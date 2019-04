La semana de estrenos en la que nadie quiere estrenar nada: el impacto de 'Los Vengadores' y 'Juego de Tronos'

En un momento en el que el espectador está inmerso en una industria que bombardea constantemente con el «próximo gran evento cinematográfico que no te puedes perder» parece irónico, casi gratuito, hablar precisamente del «gigantesco tsunami que va a eclipsar las próximas semanas de estrenos en cine y televisión». Pero esta vez no son grandilocuencias, no es parte de la construcción de esa narrativa que busca convencernos de que no podemos perdernos ninguna de estas películas, sino que es un clímax que Disney y Marvel han estado construyendo durante 11 años y 21 películas.

No sólo de un gran fenómeno se va a alimentar este abril de 2019. El destino de las majors ha tenido a bien que estas semanas coincidan dos finales de era, ya que entre el 14 de abril y el 19 de mayo se emiten los últimos 6 episodios de 'Juego de Tronos', el mayor fenómeno televisivo global actual (y probablemente el último, al menos en unos cuantos años). Ahora imaginad la llegada del invierno a Poniente y el desenlace del genocidio de Thanos como dos ballenas nadando y al resto de estrenos y producciones como el brillante banco de arenques que se aparta en masa en cuanto se acercan lo más mínimo.

Si queréis saber más sobre los métodos de pesca de los cetáceos en el océano, podéis echar un vistazo a 'Our Planet', el documental de Netflix producido por Silverback Films ('Planet Earth'). Antes de trasladar la metáfora a la realidad de cómo el estreno de algo tan gigantesco culturalmente afecta a la distribución de otros títulos, conviene exponer la magnitud de 'Vengadores: Endgame".

'Vengadores: Infinity War', la primera parte del evento que concluye esta semana, está ya en el cuarto puesto de las películas más taquilleras de la historia (sin ajustar a la inflación, claro) con más de 2 mil millones de dólares globales (2.048.000.000), por debajo de 'Avatar', 'Titanic' y 'Star Wars: The Force Awakens'. En el top 10 encontramos también la primera 'Vengadores', 'Vengadores: La Era de Ultrón' y 'Black Panther' (en los puestos 6, 8 y 9 respectivamente).

Además, según los datos que ha proporcionado Disney, en España se han vendido más de 80.000 entradas para 'Endgame' en las primeras 24 horas de preventa que, para entendernos, es casi lo que 'Infinity War' vendió en las cuatro semanas completas de reservas, y dobla las poco más de 40.000 entradas que vendió 'El Despertar de la Fuerza' en el primer día de venta anticipada.

En Estados Unidos el impacto ha sido tan brutal que incluso se colapsaron algunas webs de compra de entradas y 'Endgame' sólo necesitó seis horas para colocarse en el primer puesto de Fandango con la mejor preventa de su historia, por encima de los episodios VII y VIII de 'Star Wars', de 'Rogue One' y de 'Infinity War', que queda ahora en el quinto puesto.

I hesitate to call #AvengersEndgame the most anticipated movie of all time, but in all honesty the numbers this one is putting up are extraordinary. I have been doing this for a good while - you all know this - and I have never seen anything like this before pic.twitter.com/3wpObXnZ8f