Henry Cavill sale de Warner, pero no descansa: protagonizará 'Warhammer 40,000' para Amazon

Tan solo un día después de la confirmación de que Henry Cavill no volverá a colgarse la capa de Superman, ya tenemos noticias de su nuevo proyecto, y es uno que aunque no tuviera su nombre al frente ya despertaría una considerable expectación. Según 'The Hollywood Reporter', Amazon prepara una adaptación de la franquicia de wargames, novelas y videojuegos 'Warhammer 40,000', y Cavill será su protagonista. El trato con los dueños de la marca aún no está cerrado, pero el proceso se encuentra en sus últimas fases (mientras tanto, Cavill se puede centrar en 'Argylle').

Cavill también será productor ejecutivo de la serie, algo que no sorprende en absoluto conociendo su afición por todo tipo de hobbies nerd, que difunde y comenta sobre todo por su cuenta de Instagram: le gusta pintar miniaturas, monta PCs de última generación en sus ratos libres y ya era fan de 'The Witcher' antes de dar vida a Geralt de Rivia.

El tercer nombre asociado a este proyecto es Vertigo Entertainment, compañía que en el pasado ha colaborado en producciones con Warner o Sony. Está especializada en cine fantástico y de terror, y en su cartera hay éxitos como las películas de animación de LEGO, 'It' y su secuela, 'The Boy' o la futura película de Minecraft.

Con este proyecto, Amazon demuestra que conoce bien las marcas que pueden tener impacto en un tipo muy concreto de espectadores de Prime Video. 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' fue un primer paso muy claro en esa dirección, y esta ficción de guerras hipermilitarizadas en un futuro oscurantista y donde entran en colisión fe y tecnología puede ser su nuevo gran proyecto.