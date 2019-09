Lo que viene ahora en series de televisión hasta final de 2019

Las temporadas televisivas ya no están tan marcadas como cuando empezamos a tomarnos en serio la afición de ver series. Y, tal como ha quedado demostrado este 2019, las producciones que se van haciendo un hueco en nuestras listas de lo mejor del año pueden llegar cuando menos las esperamos. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado. a pesar de la transformación de la industria: después de los meses estivales, un poco más tranquilos en cuanto a novedades, el otoño-invierno sigue siendo la época en la que las cadenas y plataformas vuelven a encender su maquinaria a máxima potencia.

Los estrenos previstos de septiembre a diciembre de este 2019 así lo confirman y, para que estrenéis la agenda, que es lo que toca con la vuelta al curso, hoy os traemos una lista de las series a las que les seguiremos la pista desde Xataka en los próximos meses.

‘The I-Land’ (Netflix)

Diez desconocidos despiertan en una isla, tan paradisíaca como peligrosa, sin recordar quiénes son ni cómo han llegado allí. Mientras buscan la forma de volver a sus hogares o, de simplemente, sobrevivir, tendrán que superar los desafíos psicológicos y físicos más intensos. Neil Labute ('Van Helsing’) escribe y dirige varios episodios que tiene entre sus protagonistas a Kate Bosworth (‘SS-GB’) y Natalie Martinez (‘La travesía’).

Estreno: 12 de septiembre.

‘Undone’ (Amazon Prime Video)

Raphael Bob-Waksberg, el creador de ‘BoJack Horseman’, se une a Kate Purdy (guionista del episodio ‘Time Arrow, entre otros), para traernos una serie de animación rotoscópica que nos cuenta la historia de Alma (Rosa Salazar, ‘Alita: Ángel de combate’), una joven que, después de sufrir un accidente, empieza a ver visiones de su padre fallecido (Bob Odenkirk, ‘Better Call Saul’) y a experimentar una relación diferente con el tiempo y el espacio, lo que le da esperanza de poder viajar a su pasado reciente para cambiar lo que ocurrió. Esta serie se vende sola.

Estreno: 13 de septiembre.

‘Emergence’ (ABC)

Para los interesados en el thriller, llegará esta serie de la creadora de ‘Reaper’, que sigue a una jefa de policía (Allison Tolman, ‘Fargo’), que rescata a una niña abandonada en una zona cercana de un lugar donde ha ocurido un misterioso accidente. La investigación la introduce en una trama de conspiración más grande de lo que nunca imaginó, que tiene en su centro el misterio de la identidad de la niña que, por supuesto, no sabe quién es y no recuerda nada de lo que pasó. También están en el reparto Clancy Brown (‘Carnivale’) y Donald Faison (‘Scrubs’).

Estreno: 24 de septiembre.

‘Evil’ (CBS)

Michelle y Robert King, los creadores de ‘The Good Wife’ y ‘The Good Fight’, se aventuran con el género sobrenatural, en esta serie que narra la batalla ideológica que surge cuando una escéptica psicóloga (Katja Herber, ‘Manhattan’) se une a un sacerdote en prácticas (Mike Colter, ‘Luke Cage’) y a un contratista (Michael Emerson, ‘Person of Interest’), para investigar supuestos milagros, posesiones infernales y todo tipo de fenómenos paranormales con la intención de determinar si detrás de ellos hay una explicación científica o deberían atribuirse a causas sobrenaturales.

Estreno: 26 de septiembre.

‘Raising Dion’ (Netflix)

Ahora que se ha quedado sin la franquicia televisiva ‘The Defenders’ de Marvel, Netflix estrenará ‘Raising Dion’, un drama familiar de superhéroes, que adapta el cómic homónimo de Dennis Liu, un proyecto que la plataforma está desarrollando desde hace dos años. Esta serie sigue a Nicole (Alisha Wainwright), una viuda que se ha quedado a cargo de Dion, su hijo de siete años (Ja’Siah Young), que tendrá que superar los retos esperados de ser madre soltera, a los que se suma la particularidad de que Dion empieza a manifestar misteriosas habilidades propias de un superhéroe. Michael B. Jordan interpreta al padre ausente y Jason Ritter a su mejor amigo, que ayudará a Nicole en el proceso.

Estreno: 4 de octubre.

‘Batwoman’ (CW)

Ambientada en una línea temporal en la que Batman ha abandonado Gotham, Ruby Rose interpreta en esta nueva serie del Arrowverso a Kate Kane, prima de Bruce Wayne, que deberá derrotar a sus propios demonios para poder proteger las calles de la ciudad y devolver la esperanza a sus habitantes.

Estreno: 6 de octubre.

‘Primal’ (Adult Swim)

Genndy Tartakovsky vuelve a aliarse con Adult Swim, después de 'Samurai Jack' para crear esta serie animada y sin diálogos, en la que “un cavernícola en el amanecer de la evolución y un dinosaurio al borde de la extinción formarán una inesperada amistad basada en la tragedia”. Serán cinco episodios de media hora.

Estreno: 7 de octubre.

