Las mejores películas 2019 hasta ahora y las más esperadas del año

Cada nuevo curso cinematográfico que arranca promete a la comunidad cinéfila un viaje único de doce meses repleto de nerviosismo, grandes expectativas y gratas sorpresas tan gigantescas como las igualmente inevitables —e indeseables— decepciones.

Una vez finalizado el primer trimestre de 2019, ya podemos ir perfilando una selección sólida con las que se están convirtiendo en las mejores películas del año, y eso es precisamente lo que os traemos a continuación: un listado en el que enumeramos las películas más esperadas de la temporada y del que extraeremos las cintas que, a nuestro juicio, destacan sobre sus competidoras.

De forma mensual iremos actualizando el artículo conforme se vayan anunciando nuevas fechas de estreno y podamos juzgar qué filmes merecen escalar a la categoría de mejores películas de 2019. Por lo pronto, os dejamos con los resultados que nos han dado los primeros compases del año hasta el 8 de abril.

Las mejores películas de 2019

‘El vicio del poder’ (‘Vice’)

Dirección: Adam McKay

Adam McKay Reparto: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Jesse Plemons

Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Jesse Plemons Fecha de estreno: 11 de enero

Ganadora del Óscar al mejor maquillaje y peluquería, y ganadora moral de las estatuillas al mejor montaje y mejor actor principal —perdidas injustamente frente a 'Bohemian Rhapsody'—, 'El vicio del poder' ha sido el primer gran estreno de este 2019. Una cinta redonda y necesaria para comprender nuestra situación geopolítica actual, con una dirección libre de todo tipo de complejos y ataduras, y con una interpretación de Christian Bale que trasciende las capas de maquillaje y que vale —nunca mejor dicho— su peso en oro.

‘Glass’

Dirección: M. Night Shyamalan

Reparto: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy

Fecha de estreno: 18 de enero

El sobresaturado mercado de las producciones superheróicas gestadas en grandes estudios y amparadas por gigantescas campañas de marketing y presupuestos multimillonarios no ha sido capaz de captar la esencia del medio original con tanta pureza como lo ha hecho M. Night Shyamalan con su modesta —y fantástica— 'Glass'. Una auténtica maravilla que cierra la trilogía iniciada en el año 2000 con 'El protegido' y que nos hace pensar en quién diantres necesita a Marvel y DC cuando tenemos al director indio.

‘La favorita’ (‘The Favourite’)

Dirección: Yorgos Lanthimos

Reparto: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn

Fecha de estreno: 18 de enero

‘La favorita’ es, probablemente, la gran perdedora de la ceremonia de entrega de los Óscar 2019, en la que se alzó únicamente con la merecedidísima estatuilla a la mejor actriz principal en reconocimiento a la impecable labor de Olivia Colman; pero esto no quita para que lo último de Yorgos Lanthimos sea uno de los grandes estrenos del año. El griego continúa siendo uno de los cineastas más únicos del panorama actual, pero ha logrado suavizar su estilo hasta hacerlo digerible para un público más amplio sin perder un ápice de personalidad por el camino, dando lugar a una exquisita rareza.

‘La casa de Jack’ (‘The House that Jack Built’)

Dirección: Lars Von Trier

Reparto: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan

Fecha de estreno: 25 de enero

Que Lars Von Trier no deja indiferente no es nada nuevo, pero incluso los que estamos curados de espanto y habituados a sus excesos no esperábamos en absoluto los niveles de genio y agresividad de la que muchos consideramos como la mejor obra del autor danés. Un salvaje y nauseabundo descenso a los infiernos -literal- en el que Von Trier, personificado a través de un Matt Dillon brillante, expía sus pecados y proclama a viva voz sus opiniones más controvertidas mientras firma una clase magistral de historia del arte y, de paso, de realización cinematográfica.

‘Creed II: La leyenda de Rocky’ (‘Creed II’)

Dirección: Steven Caple Jr.

