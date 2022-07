Marvel va a tomar una dirección largamente esperada, y el final de 'Ms. Marvel' es la primera pista

Tal y como comentábamos en nuestra revisión de lo que ha supuesto la serie para el MCU, 'Ms. Marvel' no ha sido concebida como una pieza más del enrevesado puzle de referencias cruzadas en el que a menudo se convierten las producciones Disney de la franquicia. Sin embargo, en su último episodio, 'Ms. Marvel' hacía una referencia a la condición superheroica de su protagonista que sin duda abre algunas puertas muy interesantes para el futuro de este universo.

Un riff reconocible. La primera explicación que se dio a los poderes de Kamala Khan en la serie (acceder a la luz de otra dimensión) era que se trataba de una Djinn, aunque durante toda la primera temporada, 'Ms. Marvel ha estado en realidad jugando al despiste. En el último episodio, su amigo Bruno le confiesa que ha estado estudiando en secreto su ADN para entender por qué el resto de su familia terrestre no son Djinns. Y le confirma: "Kamala, hay algo diferente en tus genes. Como una mutación".

Una palabra que podría tener connotaciones completamente inocentes, si no fuera porque en ese momento, se oye a la perfección en la banda sonora un riff de sintetizador muy reconocible. Es la sintonía de la merecidamente mítica serie de animación de los X-Men de los noventa. Es decir, 'Ms. Marvel' nos está diciendo abiertamente que es la primera mutante que se nos revela en el MCU.

Alguien podrá decir que antes de ella estaba el Profesor Charles Xavier que vimos como parte de los Illuminati, interpretado por su indisociable Patrick Stewart en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', pero ahí estábamos en un universo alternativo, y no había mención a los mutantes. En una entrevista de IndieWire con la showrunner de la serie, Bisha K. Ali, ésta corroboró que la referencia a la banda sonora de 'X-Men' no era casual, aunque no quiso llevar más allá las pistas. Pero es obvio: tenemos una mutante en el sentido más clásicamente marvelita del concepto.

¿Y qué es Ms. Marvel? Esto de que Ms. Marvel sea una mutante es un relativo cambio de código con respecto al original en los cómics, ya que en ellos, Kamala podía entenderse, de hecho, como una superheroína opuesta a los mutantes, ya que era una Inhumana. Esta revelación obedecía a una estrategia comercial de Marvel a mediados de la década pasada que buscaba reducir la presencia de los mutantes en los cómics y pasar a los Inhumanos este rol de "héroes perseguidos por aquellos a los que juraron proteger".

Sin embargo, el fracaso de la serie de televisión de los Inhumanos y la adquisición de Fox por parte de Disney, con lo que los mutantes volvían a ser propiedad de Disney, propició que estos recuperaran su papel reinante en el universo Marvel impreso. Este bamboleo ha afectado también al MCU, donde personajes como la Bruja Escarlata y Mercurio no son mutantes, como no lo es Molly Hayes de The Runaways. Mientras tanto, en los cómics, tanto wanda y Pietro Maximoff como la popular Chica Ardilla veían revisados sus orígenes, perdiendo su condición mutante.

¿Qué futuro espera a los mutantes en el MCU? No está nada claro, aunque sí lo esté el de Kamala Khan: no hay confirmada una segunda temporada de 'Ms. Marvel', pero sí una película, 'The Marvels', que llegará a los cines el 28 de julio de 2023. La Comic-Con de San Diego, que se celebrará próximamente, puede ser un lugar idóneo para que Marvel revele planes relacionados con los mutantes. De momento solo podemos esperar, porque está claro que habrá X-Men en el MCU en un futuro cercano.