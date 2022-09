Avalancha de anuncios de Star Wars y Marvel: estas son las futuras novedades de Disney presentadas en la D23 Expo

Después de un intenso día de anuncios centrado exclusivamente en productos Disney y que nos brindó el trailer de la nueva película live-action de 'La Sirenita', la secuela de 'El Rey León' centrada en Mufasa o la nueva producción de Peter Pan, es el turno de los pesos pesados de la casa: Marvel y Star Wars. Aunque buena parte del material quedó reservado para los asistentes, estas son algunas de las migajas que hemos podido disfrutar desde fuera.

Nuevo trailer de la inminente serie del universo Star Wars para Disney+ y que acompaña a los personajes que vimos en 'Rogue One'. A partir del 21 de septiembre podremos disfrutar de esta producción que exhibe un tono y un estilo más serios de lo habitual en las series del paraguas Star Wars y que Kathleen Kennedy ha definido en la D23 como una epopeya de espías en 24 episodios y Diego Luna, su protagonista, como la historia del "despertar de un rebelde".

En noviembre llega la secuela de este clásico de la fantasía oscura disfrazada de aventurilla para todos los públicos que dirigió Ron Howard en los ochenta. Aventura, magia, humor y la aparición (aún sin personaje revelado, quizás en algún guiño a los viejos tiempos) de Christian Slater, que se ha dejado ver por el escenario de la D23.

Una antología de seis cortos animados con historias jedi que aterrizará en Disney+ el próximo 26 de octubre. La serie se centrará en los personajes de Ahsoka Tano, presentada en la serie de las Guerras Clon, y el Conde Dooku, el Jedi caído interpretado en las películas por Christopher Lee. Cada uno de ellos protagonizará tres episodios de 15 minutos. La presencia de Dave Filoni (productor de 'The Clone Wars' y 'The Mandalorian') trae buenas vibraciones.

La inevitable tercera temporada de 'The Mandalorian' ha sido presentada entre el clamor popular para recibir al que, sin duda, es el mayor éxito de 'Star Wars' en muchos años. Sin fecha específica más allá de que llegará en algún momento de 2023, de momento, este teaser promete más tiempo juntos de Mando y Grogu y a otros mandalorianos uniéndose a la fiesta. Y como sorpresa revelada en el evento, tendrá a Christopher Lloyd en un papel secundario.

14 años después de Indiana Jones y el reino de la Calavera de Cristal, la nueva película del héroe y última con Harrison Ford al frente está casi preparada. Los asistentes al D23 han podido ver metraje, pero de momento es exclusivo del evento: un emocionado Harrison Ford ha agradecido la experiencia al director James Mangold ('Logan') y su coprotagonista Phoebe Waller-Bridge. El estreno está previsto para el 30 de junio de 2023 y le acompañan en el reparto Mads Mikkelsen, Toby Jones, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann y Antonio Banderas.

Absoluto cambio de registro dentro de lo habitual en Marvel para este especial de Halloween que llegará en exclusiva a Disney+ el próximo 7 de octubre. Gael García Bernal dará vida al hombre lobo del título, uno de los muchos personajes de Marvel basados en clásicos del terror que se cruzaron con los héroes de la casa (por ejemplo, el Caballero Luna nació en las páginas de su cómic, y Blade fue un comparsa habitual de sus peripecias). Dirige Michael Giacchino, hasta ahora popular por ser el compositor de bandas sonoras de la casa como 'Spider-Man: No Way Home' o 'Thor: Love and Thunder'.

Uno de los trailers más sugestivos de la noche ha llegado con Nick Furia a bordo: lejos del tono festivo de otras de sus aventuras, como 'Capitana Marvel', esta serie parece respirar ciertos aires de película de espías, conspiraciones y Guerra Fría. Entre otros interesantes miembros del reparto de la serie están Olivia Colman, Emilia Clarke o Martin Freeman. Junto con 'Ant-Man: Quantumania' (que también ha presentado trailer exclusivo para los asistentes), 'Secret Invasion' marcará el arranque de la Fase 5 en primavera de 2023.

Let’s meet the Thunderbolts. There’s Julia Louis-Dreyfuss as Val, David Harbour returns as Red Guardian, Wyatt Russell as John Walker, Hannah John-Kamen as the Ghost, Florence Pugh as Yelena, Olga Kurylenko as Taskmaster - and Sebastian Stan as Bucky Barnes! #D23Expo pic.twitter.com/T3085lkCSm