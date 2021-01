Dados de veinte caras en televisión: 'Dungeons & Dragons' será una serie escrita por el guionista de 'John Wick'

Después de la pandemia, el encierro y su popularidad multiplicada gracias a las partidas vía videoconferencia, el mítico juego de rol tradicional 'Dungeons & Dragons' no parece que vaya a perder ni pizca de impulso en 2021. Ahora es el turno de una serie de televisión, según informa The Hollywood Reporter, escrita por el guionista de la franquicia 'John Wick' y de la ya cercana serie de Marvel 'The Falcon and the Winter Soldier', Derek Kolstad.

Aún no hay detalles sobre el argumento o la ambientación, más allá de que será en imagen real y que adaptará "aspectos cruciales de la franquicia", aunque no se sabe si como un mundo enteramente ficticio o habrá referencias al origen rolero de las ficciones. Produce Hasboro, estudio propiedad de eOne, que también está considerando afrontar otros formatos para explotar el vasto universo de ficción 'D&D'.

Una película y mucho más en marcha

Una de ellas es una película protagonizada por Chris Pine que se anunció el pasado mes de diciembre y con estreno previsto en 2022, y que lleva dando tumbos por Hollywood desde 2016, con juicios incluidos entre Wizards of the Coast -dueños de la franquicia-, Warner y Paramount. Esta finalmente se ha llevado el gato al agua, transfiriendo la responsabilidad de la adaptación a Hasboro. La película, la nueva serie y los productos sucesivos se sumarán a la flojísima película de 2000, y dos largometrajes para televisión y vídeo. Y a la mítica serie de animación de los ochenta, claro.

Desde 1974, 'Dungeons & Dragons' no ha perdido ni pizca de fuerza. Se trata de una de las marcas más conocidas del mundo de los juegos de rol tradicionales y ha sido adaptada en innumerables ocasiones a otros medios, con especial éxito en los videojuegos y los spin-offs en formato literario. Sin duda de sagas tan conocidas como 'Dragonlance', que ha generado su propio fandom y spin-offs, las nuevas series y películas tomarán también ideas.