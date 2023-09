La huelga de guionistas ha llegado a su fin pero su impacto va a ser muy largo: la cadena de producción se ha roto

Tras cinco meses en huelga, ha llegado al fin el acuerdo entre el sindicato Writers Guild of America y la asociación de productoras, la Alliance of Motion Picture and Television Producers. Cinco días de negociación que culminaron con un preacuerdo que aún hay que ratificar, pero que salvo sorpresas pondrá punto y final al choque.

Qué se ha conseguido. Los puntos exactos del acuerdo entre sindicato e industria no están claros, pero sí se sabe que las reivindicaciones han sido satisfechas, al menos parcialmente: se ha puesto coto al uso de la IA, se ha mejorado al fin el pago de residuals en plataformas de streaming (porcentajes adicionales al sueldo que varían en función del éxito las producciones) y se han recuperado las "salas de guionistas", ahora en desuso pero durante un tiempo esenciales en la producción audiovisual.

¿Cómo afecta a los espectadores? Dejando de lado el obvio hecho de que un guionista contento con sus condiciones de trabajo posiblemente produzca series y películas de mayor calidad, lo que sin duda repercute en beneficio de todos, y dejando de lado algunas cuestiones que aún están por ver (¿serán más transparentes con sus audiencias las plataformas?), hay un par de efectos muy claros y que van de la mano. La huelga ha generado pérdidas de 5.000 millones, así que podemos prepararnos para una temporada de recortes. Y luego están los retrasos y cancelaciones, por supuesto. Cinco meses no son en balde.

Quién vuelve ya mismo. Hay que tener en cuenta que la huelga de actores sigue, y de momento no tiene visos de acabar: 160.000 miembros del sindicato SAG-AFTRA que reivindican aspectos similares a los guionistas (pago de residuals y legislación del uso de la IA). Por tanto, los primeros programas que veremos volver son los que necesitan guionistas pero no actores, como los late-night shows. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert o Seth Meyers volverán a reactivar sus cabeceras, así como lo harán innumerables ejemplos como 'The Drew Barrymore Show' o 'The Talk' durante el día.

¿Y las series? Muchas series que se encontraban en distintos puntos de su desarrollo, pero no en rodaje, volverán a ponerse en marcha. La huelga de actores impide rodar, pero por ejemplo cosas como 'The Last of Us', 'Billions', 'Stranger Things', 'The Handmaid's Tale', 'Hacks', 'Severance', 'Yellowjackets' o 'Colegio Abbot' ya han anunciado, según BBC, que vuelven a sus individuales procesos de escritura, en espera de los actores.

... y otras series que siguen paradas. Entre las producciones que siguen detenidas, sobre todo porque ya habían comenzado los rodajes, están 'Evil', 'Hacks', 'Sandman' o 'Andor'. Marvel ya anunció también retrasos para todo lo suyo, y es dudoso que esas series cambien (o incluso que no se retrasen más): 'Echo' se ha ido a enero de 2024, y 'Wonder Man', 'Daredevil: Born Again' e 'Ironheart' se quedan con fechas indefinidas. Todo ello empuja al spin-off de 'Bruja Escarlata y Visión', 'Agatha: Darkhold Diaries' a otoño de 2024. Hitos absolutos de la televisión por cable como 'Anatomía de Grey' o la franquicia 'NCIS' también se han detenido, sustituidos de momento por deportes, realities o reposiciones.

Retrasos entre películas. Y por supuesto, innumerables películas han visto retrasadas sus fechas de estreno: 'Dune 2', 'Blade', 'Gladiator 2', 'Deadpool 3', 'Kraven the Hunter', el drama de Zendaya 'Challengers'... el caso fue más sonado fue el reboot de 'Metrópolis' a manos de Apple TV+ y que iba a costar 188 millones de dólares. Se canceló por completo.

El peligro de la onda expansiva. Ahora queda ver cuánto se prolongan estos cinco meses, más allá del primer impacto. Es cierto, los guionistas vuelven al trabajo, pero este casi medio año no se va a notar de inmediato: la auténtica sequía llegará, posiblemente, en primavera, cuando todavía estén en producci´ón series y películas que los guionistas retoman ahora. Es decir, el auténtico impacto, más allá de retrasos, no lo percibiremos ahora sino en unos meses, cuando deberían recogerse los frutos de lo que no se ha trabajado en los últimos 146 días. Y eso sin contar la huelfga de actores, cuyas negociaciones están en punto muerto...

Cabecera: ChrisGoldNY en Flickr

En Xataka | La próxima bomba de taquilla no es una película, sino un concierto de Taylor Swift que pone en jaque a Hollywood

En Xataka | Cómo ver todas las pelis y series de Marvel en orden cronológico