Reparto: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren

Fecha de estreno: 25 de enero

Después de la espléndida resurrección de la franquicia ‘Rocky’ conducida por Ryan Coogler en el spin-off estrenado bajo el título de ‘Creed’, la marcha del realizador para abordar la continuación de las aventuras de Adonis Creed sentó a muchos como un jarro de agua fría. Pero el trabajo de Steven Caple Jr. ha terminado alzándose como un drama deportivo ejemplar que brilla por igual tanto en sus momentos más íntimos como cuando se vuelca en transmitir toda la épica del boxeo durante unos combates sencillamente espectaculares. Puede que no volvamos a ver a Balboa y compañía en la gran pantalla, pero con una despedida de este calibre, no podríamos pedir más.

'Green Book'

Dirección: Peter Farrelly

Reparto: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal Theba, Linda Cardellini, Ricky Muse

Fecha de estreno: 1 de febrero

Ganadora de los merecidos Óscar al mejor actor secundario y al mejor guión original, y de la no tan merecida estatuilla a la mejor película, ‘Green Book’ puede pecar de ser el típico largometraje precocinado y calculado al milímetro para agradar al público y generar buenas sensaciones gracias a su mensaje bienintencionado, como toda buena feel good movie que se precie. Pero tras esta fachada se esconde una road movie canónica con la que Peter Farrelly da una gran lección sobre cómo exprimir la dinámica entre personajes para elevar una buena película a la categoría de clásico instantáneo.

'Alita: Ángel de combate' ('Alita: Battle Angel')

Dirección: Robert Rodriguez

Reparto: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Ed Skrein

Fecha de estreno: 15 de febrero

Este descomunal blockbuster sólo podría haber sido posible unificando los esfuerzos de un narrador artesano como Robert Rodríguez y de un visionario como el maestro James Cameron. No se puede discutir que el libreto de este coming-of-age cyberpunk circula por lugares más que comunes, pero la cinta logra sobreponerse a esta pequeña falla para brindar un cóctel de espectáculo, tecnología y emoción que se traduce en un largometraje sencillamente revolucionario y que marca nuevos horizontes en la industria.

'70 binladens'

Dirección: Koldo Serra

Reparto: Emma Suárez, Nathalie Poza, Hugo Silva, Bárbara Goenaga, Daniel Pérez Prada

Fecha de estreno: 8 de marzo

El primer gran estreno español de 2019 nos ha llegado de la mano de un Koldo Serra que, tras deleitarnos con su regreso a la gran pantalla después de diez años alejado de ella con la fantástica 'Gernika', vuelve por todo lo alto con un thriller de atracos modélico, rodado y escrito con precisión de neurocirujano e interpretado con brío por unas Emma Suárez y Nathalie Poza impagables. Un filme tenso, entretenidísimo y lleno de sorpresas que muestra la mejor cara de la industria española.

'Dolor y gloria'

Dirección: Pedro Almodóvar

Reparto: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia

Fecha de estreno: 22 de marzo

Si antes hablábamos de Lars Von Trier y su 'La casa de Jack', bien podríamos catalogar lo nuevo de Pedro Almodóvar como una suerte de reverso tenebroso del filme del danés. Porque el manchego, ganador del Óscar por el guión original de 'Hable con ella', ha desnudado por completo su alma en un fabuloso ejercicio de autoficción, proyectando su imagen sobre un Antonio Banderas particularmente inspirado que redondea un testimonio honesto, intenso y desgarrador.

'Nosotros' ('Us')

Dirección: Jordan Peele

Reparto: Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss, Winston Duke, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II

Fecha de estreno: 22 de marzo

Después de que Jordan Peele se alzase con el Óscar al mejor guión original por esa catedral del cine de terror que es 'Déjame salir', muchos temimos estar ante un nuevo caso de one-hit wonder. Por fortuna, el nuevo trabajo del neoyorquino vuelve a brillar resplandeciente, consolidándole como todo un master of horror contemporáneo gracias a su manejo del tono y la atmósfera y a un componente social que nada tiene que envidiar al mejor George A. Romero —y esto es mucho decir—.

'¡Shazam!'

