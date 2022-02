Futurama, la serie animada creada por Matt Groening, regresará en 2023 con 20 nuevos episodios para Hulu

Futurama resucitará por segunda vez. La serie animada de televisión emitida primero en Fox y luego en Comedy Central regresará con 20 nuevos episodios en 2023, pero esta vez en la plataforma de streaming Hulu.

Según Variety, Futurama volverá a contar con la participación de Matt Groening y David X. Cohen, el creador y el productor original de la serie respectivamente. Además se ha confirmado el regreso de la mayoría de las voces originales.

La vuelta de una comedia mítica

En relación al regreso de Futurama, Marci Proietto, la directora de 20th Television Animation, dice que una de las posibilidades que brindan las series animadas es que es posible hacer una pausa de años y continuar la historia justo donde quedó.

Precisamente, la serie seguirá ese camino de continuidad con gran parte del reparto original en Estados Unidos. Entre los miembros confirmados se encuentran Billy West (Fry), Katey Sagal (Leela), Tress MacNeille (Carol Miller, entre otros), Maurice LaMarche (La cabeza de Orson Welles, entre otros), Lauren Tom (Amy Wong), Phil LaMarr (Hermes) y David Herman (El bot de Abraham Lincoln, entre otros).

No obstante, todavía no está confirmado el regreso de John DiMaggio, el actor encargado de dar voz a Bender. Las esperanzas no están perdidas ya que los productores del proyecto quieren que sea parte de esta nueva etapa, aunque si no logran un acuerdo buscarán una alternativa.

Esta será la segunda vez que la serie regresa desde su lanzamiento en 1999. Las primeras cuatro temporadas se emitieron en Fox. Luego se produjeron cuatro películas que más tarde fueron reeditadas y que en 2008 se transformaron en la quinta temporada, emitida en Comedy Central.

Comedy Central luego emitió dos temporadas más de 26 episodios cada una entre 2010 y 2013. En total, Futurama alcanzó 140 episodios. Con su regreso confirmado para 2023 en Hulu, ese número se elevará hasta los 160.