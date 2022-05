Buenas noticias: el primer trailer de 'La Casa del Dragón' replica todo lo que hizo grande a 'Juego de Tronos'

22 de agosto es la fecha prevista para el estreno de 'La casa del Dragón', y ya tenemos un primer teaser que va desvelando detalles sobre ambientación y personajes de esta esperada precuela de 'Juego de tronos'. Como ya sabíamos, está ambientada 200 años antes de lo que vimos en la ya mítica serie de HBO y se basará en el libro de George R.R. Martin 'Fuego y sangre', publicado en 2018 al margen de la saga principal 'Canción de hielo y fuego'.

El teaser es un inteligente recordatorio de que, pese a que cambia la ambientación de la serie, esta tiene bien claro que se lo debe todo a la producción original, quizás en un guiño a la futura serie de 'El Señor de los Anillos' de Amazon con la que va a competir, y que ha sido criticada por su escasa continuidad estética con las películas de Peter Jackson. Rickon Stark, Corlys Velaryon, Walden Baratheon, el rey Viserys... no los hemos conocido hasta ahora, pero sus nombres y sobre todo sus apellidos resuenan entre los fans de la serie.

Pero no solo los nombres: la estética, la ambientación, la famosa sala del Trono de Hierro, todo parece estar pensado para hacer salivar a los fans. La única diferencia con la serie original parece estar en un tono más orientado a la fantasía, con su correspondiente abundancia de dragones. Pero no, no faltan aquí ni intrigas palaciegas ni rivalidades entre casas. Aunque aquí, obviamente, será la Casa Targaryen la que centrará toda la atención.

Protagoniza esta nueva serie Paddy Considine dando vida al rey Viserys Targaryen: un regente amable y pacífico que se topará con inconvenientes para su reinado tanto dentro como fuera de su propia estirpe. Ya en este trailer podemos ver que Matt Smith será una importante fuente de conflicto: interpreta al príncipe Daemon Targaryen, hermano menor del rey y heredero al trono, guerrero y jinete de dragones, como la primogénita Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy)