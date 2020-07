El público virtual ni vence, ni convence: no lo hizo en LaLiga y no lo hace en la NBA o la MLB de EE.UU. aun usando Unreal Engine

La vuelta de LaLiga tras el confinamiento fue una gran noticia para los amantes del fútbol, pero la necesidad de que los partidos se celebrasen a puerta cerrada provocó la puesta en marcha de una solución con público y sonido de ambiente virtual para dar más ambiente a las retransmisiones.

Las críticas a esa solución fueron notables: el público era más "confetti" que otra cosa, decían los telespectadores, y ahora esas mismas críticas se han visto en la liga de béisbol y de baloncesto de Estados Unidos: las soluciones de público virtual creadas para las retransmisiones son distintas e incluyen público generado con Unreal Engine, pero da igual lo que se intente: a los telespectadores no parece convencerles ninguna de esas opciones.

¿Espectadores de cartón, Microsoft Teams o Unreal Engine? Da igual

Las críticas al sistema que implantó LaLiga de fútbol profesional en España fueron patentes desde que comenzaron esas emisiones: el público no era tal y tenía más el aspecto de una especie de confetti que hacía que las gradas no pareciesen vacías. El sonido ambiente estaba más logrado, y los usuarios podían activar o desactivar esa opción en las emisiones de los partidos.

La puesta en marcha de esa solución para dar ambiente a los partidos de fútbol en ligas de fútbol como la española se ha extendido ahora a otras competiciones. En Estados Unidos se han comenzado a poner en marcha sistemas similares para las competiciones de la liga de béisbol (MLB) y baloncesto (NBA).

Ninguna de esas soluciones parece haber convencido a los usuarios. En el caso del béisbol se han propuesto al menos dos alternativas. En una de ellas se instalaban fotos de espectadores de cartón-piedra en los asientos para tratar de simular esa presencia en los campos de béisbol, pero el efecto era extraño.

Close to 5,000 people purchased cardboard cutouts of themselves for @Mets games at Citi Field this season.



One person bought a cutout for their dog and it’s pretty great. pic.twitter.com/8f1XJjie3h — Avish Sood (@AvishSood) July 19, 2020

Tampoco ha parecido convencer el uso de la tecnología para renderizar al público en tiempo real. La tecnología Pixotope que ya se había usado en algunos eventos deportivos como la Super Bowl ha permitido integrar público virtual en las emisiones de Fox Sports.

Fox’s digital fans gotta go. Just a ton of dudes alternating resting their chin in their hand and then 2-second delayed reactions. pic.twitter.com/fLh7EYXTMX — Matt Young (@Chron_MattYoung) July 25, 2020

Ese público tenía mucho más aspecto de público real gracias al uso del motor Unreal Engine que se usa en Pixotope, pero aún así los usuarios se quejaban de lo poco convincente que era el resultado. Comparado con la opción de LaLiga desde luego la propuesta de FoxSports es más realista, pero aún así no lo es lo suficiente según los usuarios de redes como Twitter.

No fans? Not on FOX Sports.



Here's a first look at our latest broadcasting innovation: virtual fans. pic.twitter.com/vri4BO6vzb — FOX Sports (@FOXSports) July 25, 2020

En la NBA la propuesta es aún más extraña: invitará a algunos fans con entradas especiales a presenciar los partidos de forma virtual y mostrará sus caras en pantallas que estarán situadas alrededor de la pista de baloncesto. Para ello pondrá televisores y hará uso del modo Together recién estrenado en Microsoft Teams. El resultado -la escala de los espectadores, con caras de distintos tamaños, no ayuda- es, cuanto menos, inquietante.

Digital fans are here. 👋🏼 👋🏼 pic.twitter.com/9Uv4XfpKU0 — Tania Ganguli (@taniaganguli) July 25, 2020

Mucho más arriesgada fue la propuesta de un equipo de la liga surcoreana de fútbol. Allí el FC Seoul descartó usar figuras de cartón y las sustituyó con maniquíes... de muñecas sexuales. La liga multó al equipo con 71.000 euros y se inició una investigación por el asunto, del que los responsables del equipo se disculparon poco después.