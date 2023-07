Nolan ha desvelado sus planes tras 'Oppenheimer', y no incluyen ni series ni superhéroes, pero quizás sí una sorpresa

Puede que sus respuestas decepcionen a más de un fan, pero Nolan no tiene, de momento, intenciones de volver a los superhéroes en general o a Batman en particular en un futuro. Aunque la posibilidad se rumoreó después de que 'Tenet' arrojara mediocres resultados en taquilla, el director de 'Oppenheimer' parece haber recuperado la fe en el potencial de su película y prefiere abordar otros proyectos.

Superhéroes y series: no. Ha sido en el transcurso de una entrevista con el youtuber HugoDécrypte, que le pregunta si volvería a hacer "otra película de superhéroes". Nolan, en un entorno de entrevista festiva que claramente no le llena de satisfacción, responde simplemente que no. Es la misma respuesta que da a la pregunta de si "haría algún día una serie de televisión". A lo que se muestra más receptivo dentro de lo que cabe es a la posibilidad de hacer una película de 'Star Wars', que declina contestar.

Por qué Batman no volverá. Aunque tanto Nolan como Christian Bale, que dio vida al superhéroe en la trilogía de películas dedicadas a Batman nunca han cerrado del todo la puerta a un regreso si el proyecto fuera lo suficientemente interesante, hay un obstáculo más serio para que se produzca este regreso: Batman es propiedad de Warner, y tras 'Tenet' y la difusión en streaming que tuvo esta película (simultánea al estreno en cines), el director rompió el contrato que tantos éxitos (y prestigio) había dado a la productora y se marchó a Universal, bajo cuya égida ha rodado 'Oppenheimer'.

'Star Wars': puede ser. En cuanto a Star Wars, Nolan reivindicó la franmquicias en una entrevista reciente con 'The Telegraph' de un modo que hace pensar que el director es más afín a la saga de lo que podría parecer en un principio: "La gente dirá que el éxito de 'Star Wars' no tuvo nada que ver con sus efectos visuales y que todo se debió a su gran historia. Pero está claro que no es así. Es una gran historia, pero también es una experiencia visual y auditiva increíble". Es decir, lo que primordialmente busca él en sus películas.

Nolan en una galaxia muy, muy lejana. Aunque aparentemente no haya nada más distante que los universos de Nolan y Star Wars, solo hay que mirar con atención a películas como 'Interstellar' para encontrar un acercamiento muy coincidente a la ciencia ficción. Ambos están influidos por la literatura escapista de viajes espaciales, y aunque Nolan adopta un tono más cerebral y metafísico, hay secuencias como el descenso al planeta de agua donde comparte con 'Star Wars' el gusto por la exploración de lo desconocido y la descripción de entornos alienígenas.

Fan de toda la vida. En una entrevista con The Daily Beast de 2014 (es decir, con 'Interstellar' recién rodada y el recuerdo de Batman aún fresco), Nolan hablaba de forma algo más directa acerca de la franquicia, que acababa de anunciar su próxima revitalización a manos de J.J. Abrams. "Vi por primera vez 'Star Wars' en 1977, cuando tenía 7 años, y nunca he olvidado lo increíble de aquella experiencia: la posibilidad de que la pantalla se abriera, te absorbiera y te llevara a otra galaxia".

Star Wars como puerta a '2001'. En esa misma entrevista, Nolan recuerda que 'Star Wars' fue un paso previo antes de acceder a la obra maestra de Stanley Kubrick '2001: Una odisea del espacio', que ya es definitivamente afín a su visión de la ciencia-ficción: "Me asombró su magnitud, sus posibilidades de evasión, su sentido de la aventura y su capacidad para llevar al espectador a través del universo. Se me quedó grabada la idea de que si alguna vez tenía la oportunidad de ofrecer al público de hoy esa experiencia, tendría que intentarlo".