‘Limetown’ (Facebook Watch)

Después de ‘Lore’, ’Homecoming’ y ‘Dirty John’, ahora le toca el turno a ‘Limetown’, podcast creado por Zack Akers y Skip Bronkie (y adaptado por ellos mismos a la pantalla), que tendrá como protagonista a Jessica Biel y contará en su reparto con Stanley Tucci y Sherri Saum. Biel interpreta en ‘Limetown’ a Lia Haddock, una periodista de la radio pública que intentará resolver el misterio de la desaparición de 300 personas de un centro de investigación de neurociencias de Tennessee.

Estreno: 16 de octubre.

'Harley Quinn' (DC Universe)

Creada por Paul Dini y Bruce Timm, esta serie animada seguirá las aventuras de Harley Queen después de romper su relación con Joker, en las que estará acompañada por personajes como Poison Ivy, hasta que entre a formar parte de la Legion of Doom. El reparto de voces es espectacular, con Kailey Cuoco, como Harley Quinn; Alan Tudik, como el Joker; Lake Bell, como Poison Ivy; a quienes acompañarán Jim Rash, Christopher Meloni, Tony Hale, Jason Alexander, Giancarlo Esposito y Jacob Trembley, entre otros.

Estreno: octubre.

‘Watchmen’ (HBO)

Esta es una de las series que seguramente no faltará en ninguna de las listas de lo más esperado del año: la visión personal de Damon Lindelof del universo creado por Alan Moore. 'Watchmen' está ambientada en una realidad alternativa, 34 años después del final del cómic, en un mundo en el que no existe Internet, y en el que Robert Redford (el actor) es presidente de los Estados Unidos desde 1992. En ese contexto, después de los ataques continuados de un grupo de supremacistas blancos, la policía también empezará a usar máscaras. En el reparto veremos a Regina King, Don Johnson, Adelaide Clemens, Jeremy Irons y Robert Redford.

Estreno: octubre.

'The Mandalorian' (Disney+)

Jon Favreau la ha descrito como “el lado más oscuro, más ‘Mad Max’, de ‘Star Wars'"; ambientada entre la caída del Imperio Galáctico y el ascenso de la Primera Orden, en esta primera serie de acción real del universo de ‘La guerra de las galaxias’, Pedro Pascal será un nuevo cazarrecompensas mandaloriano. Por ahora, sabemos que esta temporada tendrá ocho episodios, que lo han dado todo en cuanto a efectos especiales, que está renovada por una segunda y que junto a Pascal veremos a actores como Giancarlo Esposito o Ming-Na Wen.

Estreno: 12 de noviembre.

‘La materia oscura’ (HBO)

El tráiler de esta coproducción entre HBO y BBC fue uno de los que más llamó la atención en la pasada Comic-Con y esta adaptación de la trilogía de literatura fantástica juvenil de Philip Pullman es, desde entonces, una de las series más esperadas de este otoño. Con los guiones de Jack Thorne, a la dirección de Tom Hooper y las interpretaciones de Dafne Keen (Logan), James McAvoy, Ruth Wilson Ruth Wilson y Lin-Manuel Miranda para su reparto, esta serie de fantasía parece una apuesta segura.

Estreno: en otoño, fecha sin confirmar.

‘For All Mankind’ (Apple TV)

La premisa de la serie de ciencia ficción que ha creado Ronald D. Moore para Apple TV pregunta qué habría pasado en la NASA si el cosmonauta soviético Alexei Leonov hubiese sido el primer hombre en pisar la Luna, en lugar del estadounidense Neil Armstrong, ¿qué habría pasado si la URSS hubiera ganado la carrera espacial? Joel Kinnaman (‘Altered Carbon’), Sarah Jones (‘The Path’) y Wrenn Schmidt (‘The Looming Tower’) son algunos de los miembros del reparto y, aunque no se ha anunciado una fecha prevista de estreno, esta fue la primera serie original de la plataforma en dejar ver un tráiler, así que podemos esperar que sea también de las primeras en estrenarse.

Estreno: en otoño, fecha sin confirmar.

‘The Witcher’ (Netflix)

Aunque no hay confirmación oficial de que su estreno sea con toda seguridad este 2019, la incluimos en este listado porque todo apunta a pensar que sí. El espectacular tráiler de la adaptación de la saga de Geralt de Rivia ha convencido a muchos por su épica y ha hecho que **la serie cargue desde ya con la presión de ser la nueva’ Juego de Tronos’**.

Estreno: en 2019, fecha sin confirmar.

‘War of The Worlds’ (BBC One)

Eleanor Tomlinson y Rafe Spall. (Fuente: BBC)

El estreno de esta nueva adaptación del clásico de H.G. Wells se esperaba para finales de 2018, pero el proyecto se vio retrasado en su fase de postproducción. The Guardian incluye la miniserie en los estrenos de otoño de la cadena pública británica, así que podemos esperar que finalmente consiga ver la luz en los próximos meses. Esta primera versión televisiva británica de 'La guerra de los mundos' promete ser más fiel al original, ambientada en la Inglaterra eduardiana, seguirá los pasos de George (Rafe Spall, Black Mirror) y Amy (Eleanor Tomlinson, Poldark) en su intento de desafiar a la sociedad y empezar a vivir un vida normal bajo el temor global de una posible invasión alienígena.

Como aún no hay fechas de lanzamiento tentativas para las series de Apple TV, no hemos incluido en esta lista títulos como 'See', 'Cuentos asombrosos' o Mythic Quest', de los que probablemente tengamos novedades en la Keynote del próximo 10 de septiembre que, como siempre, seguiremos en directo en Xataka.