Dirección: David F. Sandberg

Reparto: Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Asher Angel, Grace Fulton

Fecha de estreno: 5 de abril

Después de haber perdido casi toda la fe en el Universo DC tras enlazar dos decepciones como 'Liga de la justicia' y 'Aquaman', no daba un duro por la aventura en solitario del anteriormente conocido como Capitán Marvel. Por suerte, la sorpresa ha sido gigantesca, porque las dos horas de '¡Shazam!' han conseguido hacer conmigo lo contrario que con su protagonista: convertirme un niño durante la proyección. Y todo gracias a un cóctel de comedia familiar, acción de primera y un cierto punto nostálgico con mucho corazón que la colocan entre lo más alto de la filmografía de Detective Comics.

Las películas más esperadas de 2019

'Capitana Marvel' ('Captain Marvel')

Dirección: Anna Boden, Ryan Fleck

Reparto: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Annette Bening

Fecha de estreno: 8 de marzo

Todas las miradas estaban puestas sobre la primera película marvelita protagonizada por una superheroína; el material original era idóneo para dar forma a una gran historia y las expectativas estaban por las nubes. Tristemente, desde la abominable 'Thor: El mundo oscuro', estrenada en 2013, el Universo Cinematográfico de Marvel no nos brindaba un largometraje tan insípido, formulario y poco inspirado como la aventura en solitario de Carol Danvers. Y es que, de haber sido estrenada durante la Fase 1, tal vez hubiese sorprendido, pero estrenar una historia de orígenes de este corte a estas alturas de la película es de juzgado de guardia.

'Dumbo'

Dirección: Tim Burton

Reparto: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Nico Parker

Fecha de estreno: 29 de marzo

Más allá de superhéroes y jedis, Disney continúa apostando fuertemente por los remakes en acción real de sus clásicos animados, habiendo reservado varios para arrasar la taquilla en este curso cinematográfico 2019. Uno de ellos ha sido 'Dumbo', del que esperábamos un espectáculo tan tierno como emocionante y que ha terminado siendo una enorme decepción en la que todo atisbo del sello autoral de Tim Burton se ha sepultado bajo el enésimo producto prefabricado y carente de alma fabricado a golpe de plantilla por un gran estudio.

'Cementerio de animales' ('Pet Sematary')

Dirección: Dennis Widmyer, Kevin Kölsch

Reparto: Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Jeté Laurence, Hugo Lavoie

Fecha de estreno: 5 de abril

Era lógico que, después del éxito arrollador de la nueva 'IT', las adaptaciones de Stephen King comenzasen a proliferar como los hongos. Dennis Widmyer y Kevin Kölsch, responsables de la notable 'Starry Eyes' —conocida como la 'Mulholland Drive' del mumblegore— han sido los seleccionados para traer de vuelta al gato Church y compañía en esta nueva traslación de 'Cementerio de animales' a la gran pantalla. Puede que nadie la hubiese pedido y que no sea la mejor cinta de terror de la temporada, pero su capacidad para entretener sin pretensiones la ha convertido en un tentempié de lo más apetecible.

'Vengadores: Endgame' ('Avengers: Endgame')

Dirección: Anthony Russo, Joe Russo

Reparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo

Fecha de estreno: 25 de abril

El gran evento cinematográfico del año 2019 no es otro que una 'Vengadores: Endgame' que promete cerrar definitivamente el arco que Marvel Studios arrancó en 2008 con 'Iron Man'. Después de lo acontecido en 'Infinity War', los héroes que llevan acompañándonos desde hace ya once años volverán a reunirse en el que, probablemente, sea el mayor crossover de la franquicia y un espectáculo inigualable que nos costará borrar de nuestras retinas y nuestros recuerdos.

'Pokémon: Detective Pikachu'

Dirección: Rob Letterman

Reparto: Justice Smith, Kathryn Newton, Ryan Reynolds, Ken Watanabe, Bill Nighy

Fecha de estreno: 10 de mayo

Cuando se anunció el proyecto, 'Detective Pikachu' no parecía una idea demasiado buena. Sorprendentemente, tras un par de tráilers publicados, la cinta de Rob Letterman pinta cada vez mejor, dejando entrever un sentido del humor envidiable —cortesía, en parte, de un Ryan Reynolds que presta su voz al roedor eléctrico protagonista— y una factura técnica de lo más sólida. Veremos en qué acaba la cosa, pero un largometraje de la franquicia 'Pokémon' augura, al menos, un buen resultado en taquilla.

'Hellboy'

Dirección: Neil Marshall

Reparto: David Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich, Sasha Lane, Daniel Dae Kim

Fecha de estreno: 17 de mayo

Sin menospreciar en absoluto las dos recomendables adaptaciones de 'Hellboy' firmadas por Guillermo del Toro, la idea de rescatar una vez más al personaje de Mike Mignola en una producción para adultos, además de lógica, suena verdaderamente deliciosa. Especialmente si el puesto de director lo ocupa Neil Marshall, que ya ha demostrado la buena mano que tiene a la hora de exprimir presupuestos ajustados y lograr resultados sorprendentes en cintas como 'The Descent' o 'Dog Soldiers'.

'John Wick 3: Parabellum'

Dirección: Chad Stahelski

Reparto: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston, Laurence Fishburne

Fecha de estreno: 17 de mayo

Salvo sorpresa, la cinta de acción del año nos traerá de vuelta por tercera ocasión a John Wick: el implacable asesino interpretado por Keanu Reeves que regresará a nuestros cines para intentar sobrevivir después de que hayan puesto precio a su cabeza. No hace falta más que ver el tráiler de 'Parabellum' para asegurarnos de que el espectáculo va a superar con creces lo visto en sus dos predecesoras, y eso son palabras mayores.

'Aladdin'

Dirección: Guy Ritchie

Reparto: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Chico Kenzari, Billy Magnussen

Fecha de estreno: 24 de mayo

Otra de las apuestas por el live action de la casa Disney nos lleva directos a las lejanas tierras de Agrabah para seguir las andanzas de Aladdin, Jasmine y el Genio, capitaneadas por un Guy Ritchie que, a juzgar por lo visto en los tráilers, se ha dejado todas sus señas de identidad por el camino. El espectáculo digital está asegurado, pero va a ser harto complicado alcanzar los niveles de calidad del clásico animado original.

'Rocketman'

Dirección: Dexter Fletcher

Reparto: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard

Fecha de estreno: 31 de mayo

El éxito de 'Bohemian Rhapsody' ha abierto la veda de los biopics musicales multimillonarios. Después de honrar la figura de Freddie Mercury, nos toca disfrutar del genio de Elton John en un largometraje que tiene una pinta espectacular, protagonizado por un Taron Egerton que no sólo se ha puesto en la piel del cantante británico, sino también en sus cuerdas vocales —al contrario que Rami Malek, Egerton sí cantará los temas que aparecerán en el filme—. Mucho tiene que fallar para que no se convierta en uno de los grandes éxitos de la temporada.

'X-Men: Fénix Oscura' ('X-Men: Dark Phoenix')

Dirección: Simon Kinberg

Reparto: Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender

Fecha de estreno: 7 de junio

No sé exactamente si la nueva aventura cinematográfica de la Patrulla-X se encuentra entre las cintas más esperadas de 2019 por las expectativas generadas ante una nueva aventura de los superhéroes marvelitas o para ver cómo Fox termina de enterrar de una vez por todas una franquicia que lleva sin levantar cabeza desde la genial 'Primera generación'. Esperemos que sea una grata sorpresa y que los mutantes descansen una temporada mientras hay una regeneración de ideas para sus historias venideras.

'Yesterday'

Dirección: Danny Boyle

Reparto: Himesh Patel, Lily James, Ana de Armas, Kate McKinnon, Ed Sheeran

Fecha de estreno: 14 de junio

Danny Boyle, un reparto encabezado por Himesh Patel y Lily James, y una trama que gira en torno a un músico que se abre paso en un mundo en el que nadie recuerda a los Beatles. Poco más se puede pedir a un largometraje que promete traer de vuelta el genio visual del autor de filmes como 'Trainspotting', '127 horas' o '28 días después', de la mano de una banda sonora de lujo y de un poso que emocionará al espectador más aguerrido.

