmos mutante.

El proyecto tenía tan buena pinta que hasta Bill Sienkiewicz, dibujante de las historias originales y responsable del aspecto aterrador y surreal de la onírica aventura donde empezó todo, dio su visto bueno a la visión de Boone. La fecha prevista de estreno era el 13 de abril de 2018, pero con la post-producción comenzaron los dolores de cabeza. Ya durante el rodaje, Boone percibió que sus ideas más aterradoras y macabras estaban siendo "neutralizadas", pero lo cierto es que los pases con público del primer montaje arrojaron resultados excepcionales.

A partir de ahí, la producción comenzó a dar bandazos debido a los continuos desencuentros entre Boone y una Fox que no terminaba de tener claro qué quería hacer con la película. Por ejemplo, cuando un primer trailer se estrenó con 'It', el público se volcó con el lado más oscuro de la película, y Fox apoyó la visión más terrorífica de 'The New Mutants'. Pero a la vez, no encontraba un hueco en el calendario. Primero se retrasó todo un año, hasta febrero de 2019, para no coincidir con 'Deadpool 2'.

Los muties no encuentran su sitio

A continuación, se retrasó unos meses más, hasta agosto del mismo año, para no coincidir con la no muy bien recibida 'X-Men: Fénix Oscura'. A esas alturas estaba claro que Fox no sabía que hacer con la película: el espectacular fracaso de 'Cuatro Fantásticos', al que se sumaba el de Fenix Oscura, era una sombra que empezaba a extenderse sobre la postproducción, y comenzaron a llegar nuevos rumores de remontajes, suavización del aspecto macabro de la película, e incluso planes para reshoots que incorporaran tramas secundarias completamente nuevas.

Y entonces, llegó la compra de Fox por parte de Disney. El destino de la película quedó más en entredicho que nunca, ya que la película claramente no formaba parte del estilo familiar del MCU que tan buenos dividendos daba a la compañía. La adquisición dio otra patada a la fecha prevista de estreno, hasta mandarla a abril de 2020. Los reshoots se paralizaron y los fans recibieron mensajes contradictorios. Por ejemplo, del propio Boone, asegurando que lo que se estrenaría sería su visión original.

Y entonces... el coronavirus. La crisis que ha obligado a retrasar todos los estrenos en salas del momento ha afectado también a la película, que durante unos meses ha permanecido en el limbo. Un nuevo trailer a principios de año y el anuncio del 28 de agosto como nueva fecha, aparentemente definitiva, hace pensar en que quizás las tornas hayan cambiado para el proyecto de superhéroes adolescentes de Boone. ¿O la maldición de los mutantes aún tiene que dar nuevos coletazos?