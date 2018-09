La megaguía de series estadounidenses que se estrenan en otoño de 2018

Arranca septiembre y, como es tradición, la televisión norteamericana comienza con una nueva temporada. Aunque la proliferación de plataformas de streaming hace que este concepto de comienzo de curso se diluya, la televisión tradicional reserva los meses de septiembre y octubre para lanzar algunas de sus propuestas más importantes.

Así que en Xataka os hemos preparado esta gran guía con todas las series nuevas que llegarán en las próximas semanas con sus tráilers y sus fechas de estreno. Una cuarentena de estrenos estadounidenses que nos mantendrán ocupados un buen rato a los seriéfilos.

Nota: señalamos las fechas de estreno en EEUU y en España, además de alguna donde precisamos si se trata de un estreno global. Puede que algunas series no se terminen emitiendo oficialmente fuera de EEUU.

'Mayans MC'

Los Mayas, la banda a ratos rival/a ratos aliada de los Sons of Anarchy, tienen su foco de atención en este spin-off de la serie de moteros. Kurt Sutter escribe esta nueva serie ambientada cinco años después del final de la saga de Jax Teller, seguiremos la historia de Ez Reyes, que se convierte en "prospect" de la banda motera. Si os gustó la serie anterior, os gustará esta.

Estreno: 4 de septiembre en FX (5 de septiembre en HBO España)

'The Purge'

La franquicia de La Purga ha cogido fuerza y, no contenta con una película ('La primera Purga'), este año se ha propuesto tener un spin-off televisivo. En estos diez episodios de 'The Purge' seguiremos a Miguel (Gabriel Chavarría), Lila (Lili Simmons), Joe (Lee Tergesen) y más personajes en una nueva noche de las bestias.

Estreno: 4 de septiembre en USA Network (en noviembre en Amazon Prime Video España)

'Kidding'

Michel Gondry dirige de nuevo a Jim Carrey una década después de 'Olvídate de mi' en este drama sobre un gigante del entretenimiento infantil que se sumerge en una desoladora crisis personal y existencial. En Espinof ya han podido echar un vistazo, y ha gustado.

Estreno: 9 de septiembre en Showtime (en Movistar en simultáneo la madrugada del 10)

'Forever'

Ya solo con ser del cocreador de 'Master of None' Alan Yang y tener a Fred Armisen y a Maya Rudolph de protagonistas me tienen ganado. En 'Forever' seguimos la historia de un matrimonio que tienen una vida cómoda y predecible y qué pasa cuando en un momento dado deciden saltarse la rutina.

Estreno: 14 de septiembre en Amazon (no está confirmada la fecha en España)

'The first'

Sean Penn encabeza el reparto de una de las series con mejor pinta de otoño. En 'The first' seguiremos la preparación para la primera misión tripulada a Marte en una historia creada por Beau Willimon, creador de 'House of Cards'.

Estreno: 14 de septiembre en Hulu

'The Good Cop'

En la tendencia de titular a todo con un "the good", el creador de 'Monk' tiene ya nueva serie policíaca con Tony Danza y Josh Groban como padre e hijo, ambos policías. Tony Jr. es un agente que intenta seguir al dedillo las normas y procedimientos además de los consejos de su padre, que incumplió las reglas y vive retirado del servicio.

Estreno: 21 de septiembre en Netflix (global)

'Maniac'

Cary Fukunaga, el artífice de dar forma a esa sensacional primera temporada de 'True Detective' viene con nueva serie: 'Maniac'. Emma Stone y Jonah Hill son dos desconocidos que participan en una misteriosa prueba farmacéutica.

Estreno: 21 de septiembre en Netflix (global)

'Magnum P.I.'

Remake de una de las series míticas de la televisión. En esta ocasión es Jay Hernández quien interpreta a Magnum, un veterano de guerra que después de regresar de Afganistán se convierte en investigador privado. Justin Lin se encarga de dirigir el piloto, por lo que la acción está asegurada.

Estreno: 24 de septiembre en CBS.

'Manifest'

Muchos no han dudado en hablar de ella como la nueva 'Perdidos' pero solo por el "high concept" del que parte. Durante un vuelo se producen unas graves turbulencias, una vez aterrizados descubren que han pasado desaparecidos cinco años.

Estreno: 24 de septiembre en NBC.

'FBI'

No se han roto mucho la cabeza para titular la nueva serie de Dick Wolf, el veterano creador de 'Ley y orden' y demás. En 'FBI' seguiremos de cerca los casos de un grupo de agentes de la agencia, valga la redundancia, federal en Nueva York.

Estreno: 25 de septiembre en CBS.

'New Amsterdam'

Ryan Eggold es el nuevo director de un gran e histórico hospital neoyorquino. Con la idea de devolver al hospital su prestigio perdido, su primer mandato es instaurar una política que priorice la atención al paciente por encima del papeleo.

Estreno: 25 de septiembre en NBC.