'Tolkien'

Dirección: Dome Karukoski

Reparto: Nicholas Hoult, Lily Collins, Genevieve O'Reilly, Colm Meaney, Tom Glynn-Carney

Fecha de estreno: 14 de junio

Dome Karukoski nos brindó el pasado 2017 uno de los biopics más orignales y frescos de los últimos años con su recomendable 'Tom of Finland'. Dos años después, el cineasta chipriota vuelve al cine biográfico con un retrato del legendario J.R.R. Tolkien, interpretado por Nicolas Hoult, en el que se explorará la vida del escritor y su paso por la I Guerra Mundial, que le inspiraría para crear 'El Señor de los Anillos'.

'Mid 90s'

Dirección: Jonah Hill

Reparto: Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges, Alexa Demie, Jax Malcolm

Fecha de estreno: 14 de junio

El debut en la dirección del también actor Jonah Hill ha sido una gran sorpresa dentro del circuito independiente, cosechando galardones, nominaciones y muy buenas palabras a su paso por festivales y ceremonias de entregas de premios; y es que su visión de los años 90 desde el punto de vista de un chico de 13 años parece ser tan genuina como brillantes sus valores cinematográficos.

'Men in Black International'

Dirección: F. Gary Gray

Reparto: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson

Fecha de estreno: 14 de junio

Nadie había pedido una nueva entrega de 'Men in Black', pero después de ver su primer tráiler, parece que el dúo compuesto por Chris Hemsworth y Tessa Thompson volverá a hacer las delicias del respetable tras rebosar química y sentido del humor en 'Thor: Ragnarok'. Acción, comedia y alienígenas nos esperan en un cóctel encabezado por un realizador de confianza como F. Gary Gray, que llega de firmar la recomendalbe octava parte de 'Fast & Furious'.

'Toy Story 4'

Dirección: Josh Cooley

Reparto: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale, Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Keanu Reeves, Christina Hendricks

Fecha de estreno: 21 de junio

Aunque Pixar ha conseguido maravillarnos con piezas originales como 'Del revés', continúa padeciendo una "secuelitis" que, salvo excepciones puntuales, no les ha dado resultados demasiado buenos. Habrá que ver qué sucede con 'Toy Story 4', porque la sensación de deja-vu innecesario está presente, pero tratándose del estudio animado, va a ser difícil que no terminemos maravillados y llorando como magdalenas ante un nuevo hito entre sus congéneres.

'Godzilla: Rey de los monstruos' ('Godzilla: King of the Monsters')

Dirección: Michael Dougherty

Reparto: Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Bradley Whitford, Charles Dance

Fecha de estreno: 21 de junio

Los universos cinematográficos están de moda, y no nos referimos únicamente a los de superhéroes. La gente de Warner y Legendary llevan un lustro dando forma a un MonsterVerse que, tras una primera entrega de 'Godzilla' y después de la refrescante 'Kong: La isla Calavera', vuelven a traer al Rey de los monsturos a la palestra en una secuela de las andanzas del lagarto gigante. Habrá que ver si el cambio de director y las novedades en su reparto enriquecen la ensalada de tortas a gran escala que nos espera.

'Spider-Man: Lejos de casa' ('Spider-Man: Far From Home')

Dirección: Jon Watts

Reparto: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei

Fecha de estreno: 5 de julio

Pase lo que pase en 'Vengadores: Endgame', la maquinaria del Universo Cinematográfico de Marvel va a seguir adelante —esperemos que no estropee demasiado la magia saber que ciertos personajes seguirán con vida en el futuro—; y esto implica el retorno de nuestro amigo y vecino Spider-Man en la nueva aventura de su versión encarnada por Tom Holland. Esta vez toca irse de viaje por Europa y enfrentarse a nuevos enemigos y, la verdad, lo visto hasta el momento tiene mucha mejor pinta que 'Homecoming'.

