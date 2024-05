Nadie sabía cómo rugía un T-Rex hasta que llegó Spielberg con 'Jurassic Park': la historia de un sonido monstruoso

El momento se convirtió en historia del cine por muchas razones. Una tormenta azota Isla Nublar mientras un empleado desarma el sistema de seguridad del parque. La línea eléctrica que alimenta los jeeps de los invitados se queda sin carga. El ruido de la cabra-cebo se torna en silencio y, de fondo, el público de la sala de cine comienza a sentir lo que está a punto de pasar mientras en pantalla unos vasos de agua tiemblan con nosotros. Esta es la historia detrás del rugido más asombroso de la historia del cine: la primera vez que escuchamos al T-Rex en 'Jurassic Park'.

Contaba hace unos años Spielberg que para la aparición estelar del T-Rex, la tarjeta de presentación ante el público debía estar a la altura o nada de lo que pasara a partir de entonces en el film sería creíble. De esta forma, tanto lo que vemos como lo que escuchamos debía estar en sintonía. En ese sentido, 'Jurassic Park' fue un prodigio adelantado a su tiempo. Para los modelos robóticos que iban a asombrar al espectador, Spielberg contrató a Stan Wilson, un renombrado artista de los efectos especiales y, sobre todo, especialista en diseño animatrónico.

Tras la firma del contrato, Wilson dedicó un año entero a estudiar, investigar e incluso entrevistar a todos los científicos e investigadores de dinosaurios. El resultado final que vemos en pantalla es una fascinante combinación de efectos prácticos y digitales. Sí, hay todo un trabajo de artesanía en los animatrónics o robots dinosaurios, pero la belleza de las imágenes resulta de una mezcla en post-producción con movimientos y efectos digitales (made in Industrial Light & Magic).

Pero si el apartado visual de la película era fundamental, el sonido no lo era menos. Para el director debían ir de la mano, y la primera pregunta que se hizo el equipo fue la más lógica.

Cuatro animales para construir un rugido en DTS

Gary Rydstrom

Spielberg contrató al ingeniero de sonido Gary Rydstrom para lograr la titánica tarea de conseguir el rugido de los dinosaurios. No era una cuestión cualquiera, ya que, en realidad, los humanos no tenemos ni la más remota idea de cómo sonaban unas criaturas que habitaron el planeta muchos antes de que existiéramos. No solo eso. El rodaje tuvo lugar a comienzos de la década de 1990, y los estudios sobre el tema no arrojaban muchas pistas.

Rydstrom comenzó a estudiar lo que se había hecho en el cine anteriormente. Hasta donde averiguó, la primera aparición del Tyrannosaurus rex se dio en 1918 con 'El fantasma de la montaña del sueño'. En este caso, era una película muda que contaba con animación stop-motion a cargo de Willis O'Brien, quien también animaría a los dinosaurios en 'El mundo perdido' de 1925. De hecho, también prestó su talento a la mítica 'King-Kong' de 1933, un cambio de paradigma al tratarse de una peli sonora donde podíamos escuchar el sonido del T-Rex. En este punto de la historia, los técnicos usaron una mezcla lenta y al revés de vocalizaciones de león y tigre.

Rydstrom contó hace años que, en última instancia, y a pesar de toda su creatividad y precedentes, el poder singular del rugido del T-Rex de 'Jurassic Park' era narrativo:

Para mí, los efectos de sonido no sirven sólo para hacer creíble lo increíble... Realmente están ahí para contar historias... para darnos una sensación de miedo [y] una idea de quiénes son estos dinosaurios

De ahí que, partiendo de algún dato científico, el resultado final no se pareciera a lo que dicen los estudios. Como contó en una entrevista a NPR, comenzó el proceso de creación del rugido del T-Rex grabando una amplia variedad de sonidos de animales. Sabía que sólo funcionaría la combinación perfecta, por lo que intentó “obtener todas las grabaciones interesantes de animales que pudiéramos encontrar”.

Este proceso dio sus frutos tras meses de investigación, y se utilizaron los ruidos de animales más inesperados para las escenas icónicas de 'Jurassic Park'. Por ejemplo, el sonido del apareamiento de las tortugas se utilizó para proporcionar los chirridos característicos compartidos entre los Velociraptors de la película.

Sin embargo, de todos los sonidos de dinosaurios del film, ninguno tan extravagante como el conseguido para dar con el T-Rex. Cuatro animales resultaron clave, y el primero de todos el más sorprendente: el perro del ingeniero, Buster, un pequeño Jack Russell terrier (que también utilizó en 'Terminator 2'). Como él mismo explicó:

La forma en que animaron al T. rex era muy parecida a la de un perro, especialmente cuando agarra al Gallimimus y al abogado y los sacude hasta matarlos. Todos los días veía a mi perro jugando con un juguete de cuerda y haciendo exactamente eso, fingiendo que estaba matando a su presa

Así pues, sorprendentemente, el primer sonido del que iba a salir el rugido del T-Rex fue un Jack Russel terrier. Sin embargo, necesitaba mucho más para lograr ese momento apabullante en el que aparece el dinosaurio. Recordemos la escena:

Rydstrom recordó en 2013 que buscaba crear algo que sonara "enorme y de otro mundo", pero que aún fuera creíble y orgánico. Y, lo más importante: estaba tratando de establecer un enemigo antiguo y elemental. Así fue como finalmente dio con los otros tres animales, una mezcla compuesta del chillido de un elefante bebé, el gorgoteo de un caimán y un gruñido de tigre.

Al parecer, las voces más profundas de los caimanes actuaron como elemento de baja frecuencia del rugido final. Sin embargo, como subraya, la parte clave del sonido fue el elemento de alta frecuencia: el bebé elefante. ¿Cómo lo logró? Con paciencia y algo de suerte, ya que durante la sesión de grabación, la cría de elefante solo emitió una vez el icónico “grito agudo” que forma la base de cada rugido del T-Rex en la película. “Seguimos intentando que lo hiciera de nuevo, y los encargados decían: 'Nunca antes lo habíamos oído hacer eso; ese es un sonido extraño'”.

De aquella mezcla única se sirvió la película y el resto de la franquicia. Habían logrado un asombroso (aunque no verídico) sonido del T-Rex, uno que junto al resto de dinosaurios le dio al film los dos únicos premios de la Academia que obtuvo (en categoría de sonido), y literalmente la razón por la que el sistema de cine digital (DTS) con sonido envolvente proliferó en los cines estadounidenses.

Universal, distribuidora de la película, inscribió entonces para el estreno hasta 1.000 salas para DTS . Un espaldarazo para la tecnología teniendo en cuenta que en aquellas fechas el sistema digital "rival", SR-D de Dolby, llevaba un año en activo en 250 cines en todo el mundo (Sony Dynamic Digital Sound saldría unos meses más tarde).

Por cierto, para esos segundos antes de la aparición del T-Rex que Spielberg logró con maestría, con los icónicos vasos de agua temblando y generando en el espectador tensión por que va a ocurrir, no se necesitó tanto estudio. Ni siquiera la participación de Rydstrom.

En este caso, todo partió de un momento de relax de Spielberg. El director se encontraba dándole vueltas al guion mientras conducía en coche escuchando un tema de la banda Earth, Wind & Fire. Cuando detuvo el vehículo observó las vibraciones que ocasionaban los graves del tema y supo que ya tenía la idea "antes de la bestia".

El resto es historia del cine.

Imágen | Universal, The Movie Times

En Xataka | Jurassic Park fue hackeado hace 31 años. Ahora sabemos qué había en ese código fuente