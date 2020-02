Guía de relecturas: 11 adaptaciones de libros de ciencia-ficción, terror y fantasía que llegarán al cine y la televisión en 2020

El estreno inminente de 'El hombre invisible' nos retrotrae a un inmenso clásico de la ciencia-ficción, 'El hombre invisible', escrito en 1897 por Herbert George Wells, y que ha sido adaptado en numerosas ocasiones. La más conocida es la de 1933 de James Whale, una maravilla con su punto de sátira que incluye una secuencia clásica del terror de los años treinta: el strip-tease del enloquecido protagonista hacia la invisibilidad. Una estupenda adaptación que supo pulir de convenciones decimonónicas el original de Wells y cuya nueva versión, centrada en un hombre invisible más amenazador que nunca, demuestra que su concepto de base es inmortal.

Pero no es la única adaptación de una novela (clásica o no) del fantástico que nos llega en 2020. Hay muchas otras adaptaciones, que se coronarán con la esperadísima y segurísimo que polémica, como no puede ser de otro modo, de 'Dune' de Frank Herbert, a manos de Denis Villeneuve. Hasta que llegue ese momento, porque queda todo un año, estos son los libros que tienes que desempolvar si quieres llegar con la lección aprendida a sus adaptaciones.

'Artemis Fowl', de Eoin Colfer

De qué va: Basada en una saga juvenil fantástica, desde que la anunció Disney en 2013 ha sufrido sucesivos retrasos, aunque parece que ya está encaminada a un estreno estee año con Kenneth Branagh al frente. Cuenta cómo un chaval de doce años (que además es un genio y último en una larga estirpe de supermentes criminales) se enfrenta a una raza de criaturas subterráneas que pueden ser responsables de la desaparición de su padre. Tantos años después, seguimos buscando un nuevo Harry Potter, pero francamente: la sombra de la fallida Percy Jackson es demasiado alargada.

Para cuando: 29 de mayo en cines

'Otra vuelta de tuerca', de Henry James

De qué va: Este libro brevísimo de Henry James es uno de los clásicos absolutos de las historias de fantasmas y casas encantadas, y ha sido adaptado tanto de forma oficial (destaquemos la soberbia 'Suspense' de 1961 y la española de Eloy de la Iglesia de 1985) como de forma no tan estricta (como 'Los otros' de Amenábar). Con las historias de casas encantadas otra vez de moda gracias a las películas de 'Expediente Warren' y la 'Hill House' de Netflix, esperemos que esta nueva adaptación sirva para devolverle al original la categoría que merece: cuenta cómo una niñera (esta vez Mackenzie Davis) cuida a dos huérfanos problemáticos en una casa llena de secretos.

Para cuando: 3 de abril en cines

'The Reincarnationist Papers', de D. Eric Maikran

De qué va: Originariamente Chris Evans iba a ser el protagonista de 'Infinite', una película dirigida por Antoine Fuqua ('The Equalizer') y basada en la novela de D. Eric Maikranz, pero ha acabado sustituido por Mark Wahlberg. Aunque no se sabe hasta qué punto la película respetará el material de partida, posiblemente y dada la carrera de director y protagonista se reorientará hacia la acción. El libro trata de una sociedad secreta de privilegiados que tienen recuerdos nítidos de lo que ha acontecido en sus vidas pasadas.

Para cuando: 7 de agosto en cines

'Las brujas', de Roald Dahl

De qué va: Esta nueva adaptación del clásico del terror infantil del maestro de lo macabro Roald Dahl lo tiene complicado para superar la versión de 1990 en la que se dieron cita nada menos que el director Nicolas Roeg, el lado más oscuro de Jim Henson a los efectos especiales y una inmensa Anjelica Huston como jefaza de un aquelarre de monstruosas brujas. Pero lo cierto es que esta nueva versión tiene mucho que ofrecer: su director es Robert Zemeckis, que esperemos que vibre en la misma sintonía que en su obra maestra 'La muerte os sienta tan bien'. La acción se verá trasladada de Inglaterra al sur de Estados Unidos en los años sesenta, y si algo es seguro es que Anne Hathaway tendrá que poner mucho de su parte para hacer olvidar la pesadillesca encarnación de Anjelica Huston.

Para cuando: 9 de octubre en cines

'Apocalipsis', de Stephen King

De qué va: La mítica novela-río postapocalíptica de Stephen King, que ya tuvo una adaptación en una estimable miniserie de 1994, parece singularmente apropiada para estos tiempos de paranoia anti-epidemias que vivimos. La historia de una supergripe que diezma la población mundial y deja sobre la Tierra a solo un 1% de la población es carne de drama y aventura televisiva, y ya se conoce parte del reparto: Alexander Skarsgård -como Randall Flagg, el villano que también forma parte del lore de 'La Torre Oscura'-, Whoopi Goldberg, Jovan Adepo, Owen Teague y Brad William Henke, entre otros.

Para cuando: Finales de 2020 en CBS

'Dune', de Denis Villeneuve

De qué va: Va a ser una de las grandes superproducciones del año, con Denis Villeneuve al frente ('Blade Runner 2049', 'La llegada', un par de películas de género que pueden ser la mejor garantía... o todo lo contrario, según gustos) y un reparto absolutamente espectacular ya confirmado: entre muchos otros, Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa o Javier Bardem. La legendaria novela de Frank Herbert ha pasado ya por unas cuantas adaptaciones (de la fallida pero interesante de David Lynch de los ochenta a la más fiel en formato miniserie de Sci-Fi Channel en 2000), y es dudoso que esta sea la más fiel. Pero el fascinante mundo de especias y gusanos arena de Herbert bien merece una revisión.

Para cuando: Finales de 2020 en salas

'Estación once', de Emily St. John Mandel

De qué va: Una de las novelas de ciencia-ficción (aunque no tiene elementos tecnológicos de ningún tipo, así que pese a desarrollarse en el futuro, pertenece a un género fantástico más amplio) más elogiadas de los últimos tiempos, ganadora del premio Arthur C. Clarke y que llegará en algún momento para el servicio HBO Max, que se estrena este año en Estados Unidos. Con una prosa exquisita, también sobrevuela el perenne tema de la pandemia, contando los efectos de un contagio particularmente devastador veinte años después de que se desate, desde el punto de vista de una joven miembro de una compañía ambulante de teatro. En el reparto, nombres tan notables como Mackenzie Davis ('Terminator: Destino oscuro') y Gael García Bernal.

Para cuando: 2020 en HBO Max

'La historia de Lisey', de Stephen King

De qué va: Está previsto que esta adaptación de una novela de Stephen King de 2006 llegue a Apple TV+ a finales de año producida por JJ Abrams, y ya tiene reparto: Julianne Moore, Clive Owen, and Dane DeHaan. Es una de las novelas más íntimas de Stephen King, aunque recoge elementos de otras obras suyas como 'Misery': aquí, la viuda de un escritor de gran éxito recuerda el pasado a la vez que se enfrenta a un peligro muy real, un fan desequilibrado de su marido.

Para cuando: Finales de 2020 en Apple TV+

'El poder', de Naomi Alderman

De qué va: Esta reciente (2017) novela de ciencia-ficción feminista está siendo elogiada como una de las grandes obras de género de los últimos tiempos y sin duda la adaptación de Amazon Prime Video no hará sino incrementar esa fama. Produce y dirige la ganadora del Emmy por 'El cuento de la criada' Reed Morano, y entre el reparto confirmado están Rainn Wilson y Leslie Mann. El punto de partida de la novela lo conforman un grupo de adolescentes que tienen el poder heredado de electrocutar a gente con descargas que salen de sus dedos. Pronto descubren que pueden transmitir el poder a cualquier mujer, y se desata la violencia.

Para cuando: 2020 en Amazon Prime Video

'Sombra y hueso', de Leigh Bardugo

El reparto anunciado por Netflix para la adaptación

De qué va: Netflix no quiere que se le escape la oportunidad de poner en pie otra franquicia de fantasía después del éxito de 'The Witcher' y acude al nutrido Grishaverso, una saga de fantasía young adult que incluye, además de unos cuantos relatos, una trilogía que arranca en 'Sombra y Hueso', una bilogía que empieza con 'Seis de cuervos' y otra que empieza en 'Nikolai'. Todos estos libros nos trasladan a un mundo de fantasía donde sobreviven un par de amigos, Alina y Mal. Cuando Mal es atacado al entrar en la sobrenatural Sombra, un poder latente que residía en su amiga se desata, lo que le llevará a una vida como hechicera de élite. El showrunner de la serie es Eric Heisserer ('Bird Box', 'La llegada')

Para cuando: 2020 en Netflix

'Territorio Lovecraft', de Naomi Alderman

De qué va: Esperadísima adaptación de una de las mejores y más inclasificables novelas fantásticas de los últimos tiempos, con un agudo comentario racial que ha llevado a la silla de producción para HBO a Jordan Peele ('Déjame salir'). En la novela, estructurada en una serie de novelas cortas casi independientes entre sí, se nos cuenta la historia de un grupo de amigos y familiares de raza negra que, en la América de mediados del siglo pasado, en plena segregación racial, descubren que las historias que contaba H.P. Lovecraft en sus libros (un autor de un racismo galopante, también) tienen una inquietante base real. Rebosante de humor y extremadamente sorprendente, será una de los platos fuertes de HBO del año.

Para cuando: 2020 en HBO