'Single Parents'

Comedia familiar (sí, qué raro viniendo de ABC) en la que un grupo de padres solteros que se reúne para tener vida más allá de la paternidad, acoge entre sus miembros a Will, quien ha estado tan obsesionado con el ciudado de su hija que ha perdido la perspectiva de su vida.

Estreno: 26 de septiembre en ABC

'A million little things'

Las cadenas no solo buscan la nueva 'Perdidos' sino que también la nueva 'This is us'. Una de las candidatas a esto último es este dramón que protagoniza un grupo de amigos. La muerte de uno de ellos detonará nuevas dinámicas y quitará de un porrazo la sensación de estancamiento en sus vidas.

Estreno: 26 de septiembre en ABC.

'Murphy Brown'

El regreso de una de las comedias más míticas de la televisión que no podría llegar en un momento más oportuno. Vuelve la redacción más loca de noticias con Candice Bergen a la cabeza de una redacción en pie de guerra ante la feroz competencia y la explosión de las fake news.

Estreno: 27 de septiembre en CBS.

'The Cool Kids'

De la mano de Charlie Day ('Colgados en Filadelfia') llega esta comedia que sigue a un grupo de jubilados que deciden no desperdiciar en el sofá los últimos años de su vida. Así que llega la hora de fiesta y pasarlo bien.

Estreno: 28 de septiembre en FOX.

'Rel'

Lil Rel Howery crea y protagoniza esta comedia en la que su personaje descubre que su mujer le pone los cuernos con el barbero. Algo terrible porque, además de los rumores imposibles de parar, implica el buscar un nuevo barbero del que fiarse.

Estreno: 30 de septiembre en FOX.

'God Friended Me'

Curiosa la premisa de este drama ligero que nos trae la factoría Berlanti: Brendon Micheal Hall interpreta a un proclamado ateo al que Dios le hace una solicitud de amistad en Facebook. A partir de ahí se verá salvando a las diferentes "sugerencias de amistad" que le envía su nuevo amigo.

Estreno: 30 de septiembre en CBS.

'The Neighborhood'

Una de las series que peor pinta tiene es esta comedia de CBS en el que el hombre más amable y amigable de Michigan se muda a la Los Angeles suburbana para descubrir que las relaciones entre vecinos son diametralmente opuestas a las que está acostumbrado.

Estreno: 1 de octubre en CBS.

'Happy Together'

Otro que se incorpora a la vida suburbana es Cooper (Felix Mallard), estrella del pop adolescente -inspirado en Harry Styles- que se muda con una pareja de treintañeros. Esta irrupción en la rutina de esta pareja hace que conecten con sus yoes más jóvenes.

Estreno: 1 de octubre en CBS.

'I feel bad'

Emet (Sarayu Blue) es la perfecta jefa, hija, madre, esposa, loquesea salvo por esas pequeñas cosas que hace que no lo sea. Amy Poehler produce esta nueva comedia basada en el libro de Orli Asulander.

Estreno: 4 de octubre en NBC.

'Into the dark'

Blumhouse, la casa de producciones de terror más en boga en los últimos tiempos, está preparando para Hulu esta antología mensual con nuevos capítulos el primer viernes de cada mes. La primera historia, protagonizada por Jason Bateman, gira en torno a un matón a sueldo.

Estreno: 5 de octubre en Hulu

'Star Wars Resistance'

Nueva serie animada de Star Wars situada, en esta ocasión, en el periodo anterior a la trilogía actual. Kaz es un piloto que, mientras trabaja como mecánico en una base de la resistencia, se dedica a espiar movimientos de la Primera Orden.

Estreno: 7 de octubre en Disney XD

'All American'

Inspirado en la historia del jugador de la NFL Spencer Paysinger, en este drama deportivo protagonizado por Daniel Ezra veremos la historia de un brillante jugador. Al ser fichado por un instituto de Beverly Hills, Spencer se verá entre su vida en un barrio de clase baja y el lujo del entorno del instituto.

Estreno: 9 de octubre en The CW.

'The Romanoffs'

El creador de 'Mad Men', Matthew Wiener, nos trae un interesante drama antológico inspirada en esas personas que han afirmado ser los últimos descendientes de los zares rusos. En el reparto nos encontramos a Aaron Eckhart, Christina Hendricks, Amanda Peet y muchos más.

Estreno: 12 de octubre en Amazon. Fecha no confirmada en Prime Video España.

'La maldición de Hill House'

Basado en el libro homónimo de Shirley Jackson, Mike Flanagan ('Ouija: El origen del mal') adapta en 10 episodios una de las historias de mansiones encantadas más celebrada. Michiel Huisman y Carla Gugino encabezan el reparto.

Estreno: 12 de octubre en Netflix en todo el mundo

'Titans'

La punta de lanza del lanzamiento de DC Universe, la plataforma de streaming de la editorial de cómics, es el estreno de 'Titans', la serie protagonizada por la "generación jóven" de héroes de DC: Robin, Raven, Starfire y Chico Bestia formarán equipo para detener una amenaza global.

