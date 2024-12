Tenemos una nueva película de 'El Señor de los Anillos'. Para los dueños de sus derechos siguen siendo muy pocas

Esta semana llega a los cines de toda España 'El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim', nueva película de la franquicia, ésta de animación, que quiere seguir escarbando en historias del mundo de Tolkien más allá de las canónicas que ya contó el autor en su legendaria trilogía de libros (más 'El Hobbit'). Después de un tiempo sin muchas noticias de adaptaciones, los últimos años están conociendo más traducciones al audiovisual que nunca, y sin embargo, no parece ser suficiente.

It's Rohirrim time. 183 años antes de lo que nos contó Peter Jackson, conoceremos la historia del legendario Helm Hammerhand, rey de Rohan, reino poblado por humanos que se tendrán que defender de los terribles dunlendinos. La película, de fuerte estética anime, está dirigida por Kenji Kamiyama, que ha firmado varias entregas de 'Ghost in the Shell' y la reciente 'Blade Runner: Black Lotus'.

Señor de los Anillos para rato. Hacía tiempo que no coincidían tantas adaptaciones de la obra de Tolkien en el audiovisual. Lo costoso de ponerlas en pie ha hecho que, durante un tiempo, no haya habido apenas adaptaciones de los libros. La trilogía de adaptaciones de 'El Hobbit' fueron las últimas, en 2014. Y ni siquiera los videojuegos se han prodigado: a la dupla 'Shadow of Mordor' y 'Shadow of War' en 2014 y 2017 se sumaron el nefasto 'Gollum' y 'Return to Moria' en 2023.

Y Amazon, claro. Las aguas de 'El Señor de los Anillos' se removieron (y bien revueltas) con el estreno en 2022 de 'Los Anillos de Poder', financiada por Amazon. Aunque el recibimiento entre los fans fue altamente controvertido, ha vuelto a poner en boca de todos la franquicia y ha desatado un sinfín de proyectos: una nueva película centrada en Gollum, hasta cinco temporadas de 'Anillos de Poder', el eternamente en desarrollo MMORPG de Amazon Games, el cozy y modesto 'Tales of the Shire' y, cómo no, a largo plazo, nuevas adaptaciones en cine de los libros originales.

¿Saturación? ¡Nunca! Si tienes la sensación de que hay cierta saturación de proyectos basados en Tolkien, quizás seas la única persona que piensa así. Embracer Group, el conglomerado de entretenimiento y videojuegos dueño de los derechos de El Señor de los Anillos, reportó a mediados de noviembre una caída del 10% en la división de entretenimiento y servicios, y parte de la culpa la tiene la IP de Tolkien, demasiado cara y aún incapaz de generar muchos productos al año.

Rohirrim es solo el principio. No solo Tolkien tiene la culpa. Embracer ha percibido una caída en las ventas de juegos para PC y consolas del resto de sus licencias, que disminuyeron un 46%, con juegos que no rindieron tanto como se esperaba, como 'PayDay 3' o 'Remnant 2'. Sin embargo, la compañía espera que la percepción de la IP de 'El Señor de los Anillos' mejore tras el estreno de 'Rohirrim'. Lars Wingefors, CEO de la compañía, manifestó en el mendionado informe a los accionistas que confía en que el anime podría generar un crecimiento en las ganancias, y que muchos espectadores se podrían animar a probar, gracias a la película, su videojuego 'Return to Moria', lanzado el pasado verano, de tipo survival y también basado en Tolkien.