'El rey león' ('The Lion King')

Dirección: Jon Favreau

Reparto: Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, Billy Eichner

Fecha de estreno: 19 de julio

Las tercera adaptación live action —¿o deberíamos decir CGI action?— de un clásico animado Disney que veremos en 2019 será 'El rey león', y su estreno es la excusa perfecta para ver cómo la compañía del ratón Mickey abandona la mediocridad de sus remakes y logra alcanzar el nivel de calidad visto en su última versión de 'El libro de la selva'. Con Jon Favreau de nuevo al frente del proyecto, con un reparto espectacular y con una animación de quitar el hipo, tiene todas las cartas para resultar memorable.

'Fast & Furious: Hobbs and Shaw'

Dirección: David Leitch

Reparto: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González

Fecha de estreno: 2 de agosto

La saga 'Fast & Furious' cada vez se está poniendo más loca. Sus personajes aún no han llegado al espacio —todo se andará—, pero de momento, este primer spin-off centrado en los carismáticos personajes interpretados por Dwayne Johnson y Jason Statham si va a coquetear con el género de superhéroes con un —super— villano encarnado por Idris Elba y una orgía de acción dirigida por uno de los padres de John Wick. Ojo, porque podemos estar ante el blockbuster del verano.

'Artemis Fowl'

Dirección: Kenneth Branagh

Reparto: Ferdia Shaw, Josh Gad, Judi Dench, Hong Chau, Lara McDonnell, Nonso Anozie, Nikesh Patel

Fecha de estreno: 9 de agosto

Está claro que Disney quiere hacerse con el mayor espectro posible de público, y eso incluye a un sector adolescente al que agasajar con una nueva saga que reemplace a éxitos como 'Los juegos del hambre' —o, con algo de mala suerte, batacazos de la talla de 'Divergente'—. La apuesta pasa por contratar a Kenneth Branagh para que adapte el material literario de Eoin Colfer. No llama demasiado la atención, pero contar con un realizador de tanto prestigio al frente invita a dar un voto de confianza a la producción.

'Érase una vez en Hollywood' ('Once Upon a Time in Hollywood')

Dirección: Quentin Tarantino

Reparto: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant

Fecha de estreno: 15 de agosto

Después de ver en bucle el tráiler de 'Érase una vez en Hollywood', uno tiene sentimientos encontrados. No porque la cinta no tenga una pinta espectacular —que la tiene—, sino porque es la novena película de Quentin Tarantino y eso significa que sólo le queda una en la recámara —si cumple su promesa de realizar únicamente diez en toda su carrera—. El 15 de agosto tenemos una cita con uno de los cineastas más rompedores de los últimos tiempos, y promete, como de costumbre, no decepcionar lo más mínimo con su particular versión de la Meca del cine durante los años 60.

'It: Capítulo 2' ('IT: Chapter 2')

Dirección: Andy Muschietti

Reparto: Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Bill Hader

Fecha de estreno: 6 de septiembre

Aunque tengo mis más y mis menos con la primera 'IT' de Andy Muschietti —su rutinario tratamiento del terror sobrecargado de jumpscares y falto de originalidad sentó como un jarro de agua fría—, he de reconocer que su notable tratamiento de personajes me ha impulsado a contar las horas que quedan hasta el estreno de la conclusión de la nueva adaptación de la novela de Stephen King.

'Downton Abbey'

Dirección: Michael Engler

Reparto: Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Smith, Joanne Froggatt, Kate Phillips

Fecha de estreno: 20 de septiembre

Una de las series más celebradas de la década va a encontrar finalmente un cierre a la altura de su fama en un largometraje destinado a la gran pantalla. Estamos hablando de una 'Downton Abbey' cuyo creador Julian Fellowes se ha encargado de escribir el libreto y producir una película que, con tan sólo un escueto teaser, ya tiene a muchos soñando con regresar por todo lo alto a la mansión de la familia Crawley junto al reparto original de la serie.

