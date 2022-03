El legado del cómic en 'The Batman': cómo la película se entrega por completo a las novelas gráficas de DC

'The Batman' es, posiblemente, la película de toda la historia del personaje que más atención presta a los cómics en los que se inspira el personaje. Por supuesto, con anterioridad muchas otras adaptaciones han tomado elementos de cómics esenciales, como 'El regreso del Señor de la Noche' o 'Batman: Año uno'. Pero lo que hace especial a esta nueva película del héroe es que, además de los típicos cómics del Hombre Murciélago que todos conocemos, 'The Batman' recurre a otros no tan conocidos.

El Batman detective pulp

Una de las primeras apariciones de Batman

Aunque hoy nos queda un poco lejos, el primer Batman, el de finales de los treinta y los cuarenta, hundía sus raíces en los detectives pulp enmascarados que conformaron el prototipo de lo que luego fueron los superhéroes. Son personajes como 'The Shadow', que aterrorizaban a los criminales con una presencia escénica imponente, a la vez que usaban una capacidad deductiva extraordinaria para desenredar los crímenes más laberínticos.

Bebiendo del género negro que por entonces triunfaba en el cine, Batman era un detective hard-boiled sin demasiados escrúpulos, y con capa en vez de gabardina desastrada. Empleaba la violencia extrema a menudo como castigo, y no solo como herramienta disuasoria, algo que pronto DC eliminaría de las encarnaciones del personaje. Reeves se ha inspirado en los cómics más modernos de Batman, pero está claro que no ha olvidado los clásicos.

El Batman novato

Batman: Año uno

Por supuesto, y casi como cualquier visión del personaje que retrata al héroe dando sus primeros pasos, la influencia de 'Batman: Año Uno' es indiscutible (Reeves lo ha reconocido oficialmente). Pero además, este cómic de Frank Miller y David Mazzucchelli impacta en la película de Reeves en otros aspectos. Por ejemplo, la visión y las motivaciones de Catwoman tienen paralelismos. Pero además, está el tono noir que convierte a Gotham City en casi una Nueva York de novela hard-boiled. El cómic configuró la imagen de Batman tal y como la conocemos ahora y después de décadas de visiones dispares, y eso acaba impactando en las películas, que retratan todas esencialmente al mismo Batman: el de 'Año Uno'.

Batman: Año dos

'The Batman' retrata a un héroe que lleva dos años en activo, lo que nos lleva a 'Batman: Año dos'. En este cómic de Mike W. Barr, Alan Davis y Todd McFarlane se cuenta una oscura historia de Batman enfrentado a un vigilante al margen de la ley. Y aunque elementos clave del cómic como Leslie Thompkins o Joe Chill no forman parte de una película que indaga solo lo justo en los orígenes del héroe, sí que retrata a un Batman aún inmaduro, solitario y que se deja llevar por sus instintos. Dos años son pocos, y tanto en el cómic como en la película, se refleja en un antihéroe que aún se deja llevar por los impulsos, la violencia y una moral dudosa.

El largo Halloween

Los dos anteriores elementos se dan cita en otro cómic que Reeves ha reconocido como una clara influencia, 'El largo Halloween' de Jeph Loeb y Tim Sale. En él, Batman persigue a un psycho-killer que deja crípticas pistas que tiene que descifrar, y muchos personajes de la película hacen su aparición aquí, empezando por Falcone y Enigma. El cómic sirve de historia de orígenes para algunos villanos del panteón de Marvel, y tanto Batman como Catwoman son detectives novatos. La oscuridad general que rodea a este clásico moderno y el uso de las habilidades deductivas por encima de la violencia convierten a 'El largo Halloween' en una influencia clara para 'The Batman'.

La dualidad Batman / Bruce Wayne

Batman: Ego

Esa dualidad es uno de los temas vectores de los cómics más introspectivos de Batman, y conforma forman el núcleo de otra influencia que Matt Reeves ha reconocido para su 'The Batman': 'Batman: Ego', de Darwin Cooke. En él se nos cuenta cómo Bruce Wayne lucha contra el miedo que anida en su interior mientras investiga unos crímenes horribles.

La dualidad Batman / Bruce Wayne se presenta más acusada que nunca, hasta el punto en que héroe e identidad secreta son casi dos personajes distintos, y algo de eso hay en la película de Matt Reeves, que no cae en la tentación de mostrarnos a Batman con traje, pero desenmascarado, como hacen tantas veces las películas de Marvel. En 'The Batman', Batman y Bruce Wayne siempre son entidades separadas, y eso le da una fuerza y un componente casi de película de terror psicológico al film.

Los secundarios: Enigma y Catwoman

Batman no es nada sin sus personajes secundarios, desde los aliados como Alfred, Gordon o los Robin a su imbatible galería de villanos. Quizás el giro más radical conforme a visiones anteriores del personaje lo ha dado Enigma, que ha pasado del gozoso histerismo de Frank Gorshin, John Astin o Jim Carrey a ser un siniestro asesino en serie que entronca visualmente y en su modus operandi con mitos del crimen reales como Zodiac. Esta visión le debe mucho a 'Dark Knight, Dark City', una historia de Batman de 1990 de Peter Milligan, Kieron Dwyer, donde el villano dio un giro hacia lo siniestro que, aunque incluía elementos sobrenaturales es una base para el Riddler de Paul Dano y MattReeves.

En cuanto a Catwoman, posiblemente lo más interesante es acudir a la miniserie de Tom King y Clay Mann 'Batman / Catwoman', que aunque no tiene nada que ver con la película de Reeves, sí es una buena reflexión sobre la relación llena de altibajos emocionales de los dos héroes, lo que ha incluido con el paso de los años una tensión sexual explosiva en comics tan divertidos como 'Hush' (también brevemente referenciado en la película) y una boda frustrada. 'The Batman' picotea de aquí y allá en la larga relación de los dos vigilantes para construir su propia historia.