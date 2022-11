Primetime Channels: el plan de YouTube para plantar cara a Netflix y las demás plataformas de streaming

La batalla de las plataformas de streaming se anima. Frente a los Netflix, HBO Max y Apple TV+ del mundo llega ahora YouTube, que ahora quiere sumar a su inmenso catálogo una amenaza directa a esos servicios. Antes si querías ver películas y series normalmente tenías que optar por esas plataformas de terceros, pero eso cambia ahora.

Primetime Channels. Así se llaman los nuevos canales "premium" que ha comenzado a operar en Estados Unidos en fase preliminar. Ofrecerá películas y series de más de 30 servicios que se integran en YouTube como si fueran canales normales. No lo son.

Antes te suscribías a ElRubius, ahora a Paramount+. La propuesta es curiosa porque el funcionamiento de YouTube no cambia: antes te suscribías a canales de creadores y usuarios que creaban contenido, y allí encontrabas sus últimos vídeos.

Plataformas camufladas en YouTube. Ahora aparecerán además canales como los de Paramount+, Showtime, Starz, o AMC+, que funcionarán de forma muy similar aunque tengan una diferencia clara: allí encontraremos una interfaz más propia de plataformas de streaming convencionales, así que en esos Primetime Channels encontraremos una puesta en escena más propia de los Netflix del mundo.

¿Cuántas veces se ha visto esa peli? Una de las curiosidades de estos canales es que cada contenido allí publicado mantendrá las características del resto de los vídeos de YouTube. Así, se incluirán comentarios, número de "Me gusta" y "No me gusta" —aunque no sirva para (casi) nada— y también el contador con las veces que se ha visto esa película o ese episodio de la serie en cuestión.

Contenidos gratis, pero también de pago. La diferencia fundamental con otros contenidos normales de YouTube es que en este caso se mostrará un botón que pondrá "Ver ahora" ("Watch now") si el contenido es de un servicio al que estás suscrito y "Paga para ver" ("Pay to watch") si no estás suscrito.

YouTube como integrador de suscripciones. Así es como YouTube —que está recordando cada vez más a la tele de toda la vida— se convierte en una metaplataforma de streaming que permitirá que cada plataforma pueda mostrar sus contenidos directamente en YouTube. Erin Teague, máxima responsable de esta iniciativa, explicaba cómo "es frustrante tener que ir saltando de aplicación en aplicación para gestionar tus suscripciones en todas ellas". Ahora la plataforma de Google quiere ser algo así como un concentrador o "hub" de plataformas de streaming.

Un catálogo casi infinito... Con estas propuestas YouTube funcionará como antes, pero en las recomendaciones de contenido ahora se mostrarán también películas y series que el servicio cree que pueden ser interesantes.

... y uno que puede ser mareante.En Google prometen que no priorizarán esos contenidos sobre los que ya eran tradicionales en la plataforma, pero habrá que ver si esa mezcolanza de resultados acaba cuajando entre los usuarios más intensivos, aquellos que quizás preferían tener YouTube "para los vídeos de YouTube de siempre" y luego efectivamente abrían sus apps de streaming para otros contenidos.

Lo que sea para evitar fugas de usuarios. Las plataformas hasta ahora habían defendido a capa y espada sus aplicaciones propias, pero las bajadas de usuarios de Netflix parecen haber hecho ver a algunas de ellas que "estar también en YouTube" puede no ser mala idea. Como decía Teague, "lo que hemos observado es que lo que realmente quieren nuestros socios es distribución. Quieren que el contenido funcione, y quieren que su contenido alcance a los usuarios que tienen interés en él". Veremos si esta iniciativa sirve para competir con su nuevo gran rival, TikTok.

Probando primero en EEUU. La propuesta de YouTube está ya disponible para los usuarios en EEUU, que pueden acceder a él a través del apartado "Movies & TV". El funcionamiento aún debe pulirse: no es posible por ejemplo suscribirse a un servicio a través de la app por el momento, se hace vía una URL o un código QR. Veremos por tanto si la idea cuaja, y si tanto usuarios como industria acaban convirtiendo a YouTube en esa metaplataforma de streaming que parece querer aspirar a ser.