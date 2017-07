El gran villano Doctor Doom tendrá su propia película como spin-off a 'Fantastic Four'

Uno de los villanos más increíbles que tiene el universo Marvel es Doctor Doom, un genio científico líder de Latveria y quien se caracteriza por cubrir su rostro desfigurado con una máscara de hierro. Pues el también conocido como Victor Von Doom tendrá película y será dirigida por Noah Hawley, quien actualmente es el responsable de 'Legion' y 'Fargo'.

Como parte de los anuncios de la Comic-Con en San Diego, durante el panel de 'Legion' el director Hawley confirmó la segunda temporada de su serie de superhéroes para FX, pero al final de la charla decidió soltar una pequeña pista de su siguiente proyecto, del que supuestamente no podía decir mucho: "Sólo mencionaré dos palabras. Doctor. Doom."

Una forma de aprovechar los derechos de 'Fantastic Four'

Como sabemos, los derechos del universo de 'Fantastic Four' pertenecen actualmente a la Fox y no a Marvel Studios ni Disney, algo que no nos ha permitido disfrutar por completo del universo Marvel, además de que hemos visto nacer tres películas basadas en estos superhéroes, los cuales han sido un estrepitoso fracaso.

Ahora Fox está buscando replantear la estrategia y ha descartado por completo un nuevo reboot de 'Fantastic Four', en cambio, quieren aprovechar el universo y lanzarse con spin-offs y Doctor Doom es el primero de ellos. Otra película que también se rumora es una basada en Franklin Richards, el hijo de Mr. Fantastic e Invisible Girl.

Hasta el momento no hay más detalles de la película de Doctor Doom, no tenemos fecha de lanzamiento, ni reparto y ni siquiera sabemos si será una nueva historia o se basará en la última película de 'Fantastic Four'. Lo que es un hecho, es que no tendrá nada que ver con el actual universo de Marvel.

Fox, confiamos en ti (otra vez).