'Quien a hierro mata'

Dirección: Paco Plaza

Reparto: Luis Tosar, María Vázquez, Tania Lamata, Ismael Martínez, Pablo Guisa Koestinger

Fecha de estreno: 27 de septiembre

Después de arrasar en medio mundo con la escalofriante 'Verónica', Paco Plaza regresa a los cines cambiando por completo el registro al que nos tiene habituados, abordando esta vez un relato en clave de thriller de venganzas protagonizado por un seguro de calidad como Luis Tosar. Poco más ha trascendido sobre la producción, pero tras seguir de cerca la madurez que está alcanzando Plaza como realizador con el paso de los años, no hay duda de que estamos ante un filme al que no perder de vista.

'El irlandés' ('The Irishman')

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin

Fecha de estreno: Octubre 2019 (Netflix)

Si cualquier nuevo largometraje firmado por Martin Scorsese ya es suficiente para detener el panorama cinéfilo casi por completo, uno como 'El irlandés', que reúne al maestro con De Niro, Pacino, Pesci y otros de sus colaboradores habituales, no podía quedar fuera de un listado como este. Sobre todo si vuelve a ese thriller criminal que tantas alegrías le ha dado —y a nosotros, como espectadores—. En Estados Unidos tendrán la suerte de poder verlo en la gran pantalla durante un tiempo limitado, pero, aunque sea desde nuestro sofá, la cita con el bueno de Marty es ineludible.

'Joker'

Dirección: Todd Phillips

Reparto: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy, Zazie Beetz, Brett Cullen

Fecha de estreno: 4 de octubre

El caos, la deriva y el lanzamiento de proyectos indiscriminados basados en licencias DC que está experimentando Warner tenía que tener su lado bueno, y este puede verse reflejado en producciones como esta 'Joker' en la que Todd Phillips narrará la historia del Príncipe Payaso del crimen y archienemigo de Batman junto a Joaquin Phoenix y bajo el amparo de nada menos que Martin Scorsese, que produce la cinta. ¿Será esta la confirmación definitiva de que otro cine de superhéroes es posible?

'Mientras dure la guerra'

Dirección: Alejandro Amenábar

Reparto: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego, Nathalie Poza, Patricia López

Fecha de estreno: 11 de octubre

Con el paso de los años, la carrera y obra de Alejandro Amenábar se ha ido desinflando progresivamente hasta tocar fondo con una insípida y artificiosa 'Regresión' y con el empalagoso cortometraje para la campaña de la Lotería de Navidad 'Danielle'. Con este panorama, 'Mientras dure la guerra' se muestra como la excusa perfecta para recuperar la confianza en un cineasta que nos ha regalado algunos de los mejores filmes que ha dado la industria española durante los últimos tiempos.

'Gemini Man'

Dirección: Ang Lee

Reparto: Will Smith, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, Linda Emond

Fecha de estreno: 18 de octubre

Las últimas noticias que tuvimos en España sobre el siempre estimulante Ang Lee datan de 2012, cuando estrenó la celebrada 'La vida de Pi'. Cuatro años más tarde, el taiwanés firmó una 'Billy Lynn' que aún continúa inédita en nuestras salas de cine, así que tendremos que conformarnos —como si fuera poco— con ver su nuevo trabajo en clave sci-fi que enfrentará a un asesino a sueldo entrado en años con su clon, mucho más joven. Suena a argumento trillado, pero en manos de Lee, todo puede ser oro puro.

'Zombieland: Double Tap'

Dirección: Ruben Fleischer

Reparto: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin

Fecha de estreno: 11 de octubre

Diez años después del estreno de la divertidísima 'Bienvenidos a Zombieland', el realizador Ruben Fleischer ha logrado reunir al reparto original de la comedia zombi para dar forma a una secuela que promete derrochar el mismo estilo y sentido del humor. Puede que el subgénero de los muertos vivientes ya no tenga tanto tirón como en el año 2009, pero con una propuesta así, es complicado resistirse al olor a carne putrefacta.

'La mujer en la ventana' ('The Woman in the Window')

Dirección: Joe Wright

Reparto: Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Anthony Mackie, Wyatt Russell

Fecha de estreno: 25 de octubre

Tras cosechar seis nominaciones al Óscar —y llevarse el gato al agua en las categorías de mejor actor principal y mejor maquillaje y peluquería— con 'El instante más oscuro', el cineasta británico Joe Wright vuelve a aliarse con un reparto de lujo, encabezado por Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman, para adaptar el bestseller homónimo de A.J. Finn en la que puede ser una de las contendientes más fuertes de la próxima temporada de premios.

