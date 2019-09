"Ya no estamos en Hawkins": 'Stranger Things' tendrá cuarta temporada en Netflix y adelanta el primer teaser

Netflix anuncia una cuarta temporada de 'Stranger Things', su serie de mayor éxito, con un misterioso teaser que parece ampliar el foco espacial de sus aventuras: sabemos que en esta cuarta temporada "Ya no estamos en Hawkins", en un guiño que se aproxima nada menos que a 'El mago de Oz' y su "Ya no estamos en Kansas, Totó". Teniendo en cuenta que la serie no da puntada sin hilo en lo que respecta a los guiños... ¿es eso una pista sobre su contenido?

Junto al teaser, Netflix ha anunciado que esta cuarta temporada es solo la punta de ese iceberg que configuran los hermanos Duffer, creadores de la serie, que han firmado un contrato para desarrollar a lo largo de varios años series y películas, por valor de una cantidad no anunciada pero que medios como The Hollywood Reporter afirman que podría alcanzar las nueve cifras. Afirma el director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, que

"Los hermanos Duffer han cautivado a espectadores de todo el mundo con 'Stranger Things', y estamos encantados de expandir nuestra relación con ellos para llevar su imaginación a otros proyectos de series y películas. No podemos esperar a ver qué tienen guardado los Duffer para cuando salgan del Otro Lado"

Cosas extrañas y millonarias

Netflix rara vez da datos de audiencias de sus series, pero tras el estreno de la tercera temporada de la serie, anunció que más de 40 millones de cuentas habían visto la serie en solo cuatro días desde su estreno, lo que superaba a cualquier otra serie o película de su catálogo. De ellas, casi veinte habían concluido la temporada completa. Entre otros triunfos de la serie están 18 nominaciones a los Emmy (se ha acabado llevando cinco), una buena cantidad de productos derivados, como comics y videojuegos, y una indiscutible huella estética y temática en el fantástico actual.

Sin duda la cuarta temporada puede marcar o un giro determinante en el devenir de la serie o poner un broche final a las aventuras de los chavales de Hawkins... precisamente porque ya no son chavales. Si las peripecias de sus protagonistas seguirán adelante como los jóvenes talluditos que ya son o se aprovechará para dar cerrojazo a la serie está por ver en una temporada que aún no tiene fecha oficial.