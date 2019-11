Tendremos 'Elric' de imagen real: la mítica saga de fantasía oscura de Michael Moorcock será adaptada en una serie

Aunque de momento no hay una plataforma destinataria definida para la producción, se ha dado el primer paso: la extraordinaria y muy influyente saga de 'Elric', que Michael Moorcock empezó a publicar en los años sesenta, será adaptada a televisión. Sus guionistas serán Glen Mazzara ('The Walking Dead', 'The Shield') y Vaun Wilmott ('Prison Break', 'Star Trek: Discovery'). El objetivo está tan claro que casi no hace falta ni enunciarlo: encontrar la próxima 'Juego de Tronos'.

Y lo cierto es que, aparte de adaptar 'El Señor de los Anillos' (algo que como sabemos, ya está haciendo Amazon), Elric era un paso lógico en esa dirección. Son la obra más popular de un autor rodeado de su propio halo de misterio y leyenda, tremendamente influyente (él escribió por vez primera en los sesenta la palabra "multiverso", hoy en el vocabulario cotidiano de tantos fans de Marvel y DC) y se adentran aún más en el terreno de la fantasía siniestra en mundos alternativos.

Mazzara está actualmente trabajando en una serie de la que hace tiempo que no se sabe nada, posiblemente en espera de que se deje de hablar de la mediocre película con la que se nos fustigó hace unos meses, 'La Torre Oscura'. Wilmott, por su parte, ha escrito una serie para Jerry Buckheimer, el thriller criminal 'Bent'. Pero son los productores de esta nueva 'Elric' quienes quizás inspiren una mayor confianza en el proyecto: Brian Oliver ha producido recientemente 'Rocketman', y Bradley J. Fischer cuenta con un impresionante curriculum en el que destacan películas como 'Zodiac', 'Shutter Island', 'Cisne negro' o 'Suspiria'.

'Elric': Fantasía oscura para las nuevas generaciones

La saga de Elric de Melniboné es algo caótica y se expande no solo por ocho novelas, sino por innumerables novelas cortas y relatos que fueron publicados desde antes de su primera novela, 'Elric de Melniboné', en 1972. Pero hay más: la saga se expande por otros muchos formatos, dando forma a un macrocosmos vivo y que incluye desde el disco de Hawkwind (la banda de Lemmy Kilmister antes de Motörhead) 'The Chronicle of the Black Sword' a gloriosas adaptaciones en cómic (algunas no literales, como el personaje de Adam Warlock, imprescindible en la saga de 'El guantelete del Infinito' de Marvel, y claramente inspirado en Elric); pasando, cómo no, por el mítico juego de rol tradicional 'Stormbringer', publicado en 1981.

Stormbringer, de hecho, es el nombre de la demoniaca espada negra y mágica que porta Elric, y que en traducciones al español se la ha llamado Portadora de Tormentas. Está repleta de runas misteriosas y tiene su propia consciencia y poderes: desenfundarla significa traer la desgracia, a menudo contra la propia voluntad de su dueño. Es el símbolo de poder de este emperador albino, nigromante y hechicero que se mantiene en pie gracias al poder de la magia y que preside con mano de hierro una decadente nación situada en una isla oscura.

Como se puede ver, las aventuras de Elric son oscuras y tenebrosas, en perfecta consonancia con las modas de la fantasía actual, de 'Juego de Tronos' a 'The Witcher', claramente influidas por la macabra imaginación de Moorcock. Este desarrolló las decadentes peripecias de Elric en libros como 'La Fortaleza de la Perla' (1989), 'El misterio del lobo blanco' (1977) o 'La torre evanescente' (1970). Todo un mundo de violencia e intrigas (cuyo mundo de ficción llegó a cruzarse oficialmente con el de Conan en los comics Marvel de este personaje), y que se intentó adaptar al cine a principios de la década pasada, sin éxito.