Disney producirá una nueva serie basada en 'La Guía del Autoestopista Galáctico', una de las biblias de la ciencia ficción

La emblemática novela de Douglas Adams, 'La Guía del Autoestopista Galáctico' ('The Hitchhiker's Guide to the Galaxy'), está por tener su enésima adaptación ahora como serie de televisión. Según Deadline, Disney, quien posee los derechos de la obra de Adams, está desarrollando una próxima serie que llegará en exclusiva a Hulu, para el caso de los Estados Unidos, bajo una producción de ABC Signature, la división de cable/streaming de ABC Studios.

'La Guía del Autoestopista Galáctico' nació originalmente como programa de radio en la BBC Radio 4 y más tarde se convirtió en una serie de seis novelas, con las que pasó a ser un elemento básico de la cultura pop británica y de la ciencia ficción.

Con el showrunner de 'Lost' y el guionista de 'Wonder Woman'

'La Guía del Autoestopista Galáctico' ha sido todo un referente en el mundo de la ciencia ficción, tanto así que ha sido adaptado a obras de teatro, cómics, una serie de televisión de 1981, un videojuego y hasta una película de 2005 protagonizada por Martin Freeman, Mos Def y Zooey Deschanel.

Para quien nunca haya leído 'La Guía del Autoestopista Galáctico', la saga se centra en un inglés, Arthur Dent, que se convierte en un viajero espacial después de que la Tierra es destruida por una raza alienígena para construir una carretera intergaláctica. Una aventura hilarante y adictiva, cuyo humor y elementos de ciencia la hacen única.

Para esta nueva versión, ABC Signature contará con Carlton Cuse, el prolífico showrunner creador de éxitos como 'Lost', 'Tom Clancy’s Jack Ryan', 'Bates Motel', 'The Strain', 'Colony' y 'The Returned'. De hecho, Genre Arts, la casa productora de Cuse, firmó hace poco un acuerdo de colaboración exclusivo con ABC Studios.

El guión estará a cargo de Jason Fuchs, quien co escribió 'Wonder Woman' y fan de la obra de Adams al igual que Cuse. Entre ambos, Cuse y Fuchs, se encargarán de escribir, producir y dirigir la serie, cuyo piloto ya está en marcha con miras a un estreno en 2020 en Hulu, la plataforma que ahora formará parte de Disney y su imperio de streaming.