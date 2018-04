'The Last Starfighter', el clásico de culto de 1984, tendrá nueva película de la mano del guionista de 'Rogue One'

Alex Rogan es un experto en videojuegos quien tras terminar con nota sobresaliente 'The Last Starfighter', el videojuego de moda, es transportado a otro planeta donde se da cuenta que el juego fue sólo una prueba. Alex ha sido reclutado para unirse el equipo de los mejores pilotos de la galaxia con el objetivo de defender su planeta de una invasión que se aproxima.

Esa es la premisa detrás de 'The Last Starfighter', una gran película de ciencia ficción de 1984 que se ha convertido en toda una obra de culto. Hoy Gary Whitta, guionista de 'Rogue One', anunció que está trabajando en un reboot/continuación de esta cinta junto a su creador, Jonathan Betuel, e incluso compartió las primeras imágenes del arte conceptual de esta nueva versión de 'The Last Starfighter'.

Tras el tremendo éxito de 'Ready Player One', parece que ya tenemos a su próxima sucesora. Se trata de 'The Last Starfighter', que en Latinoamérica fue conocida como 'El Último Guerrero Estelar' y en España como 'Starfighter: La Aventura Comienza', una de esas películas que tiene todo para aprovechar esa nostalgia ochentena que está tan de moda últimamente.

Whitta mencionó que estuvo persiguiendo por varios años a Betuel, quien aún conserva los derechos de la obra original, y cuando finalmente lo encontró, le propuso la idea de hacer una nueva película que mantenga parte de la historia original pero que sea una continuación de la primera película.

Ambos escritores han dedicado varias horas a este proyecto y ahora finalmente tienen una historia completamente desarrollada, donde, según Whitta, se rinde homenaje a la cinta original pero a que su vez le da la bienvenida a la nuevas generaciones. Whitta termina diciendo: "Es una película profundamente especial para mí. La idea de jugar un videojuego que podría ser un boleto mágico para una verdadera aventura espacial... siempre pensé que el concepto era completamente brillante".

Aún hay algunos detalles que se deben cerrar, como las negociaciones con Universal donde hay algunos problemas de "derechos arcaicos" que les impide seguir adelante. Tanto Whitta como Betual están confiados de que todo saldrá adelante con este "proyecto que nace la pasión".

Okay, probably shouldn’t show you this so early but here’s a little something I’ve been tinkering on with my co-writer Jonathan Betuel. You might recognize the ships. Thanks to the amazing Matt Allsopp (lead concept artist on ROGUE ONE) for creating these images for us. pic.twitter.com/CIobLYYRHk