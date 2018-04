Steven Spielberg tendrá su primera película de superhéroes: será con DC Comics y estará basada en 'Blackhawk'

Después del tremendo éxito de 'Ready Player One', que lleva más de 476 millones de dólares recaudados desde su estreno, Steven Spielberg ya tiene listo su siguiente proyecto, que para sorpresa de todos será su primera película de superhéroes. Y aún más sorpresivo es que será su primera colaboración con DC Comics, dejando de lado los rumores de una posible colaboración con Marvel.

El comic que adaptará Spielberg será 'Blackhawk', una de las historias más exitosas y más vendidas de la década de 1940. En ella, se narra la historia de un escuadrón internacional dirigidos por Blackhawk, un misterioso hombre que ha luchado contra amenazas fantásticas y contra los nazis dentro de la Segunda Guerra Mundial.

Spielberg y su amor/obsesión por la Segunda Guerra Mundial

'Blackhawk' debutó en Military Comics #1 en 1941, que fue publicado originalmente por Quality Comics antes de que DC comprara la compañía en 1956. Will Eisner, toda una leyenda de los cómics, Bob Powell y Chuck Cuidera crearon al personaje y la historia que fue una de las más vendidos durante la década.

Warner Bros. confirmó que Steven Spielberg se encargará de producir la película, bajo Amblin Entertainment, y muy posiblemente se encargue también de dirigirla, pero esto último aún no ha sido confirmado. 'Blackhawk' será una película de acción y aventuras ambientada en la Segunda Guerra Mundial, tema que Spielberg conoce muy, muy bien.

David Koepp, el frecuente colaborador de Spielberg y quien escribió 'Jurassic Park', 'The Lost World: Jurassic Park', 'War of the Worlds' y 'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull', será el encargado del guión para esta nueva aventura de 'Blackhawk'.

Por su parte, Spielberg mencionó: "Fue maravilloso trabajar con el equipo de Warner Bros. para llevar 'Ready Player One' a la pantalla grande. Tienen una mezcla de pasión y profesionalismo en todo lo que hacen y tienen una gran historia dentro de este género. Estoy emocionado de colaborar con ellos para 'Blackhawk'"

Antes de 'Blackhawk', Spielberg está trabajando en la quinta entrega de 'Indiana Jones' y posteriormente se centrará en su versión de 'West Side Story', por lo que aún tendremos que esperar para tener mayores noticias de 'Blackhawk'.

