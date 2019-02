Netflix se queda con 'The Wandering Earth', la película china que está reventando las taquillas con más de 600 millones de dólares

'The Wandering Earth' se estrenó el pasado 5 de febrero, durante el Año Nuevo Chino, y a día de hoy ya es la segunda película china más taquillera de la historia. Todavía no cumple ni un mes en los cines y ya ha logrado recaudar más de 600 millones de dólares.

La película sólo se estrenó en China, algunas regiones de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, y estaba pensada para el público chino, pero sorpresivamente ha sido un todo un éxito dentro de una gran variedad de espectadores. Por lo anterior, Netflix acaba de confirmar que se han hecho con los derechos de transmisión de 'The Wandering Earth', con lo que llegará en exclusiva a casi todo el mundo gracias a su plataforma VOD.

Una descomunal epopeya espacial de manufactura china

'The Wandering Earth' es una de esas sorpresas que nadie esperaba, y es que a pesar de que se había adelantado que la película contaba con una fuerte inversión en efectos visuales, siempre se destacó que estaba dirigida al público chino.

La película se basa en la novela del mismo nombre de Cixin Liu, la cual relata un escenario apocalíptico donde el Sol está a punto de expandirse y devorar a la Tierra, lo que lleva a la humanidad a construir 10.000 motores estelares con el objetivo de llevar a la Tierra fuera del sistema solar. Durante el viaje de 2.500 años, un grupo de héroes emerge para defender a la civilización humana ante peligros y enemigos, esto con el objetivo de asegurar la supervivencia de la humanidad en esta era de "la Tierra errante".

Quienes ya han visto la película, aseguran que se trata de todo un espectáculo visual bajo una majestuosa producción, la cual incluye más de 3.000 diseños conceptuales, más de 10.000 objetos construidos específicamente para el rodaje de la cinta, y más de 2.000 tomas con efectos visuales y una gran cantidad escenas llenas de CGI.

Jerry Zhang, gerente de adquisiciones de contenido de Netflix, confirmó que su compañía ha adquirido los derechos de transmisión de 'The Wandering Earth', la cual estará disponible en una fecha aún por definir en los más de 190 países donde está disponible Netflix, lo que ayudará significativamente con su difusión.

Curiosamente, 'The Wandering Earth' no estará disponible en China, ya que la plataforma aún no opera en aquel país, por lo que Youku, una plataforma de streaming china, se encargará de tenerla en su catálogo más adelante.