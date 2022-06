Disney+ ya tiene casi la totalidad de Spider-Man. Su plan de monopolizar Marvel está siendo un éxito

Desde el 1 de julio llegan a Disney+ unos cuantos clásicos del héroe arácnido que nunca habían estado en la plataforma: por encima de todo, los tres clásicos de Sam Saimi protagonizados por Tobey Maguire (que ahora mismo están en HBO Max). A ellas se suman algunas películas recientes: 'Spider-Man: Homecoming' (ahora en Netflix y HBO Max) y 'Venom' (de momento en Netflix), además de 'Spider-Man: Un nuevo universo' (esta llega a Disney+ el 7 de julio, y ahora mismo está en HBO Max).

Como se puede ver, no eran precisamente películas difíciles de localizar, pero la noticia tiene su importancia porque se suman, posiblemente de forma definitiva (aunque quién sabe en ese sentido: al fin y al cabo, la propiedad de esas películas es de Sony) al catálogo de productos Marvel disponibles en Disney+. Y es un proceso que la compañía está siguiendo poco a poco, pero con pasos decididos.

Disney+ quiere ser igual a Marvel

Por supuesto, antes de la creación del MCU, las películas de Marvel estaban muy dispersas en distintas productoras, y ahí a Disney le queda mucho trabajo que hacer (aparte de que ninguna cesión de derechos de emisión a la que llegue la plataforma será eterna, como sí ha sucedido con el regreso de las series de Netflix de héroes Marvel). De las series televisivas de Hulk o Spider-Man de los ochenta a la trilogía de Blade, pasando por innumerables producciones de animación, Disney+ tiene trabajo.

Pero de 'Iron Man' para acá, el terreno es mucho más acotable, y de hecho las pocas películas que quedaban fuera del paraguas de Disney han acabado llegando al redil. Por ejemplo, las producciones de X-Men y otros mutantes de Fox ya son propiedad de Disney tras la compra de esta última, y todas sus películas de superhéroes, tras finalizar periodos de derechos en otras plataformas, ya están en Disney+.

Sony era la otra compañía que, como dueña de los derechos del Spider-verso, se resistía a entrar en Disney+, pero finalmente la plataforma tiene las películas en su catálogo. De nuevo, no es seguro que vayan a permanecer ahí eternamente, pero seguro que durante unos cuantos años ahí estarán. ¿Qué queda por llegar? Pues 'Venom: Habrá Matanza' (ahora en Movistar Plus+) y, por supuesto, 'Morbius', que aún tiene que iniciar su largo proceso de ventanas de explotación (cada vez más breves, eso sí).

Con la llegada de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' a Disney+, todo el MCU queda disponible en la plataforma. Solo quedaban los 'Spider-Man' clásicos de Raimi, y eso está cubierto desde el 1 de julio. En cuanto al resto de las películas de Tom Holland, 'Lejos de casa' está en Prime Video y HBO Max, y 'No Way Home', como 'Morbius' aún tiene un largo camino de explotación por delante. Pero las señales están más o menos claras: acabarán llegando a Disney+, que va camino de ser el punto de encuentro ineludible de todos los productos Marvel. Sean propiedad de Disney o no.