'Stranger Things 3' destroza los récords de Netflix: 40,7 millones de cuentas han visto la serie en sólo cuatro días

Por si alguien aún tenía dudas acerca de la relevancia de 'Stranger Things' como serie original, Netflix acaba de arrojar las primeras cifras que convierten a esta tercera temporada en todo un fenómeno. Según Netflix, 'Stranger Things 3' ha sido vista por 40,7 millones de cuentas desde su estreno el pasado 4 de julio. Eso sí, no dan detalles de perfiles individuales, regiones y todo de acuerdo a las cifras de la propia compañía.

Netflix no especifica cuántos capítulos fueron vistos por esos 40,7 millones de cuentas, pero sí menciona que 18,2 millones de cuentas han visto la temporada completa de 'Stranger Things 3', es decir, los ocho capítulos en sólo cuatro días.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.