Estreno: 12 de octubre en DC Universe.

'Light as a feather'

Lee Fleming Jr. desarrolla la adaptación del libro de Zoe Aarsen en el que un grupo de adolescentes juegan a un inocente juego. Poco después este pasatiempo se volverá macabro porque sus participantes van muriendo tal y como se presagió.

Estreno: 12 de octubre en Hulu.

'Charmed'

Probablemente uno de los estrenos más esperados de este otoño sea el del reboot de 'Embrujadas'. Melonie Diaz, Sarah Jeffery y Madeleine Mantock se pondrán esta vez en la piel de este trío de hermanas que descubren que tienen poderes mágicos.

Estreno: 14 de octubre en The CW

'Camping'

Jennifer Garner y David Tennant protagonizan este remake de la serie homónima de Sky Atlantic. Lo que iba a ser un fin de semana con un cumpleaños perfectamente organizado se convierte en toda una tribulación que pondrá a prueba matrimonios y amistades.

Estreno: 14 de octubre en HBO y al día siguiente en HBO España.

'The Kids are alright'

Inspirada en la vida de su creador, Tim Doyle, nos encontramos con una comedia familiar protagonizada por una familia de católicos irlandeses en los años 70. La trama arranca cuando el hermano mayor decide dejar el seminario e irse a salvar el mundo.

Estreno: 16 de octubre en ABC.

'The Rookie'

Nathan Fillion vuelve a una serie policíaca tras 'Castle'. En esta ocasión encarna a un hombre que decide, a una edad ya avanzada, convertirse en policía. Así, se convierte en el novato más viejo del cuerpo, lo que le traerá más de un problema para adaptarse al nuevo ritmo de vida.

Estreno: 16 de octubre en ABC. Ese mismo mes en TNT España.

'The Conners'

Tras la escandalosa cancelación forzosa de 'Roseanne', ABC decidió encargar un spin-off de la serie que básicamente es lo mismo pero sin la protagonista. La cadena no ha desvelado más información sobre esta serie que se empezó a rodar la última semana de agosto.

Estreno: 16 de octubre en ABC

'Legacies'

Si pensábais que 'Crónicas vampíricas' no podía dar más de sí, ahí tenemos en octubre el estreno de su segundo spin-off. En esta ocasión vamos a la nueva generación de seres sobrenaturales: la hija de Klaus, los gemelos de Alaric Saltzman... tendrán sus primeras aventuras en el Salvatore.

Estreno: 25 de octubre en CW. Al día siguiente en HBO España

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

Nueva adaptación del personaje de Archie Comics. Esta vez es Kiernan Shipka la encargada de encarnar a la bruja adolescente en una serie que promete ser bastante más oscura y ocultista que la sitcom que pudimos ver hace unas décadas.

Estreno: 26 de octubre en Netflix

'Tell me a story'

Esta temporada hay un par de remakes americanos de series españolas y uno de ellos es la de 'Cuéntame un cuento' que emitió Antena 3 y consistía en pequeñas adaptaciones modernas y de género negro de los cuentos de hadas clásicos. Kevin Williamson firma esta adaptación que también cuenta con versión mexicana.

Estreno: 31 de octubre en CBS All Access

'Homecoming'

Julia Roberts protagoniza la nueva serie del creador de 'Mr. Robot'. En esta serie Roberts es una trabajadora social en una instalación secreta del gobierno mientras Stephan James encarna a un soldado ansioso por regresar a su vida civil.

Estreno: 2 de noviembre en Prime Video. Fecha sin conformar en España.

'The Kominsky Method'

Seguimos con estrellas de Hollywood, ahora toca serie con Michael Douglas como Sandy Kominsky, otrora exitoso actor que se dedica actualmente a ser preparador de nuevos actores. A los guiones nos encontramos a Chuck Lorre, creador de 'The Big Bang Theory'.

Estreno: 16 de noviembre en Netflix. Global.

'She-Ra y las princesas de poder'

No sin polémica chorra ("¡Oh, un personaje de mi infancia no está buena!") llega la serie protagonizada por She-Ra, el personaje de He-Man. Noelle Stevenson, creadora de esa joya que es 'Leñadoras', se encarga de tramar las nuevas aventuras de la guerrera.

Estreno: 16 de noviembre en Netflix. Global.

'Escape at Dannemora'

Ben Stiller dirige una miniserie de ocho episodios basada en la fuga del correccional Clinton de Nueva York en 2015. Benicio del Toro encarna a un asesino convicto que se fuga junto con otro preso ayudado por una trabajadora de la prisión en la que se encuentra (Patricia Arquette).

Estreno: 18 de noviembre en Showtime.

'The little drummer girl'

Nueva adaptación de 'La chica del tambor' de John LeCarre, protagonizada esta vez por Florence Pugh y Alexander Skarsgård. Ambientada en la Alemania occidental y protagonizada por una joven actriz que es contactada por la inteligencia israelí para investigar lo que parece un complot palestino.