'Motherless Brooklyn'

Dirección: Edward Norton

Reparto: Bruce Willis, Willem Dafoe, Bobby Cannavale, Edward Norton, Alec Baldwin

Fecha de estreno: 15 de noviembre

Casi veinte años después de su debut en la dirección con 'Más que amigos', Edward Norton vuelve a ponerse tras las cámaras con un thriller criminal ambientado en la década de los años 50 protagonizado por un detective privado con Síndrome de Tourette que deberá resolver el asesinato de su mentor y único amigo. Si la premisa ya se antoja lo suficientemente interesante, los nombres de su reparto —capitaneado por Bruce Willis y Willem Dafoe—, terminan de hacer de 'Motherless Brooklyn' un estreno de lo más apetecible.

'Frozen II'

Dirección: Chris Buck, Jennifer Lee

Reparto: Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad, Sterling K. Brown, Evan Rachel Wood

Fecha de estreno: 29 de noviembre

La división de animación de Disney tocó techo hace unos meses con la fabulosa 'Ralph rompe internet'. Y como no es Pixar todo lo que reluce en el panorama del CGI, el estudio vuelve a la carga con la secuela de uno de sus mayores éxitos hasta la fecha. 'Frozen II' promete poner patas arriba la campaña prenavideña con el regreso de Elsa, Anna, Kristoff y compañía.

'Jumanji 2'

Dirección: Jake Kasdan

Reparto: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Awkwafina

Fecha de estreno: 13 de diciembre

El factor nostalgia y el buen recuerdo que se tiene de la 'Jumanji' original hicieron que el estreno 'Bienvenidos a la jungla' estuviese dominado por el miedo a un desastre que desmitificase la obra de Joe Johnston. Pero el resultado fue tan fresco, sorprendente y divertido que lo único que pudimos hacer fue pedir el retorno de Dwayne Johnson, Karen Gillan y compañía en una secuela que, con suerte, vuelva a entretener al mismo nivel. Nuestras plegarias han sido escuchadas.

'Star Wars: Episode IX'

Dirección: J.J. Abrams

Reparto: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran

Fecha de estreno: 20 de diciembre

Va a dar igual que seas una de esas personas que aborrecieron la controvertida 'Los últimos jedi' o que, por el contrario, formes parte del grupo de espectadores que adoraron la cinta de Rian Johnson; probablemente, termines yendo al cine a ver el cierre de la nueva trilogía de 'Star Wars'. Porque el 'Episodio IX' cerrará de una vez por todas el arco de los Skywalker, y seguro que J.J. Abrams se ha guardado más de un as en la manga para sorprendernos con su nueva participación en la saga galáctica.

'Little Women'

Dirección: Greta Gerwig

Reparto: Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet, Laura Dern, Meryl Streep

Fecha de estreno: 25 de diciembre

La novela homónima de Louisa May Alcott se ha adaptado en infinidad de ocasiones a la pequeña y la gran pantalla, pero que una cineasta tan brillante y con un alma tan especial como Greta Gerwig vaya a abordar el mítico texto, es motivo de celebración. Es pronto para saber si repetirá el más que justificado éxito cosechado con 'Lady Bird', pero, con semejante reparto, parece que los astros están alineados a su favor.

'Sonic, la película' ('Sonic the Hedgehog')

Dirección: Jeff Fowler

Reparto: James Marsden, Jim Carrey, Neal McDonough

Fecha de estreno: 27 de diciembre

Más que por la calidad de la película en sí, la primera aventura de Sonic en el medio cinematográfico se sitúa entre las más esperadas por la incertidumbre sobre lo que pueda salir de ella. Los primeros concept-arts filtrados sobre el personaje son auténticas abominaciones, pero tratándose de la mascota de Sega y contando con Jim Carrey en la piel del villano de la función, habrá que dar un voto de confianza al debut de Jeff Fowler.