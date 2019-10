HBO pierde la nueva 'Band of Brothers' a manos de Apple, quien la producirá con Spielberg, Tom Hanks y su nuevo estudio 'Masters'

Apple ya está lista para producir su primera seria propia, y no se tratará de cualquier serie, ya que será una continuación a la exitosa 'Band of Brothers' y 'The Pacific'. Pero ojo, porque una de las verdaderas claves de este anuncio es que HBO queda fuera del proyecto que inició en 2001 junto a Steven Spielberg y Tom Hanks, quienes ahora se suman a Apple para darle continuidad.

La serie llevará por nombre 'Masters of the Air' y se tratará de la primera producción original de 'Masters', el nuevo estudio de Apple, con el que buscarán ganarse un puesto importante ahora como casa productora, para así competir contra gigantes de la talla de Disney Studios, HBO y por supuesto Netflix.

La segunda producción exclusiva de Spielberg para Apple

'Masters of the Air' se basará en el libro del mismo nombre de Donald L. Miller, donde nos cuentan la historia "verdadera y profundamente personal" de un grupo de bombarderos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, quienes tenían la misión de enfrentarse a Hitler.

La serie será escrita por John Orloff, quien participó en 'Band of Brothers' y que también será productor co-ejecutivo. 'Masters of the Air' será la segunda serie exclusiva para Apple producida por Steven Spielberg a través de Amblin Television. Tom Hanks y Gary Goetzman complementan la alineación de productores por parte de Playtone.

Por su parte, el nuevo estudio 'Masters' de Apple quedará a cargo de Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, reconocidos cineastas quienes se encargarán de darle un nuevo rumbo a Apple ahora como creador de entrenamiento en cine y televisión.

Aún no hay una fecha para el estreno o siquiera el inicio de la producción de 'Masters of the Air', pero poco a poco vamos conociendo parte de la ambiciosa estrategia de Apple para hacerse un hueco en la producción televisiva, donde parece que siguen apostando por los personajes de renombre.

Asimismo, cabe señalar que ayer Apple anunció el cierre de un importante acuerdo con el director mexicano Alfonso Cuarón, ganador del Óscar por la película 'Roma' que hizo en exclusiva para Netflix. Cuarón ahora tiene un acuerdo exclusivo "multi anual" con Apple para producir series y películas para Apple TV+.