Cinesa cobra ahora 1 euro más por ver las películas en sus salas más grandes. Y no ha gustado demasiado

Ir al cine se ha convertido en un dolor de bolsillo para los españoles durante la última década. La inflación disparada convirtió esta práctica en una actividad poco accesible para muchas familias que sólo se dirigieron a las salas durante el milagro de "la fiesta del cine". Algunos estudios como este de Facua sitúan el importe de una entrada de cine en Madrid en los 8,89€ de media, mientras en Barcelona es de 8,67€ y en Valencia de 8,10€. Hay pocas diferencia con otras grandes ciudades. En Sevilla es de 7€.

Pese a que el año pasado el sector se recuperó en gran medida del batacazo de la pandemia: creció un 45% respecto al año anterior, las cifras siguen alejadas del periodo prepandémico, cuando las familias acudían un 40% más al cine. Para solventar esta pérdida de audiencia, Cinesa lanzó en Marzo una suscripción mensual llamada Unlimited Card que te permite ver todas las películas que quieras por 15,90 euros al mes (o 18,90 euros al mes si se quiere incluir las salas LUXE). En Xataka hemos hablado de esta nueva tarifa, y qué supone para el futuro de las salas de cine.

Sin embargo, la empresa ahora ha sido diana de cientos de críticas por una nueva medida que ha empezado a aplicar en sus establecimientos para subir el precio de los grandes estrenos. Se trata de un suplemento que cobrarán a partir de ahora por ver películas en sus salas XL (más grandes que las estándar). Un euro más en cada entrada.

La polémica surge porque muchos espectadores critican que este suplemento no supone una mejora de la calidad de la proyección, sino solo un espacio más grande que poco o nada influye en el disfrute del film. Y que además el espectador no puede elegir. Tal y como comenta Jorge Arenillas en Twitter: "Cinesa ha decidido que la sala más grande de cada complejo (la que peor proyección suele tener por su pobre mantenimiento) ahora es una "Experiencia XL" y se paga 1€ más cara. La misma sala del año pasado o de hace 10. Cinesa lo apuesta todo al pan para hoy”.

Me encanta esto. @Cinesa ha decidido que la sala más grande de cada complejo (la que peor proyección suele tener por su pobre mantenimiento) ahora es una "Experiencia XL" y se paga 1€ más cara. La misma sala del año pasado o de hace 10. Cinesa lo apuesta todo al pan para hoy. pic.twitter.com/C2hCoH26th — Jorge Arenillas (@JorgeArenillas) June 23, 2023

No es el único indignado en redes. Desde Sala Abierta también han manifestado su enfado diciendo que Cinesa ha estrenado un nuevo sello distintivo llamado XL para algunas de sus salas pero que no incluye nada nuevo: "¿Incluyen Atmos ¿Nuevas butacas? ¿Proyección láser? No. NADA. Sólo te cobran 1€ de más por ver una película en las salas de mayor aforo del cine". La usuaria de Twitter elemeph explica que fue a ver Flash en Proyecciones y no notó absolutamente nada en especial. Tanto que se le había olvidado que era una sala XL.

🚨 OJO QUE ESTO NO SE CUENTA 🚨@Cinesa ha estrenado un nuevo sello distintivo llamado XL para algunas de sus salas.



¿Incluyen Atmos? ¿Nuevas butacas? ¿Proyección láser? No. NADA. 😐



Sólo te cobran 1€ de más por ver una película en las salas de mayor aforo del cine. 💸 pic.twitter.com/5MbnS5Mtpw — Sala Abierta (@SalaAbiertaES) June 26, 2023

Hay que recordar que este sobrecoste también hay que pagarlo si te has sacado la Unlimited Card de Cinesa antes mencionada, por lo que nadie se va a librar de ese importe, a no ser que reserves una sesión específica que proyecte la película que quieres ver en otra sala de tamaño más reducido. El problema es que hay poco margen de decisión, ya que el criterio para elegir a qué salas afecta es lógico: las más grandes y que tengan capacidad se destinarán a los estrenos más importantes.

Los cines que aplican la medida son: Bahia de Santander (sala 8), Camas (salas 1 y 2), Diagonal (sala 2), La Gavia (sala 3), Manoteras (salas 10 y 20), Proyecciones (sala 3). SOM Multiespai (sala 5), Salera (sala 7), Urbil (sala 5) y Zubiarte (sala 5).

Otras medidas reprochables

Esta no es la primera vez que la compañía aplica tarifas polémicas. En 2015, coincidiendo con el estreno de Regresión, de Alejandro Amenábar, se desató el caos cinéfilo cuando Cinesa introdujo otro sobrecoste de 1 euro en el precio de los estrenos durante sus primeros 10 días en cartelera (el fin de semana del lanzamiento y la semana posterior). Estas películas serían consideradas "premium" y valdrían, por lo tanto, más dinero.

Muchos clientes calificaron esta estrategia de "absurda" y de "estafa" mientras la compañía argumentaba que este incremento de precio en las entradas les posibilitaba seguir manteniendo "el cine a precios asequibles" en futuras promociones, como “el día del espectador” o la “fiesta del cine”.

¿La respuesta de los espectadores? No ir al cine los primeros días de estreno. Eso, sumado a las críticas, hizo que la compañía acabara por retirar la medida al cabo de un año. ¿Pasará lo mismo con esta nueva política para las salas XL? Probablemente.

