Si Midjourney sobrevive a la demanda de Disney estaremos ante la transformación más radical de la historia de Hollywood

¿Herramienta o enemiga? Está claro que la relación entre las IAs generativas y Hollywood va a traer mucha cola: eran uno de los puntos clave de las peticiones de actores y guionistas en las huelgas que paralizaron Hollywood hace unos meses. Pero lejos de ser aliadas circunstanciales, productoras e inteligencias artificiales no hacen equipo, sino todo lo contrario: por primera vez, dos majors del cine demandan a una compañía de IA.

Qué pide la demanda. Es notorio porque es la primera vez que sucede, aunque muy posiblemente no será la última. La demanda acusa a Midjourney de infringir el copyright de las demandantes, Disney y NBCUniversal, de forma tanto directa como secundaria. Es decir, Midjourney es acusada tanto de realizar sin autorización actos reservados al titular de los derechos como de facilitar las herramientas para que otros lo hagan. Esta infracción se ha producido durante el proceso de entrenamiento de su modelo de IA y al mostrar imágenes generadas por inteligencia artificial de personajes protegidos por derechos de autor.

El precedente de las huelgas. Curiosamente, ahora estas majors se enfrentan a las empresas de IA representando a la industria, pero también fue la IA la que provocó la fractura de la industria hace dos años: el sindicato de guionistas se enfrentó a la Alianza de Productores de Cine y Televisión en mayo de 2023 (se sumaron al conflicto los actores en julio), paralizando Hollywood durante seis meses. El acuerdo al que se llegó restringía notablemente el uso de la IA generativa: esta queda prohibida para que las productoras generen un guión sin guionista, o repliquen la imagen de un actor sin permiso, pero se permite su empleo como herramientas para los técnicos.

Lo que se puede y lo que no. Las productoras tienen claro qué quieren de las compañías de IA: "la piratería es piratería, y el hecho de que la haga una empresa de IA no la hace menos infractora", dice el departamento legal de Disney. Choca así con una asunción de la tecnología: que es legal entrenar a las máquinas con material protegido, bajo las reglas del fair use que en EE.UU. defiende, por ejemplo, a las parodias. El resultado entra en un terreno legal muy difuso, y por eso el resultado de esta demanda es esencial para el futuro de la industria del entretenimiento: ¿deben las imágenes de ChatGPT inspiradas en el trabajo de Ghibli rendir cuentas con Hayao Miyazaki?

No son los primeros. Aunque esta acción es un punto y aparte por la envergadura de las demandantes, ha habido otras previas (una de las más sonadas: el New York Times demandando a Microsoft y OpenAI): este mapa actualizado detalla las 42 demandas actuales que hay contra empresas de IA. La que más conflictos aglutina es Midjourney, que no pone limitaciones a sus prompts. Si intentas que ChatGPT haga una versión de una imagen de Darth Vader, por ejemplo, te encontrarás un aviso de que la petición infringe sus políticas de contenido. Midjourney, en cambio, suma decenas de demandas de artistas y creadores por absorber e inspirarse en su trabajo.

No hay marcha atrás. Hay mucho en juego con esta demanda, hasta el punto de que si sale adelante puede significar el final de muchas empresas vinculadas a la IA, que podrían tener que volver a entrenar a sus modelos de cero. Hollywood tendría vía libre, así, para generar nuevos ingresos a través de las licencias de sus propiedades, o bien creando compañías que usaran IA "legal", dando pie a productoras construidas enteramente bajo estos supuestos, como Asteria Film, la compañía de Natasha Lyonne y Bryn Mooser, que solo cuenta con material oficial y que pronto lanzará su primera película. Puede que estemos, en ese sentido, en una época "salvaje" para las IAs, que tenga sus días contados antes de que se les empiece a poner coto.

El idilio de Trump con las IAs. Sin embargo, este propósito puede toparse con un impedimento: las grandes corporaciones tecnológicas ya han dado pasos para asegurarse de que tienen la ley de su lado. No solo los grandes CEOs tech apoyaron a Trump en su toma de posesión presidencial: OpenAI, por ejemplo, envió un informe a la Casa Blanca en enero defendiendo que el uso de material licenciado en el entrenamiento de los sistemas de IA debería ser libre. Varias leyes en torno al copyright se relajaron como efecto inmediato, y entonces vino la avalancha de imágenes inspiradas en Ghibli generadas por ChatGPT.

No estamos viendo un choque entre rivales débiles, precisamente: ambos bandos tienen mucho que ganar y van a invertir millones para que la demanda se resuelva a su favor.

El futuro de esta guerra. Este conflicto solo acaba de empezar. Puede que Disney y Universal (dependiendo de lo larga y exitosa que sea esta demanda) vayan detrás de otras compañías: han empezado por Midjourney, posiblemente, porque es la más débil. Pero, si por lo que sea, Midjourney o quien le siga gana la demanda y tiene vía libre para generar imágenes bajo copyright, estaremos ante una revolución total: los estudios, tal y como los hemos conocido hasta ahora, podrían abandonar su papel de guardianes de las franquicias y los personajes y cualquiera podría generar su propio material de contenido licenciado.

El nuevo papel de los estudios. Los estudios serían, sencillamente, licenciatarios de propiedades. Es un giro dramático, pero no completamente irreal. Al fin y al cabo, es lo que están haciendo ya: explotar propiedades en parques de atracciones y producir secuelas infinitas y refritos continuos de las mismas imágenes, los mismos personajes y las mismas historias. Quizás estemos ya dando los primeros pasos hacia la desintegración de Hollywood tal y como lo conocemos.

