El 23 de noviembre, la Academia de Hollywood publicó su lista récord de 38 aspirantes al Oscar a la Mejor película de animación. Por ninguna parte estaba 'Gods Don't Give Gifts', el largo de ciencia ficción que el youtuber Zack London ha hecho con IA generativa y que llega a los cines estadounidenses el 4 de diciembre. La Academia ha decidido que no es animación. Pero es que un mes antes, el primer largo chino hecho con IA se estrelló en taquilla. Son dos portazos al cine generado por inteligencia artificial casi simultáneos: uno de la industria y otro, del público.

Un youtuber con estudio detrás. London, que firma como Gossip Goblin, trabajó más de una década como ilustrador antes de pasarse a la IA, y su canal reúne 1,4 millones de seguidores. Su película es una antología ambientada en un futuro transhumanista en el que la conciencia salta de un cuerpo a otro. La produce Fable, la empresa de Edward Saatchi que generó episodios apócrifos de 'South Park' con IA y en la que ha invertido el fondo Alexa de Amazon.

Gente de carne y hueso. Fable insiste en que detrás de la película hay mucho trabajo humano. London escribió el guion, las voces son de actores reales, la cantante Grimes hace un cameo generado por IA y un documental sobre la producción reivindica muchas de las tareas tradicionales que se pusieron en marcha con la película: entre 30 y 35 personas han trabajado en la película en los últimos años. No hay, eso sí, un equipo de animación al uso: el aspecto de los personajes y su movimiento salen de modelos generativos alimentados con multitud de referencias.

La regla del movimiento. Las normas de la categoría no mencionan la IA. Definen la animación como aquello que da a personajes u objetos la "ilusión de vida" mediante movimiento creado por medios humanos, y exigen que ocupe al menos el 75 % del metraje de una obra de más de 40 minutos. La Academia no ha explicado su decisión, pero lo cierto es que no hay mucho que en lo que detenerse: en 'Gods Don't Give Gifts' el movimiento lo produce un modelo a partir de las instrucciones del equipo, no alguien que lo dibuja fotograma a fotograma.

El precedente de Linklater. Saatchi ya ha anunciado que recurrirá y que citará 'Apollo 10 ½', la película de Richard Linklater que la Academia rechazó en 2022 por su uso de rotoscopia y que readmitió tras un recurso. Pero la discusión entonces era si redibujar a mano imágenes reales era animar, y ahora vamos un paso más allá: ¿es animación una imagen en movimiento en la que no hay intervención de mano humana? Fable la ha inscrito también en Mejor dirección, guion adaptado, efectos visuales y sonido, y afirma que "la categoríade animación es la más sencilla".

Un cerco que se estrecha. En abril de 2025, la Academia declaraba que las herramientas generativas ni ayudan ni perjudican a una candidatura. Para la próxima gala va algo más lejos: solo optan a premios de interpretación los papeles encarnados de forma demostrable por humanos que hayan dado su consentimiento, los guiones deben tener autoría humana y la institución se reserva el derecho a pedir detalles sobre el uso de la IA. Su presidenta, Lynette Howell Taylor, dijo que los humanos tienen que estar en el centro del proceso creativo.

Mientras tanto, en China. 'Sanxingdui: Future Past' es la gran apuesta de IA de Bona Film Group, el estudio tras la taquillera 'Operación Mar Rojo'. Dura 100 minutos, costó más de 10 millones de yenes y ocupó a casi cien personas durante dos años, que generaron más de 1,2 millones de imágenes base para alimentar la IA. Se hizo con herramientas de vídeo de ByteDance y en abril obtuvo la licencia de exhibición, la primera para un largo de este tipo. Su argumento está entre la inconsciencia y la ironía: en el futuro, el abuso de la IA ha desatado una crisis mundial.

Dos espectadores por sesión. Bona programó más de 10.000 sesiones para el día del estreno, el 23 de octubre. En los seis primeros días, la media no pasó de dos espectadores por pase. A las tres semanas, la recaudación rondaba los 1,8 millones de yenes, menos de una quinta parte del presupuesto. En bolsa, Bona había encadenado tres sesiones de subida hasta el límite permitido tras anunciar la fecha, y al cuarto día en cartel rozó el límite diario de caída.

Gratis en el móvil. Todos los tics de los vídeos generados por IA están aquí: gestos rígidos y planos, montaje monótono y, sobre todo, que con tanto drama corto hecho con IA gratis en internet, muchos espectadores no entendían por qué tenían que pagar una entrada para la película. En China se estrenan unas 470 series de IA al día y la imagen generada artificialmente está en todos lados.

La vaca que ganó. Todo esto sucede después de que hayamos visto el fenómeno contrario: 'Niu Lai', una película de animación casera que Xin Yumeng y su madre, Sun Lifang, tardaron cinco años en terminar. En sus nueve primeros días recaudó 7169 yuanes con 236 espectadores. Luego internet la calificó de "peor que la IA", y generó un efecto viral que hizo que a mediados de septiembre ya superara los 63 millones de yenes, unas 35 veces lo que ha hecho 'Sanxingdui'. Hubo morbo, pero también, con su torpeza, la garantía de que no la había hecho una máquina. Quizás a veces, la industria y el público solo necesitan esas pequeñas satisfacciones.

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