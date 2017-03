'The Matrix' volverá con nueva secuela... y con nuevo protagonista

Los remakes, secuelas y precuelas son el pan nuestro de cada día en el mundo del cine, y en Warner Bros. lo saben bien. La productora está preparando una nueva entrega de 'The Matrix', la trilogía que se inició con la legendaria película del mismo título que se estrenó en 1999.

De momento no se conocen apenas detalles sobre la producción, que no obstante podría no contar con los hermanos Watchowski que se encargaron del guión y la dirección de la película original y sus dos secuelas. Lo que sí parece que ya tienen elegido es al potencial protagonista, el actor Michael B. Jordan.

¿Volverá Neo?

En The Hollywood Reporter indican que en la nueva entrega tampoco estaría implicado Joel Silver, productor de la trilogía original y que precisamente mantuvo conversaciones con Warner Bros. para relanzar la saga. Este productor vendió los derechos al estudio en 2012 por cerca de 30 millones de dólares, y no parece claro que en Warner Bros. quieran contar con él debido entre otras cosas a que sus relaciones con los Watchowski son "tensas".

'The Matrix' logró convertirse en toda una referencia del cine de ciencia ficción gracias tanto a la trama como a unos espectaculares efectos especiales que sobre todo destacaban por el famoso efecto del 'bullet time', y además de ser una de las películas más taquilleras de 1999 a nivel global acabó ganando cuatro Oscars de la Academia. Las dos secuelas posteriores, 'Matrix Reloaded' y 'Matrix Revolutions' no tuvieron tanto éxito y recibieron peores críticas.

Aunque parece que en Warner Bros. tienen elegido a Michael B. Jordan ('Creed') como protagonista de la secuela, la participación de los hermanos Watchowski y de actores como el propio Keanu Reeves no está descartada. El propio Reeves comentó durante la promoción de 'John Wick: Chapter 2' que no le importaría participar en una nueva entrega con una condición: que los Watchowski estuvieran implicados —también hubo rumores hace años sobre su interés— en esa producción escribiéndola y dirigiéndola.

En Warner Bros. no obstante parecen estar planteándose un guión que escribiría Zak Penn, que ya tiene experiencia en producciones de este tipo: creó la serie 'Alphas' de Syfy y también ha escrito varios de los guiones de películas de personajes de Marvel como los X-Men o Los Vengadores.

Vía | The Hollywood Reporter

En Blog de Cine | 'The Matrix', buenas ideas masacradas por una dirección calamitosa