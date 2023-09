Marvel, frente a una potencial huelga: sus técnicos de efectos especiales votan por unanimidad unirse a un sindicato

El equipo de efectos especiales de Marvel Studios ha votado unánimemente por sindicarse con IATSE, la International Alliance of Theatrical Stage Employees. Se trata de una decisión histórica, ya que en Hollywood, este sector de los técnicos de una película nunca habían estado protegidos bajo el paraguas de un sindicato. La situación y las condiciones de trabajo eran desesperadas, y de ahí el abrumador resultado de la votación.

La primera solicitud para la elección fue presentada por los trabajadores el pasado 7 de agosto, y la votación se ha producido entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre. En el recuento se ha registrado una unanimidad absoluta a favor de acogerse al sindicato y ningún voto en contra.

Mark Patch, uno de los coordinadores de esta unión, ha declarado en nombre de sus compañeros: "Hoy, los trabajadores de VFX en Marvel Studios han hablado con una voz unida, exigiendo una compensación equitativa por sus esfuerzos, el acceso a la asistencia sanitaria, un entorno de trabajo seguro y sostenible, y el reconocimiento del valioso trabajo que aportan".

Sin duda, es un momento muy delicado para Marvel, que lleva un tiempo recibiendo críticas por la caída progresiva de calidad de los efectos digitales en sus películas. Ya desde los tiempos de una de las primeras películas que hicieron saltar las alarmas respecto a este tema, 'Thor: Love and Thunder', se hablaba de las malas condiciones en las que se había desarrollado el trabajo, con tiempos muy reducidos para afinar los efectos.

El siguiente paso, ahora, es reunirse con los ejecutivos de Marvel en busca de una mejora de las condiciones y contratos de los trabajadores. Si no se llegara a un acuerdo, los técnicos podrían ponerse en huelga, siguiendo el ejemplo de sus compañeros guionistas y actores, y que de momento tienen paralizado a Hollywood. Compañías como Fox ya hablan de una próxima temporada en la que la mayoría de sus producciones van a ser no-guionizadas (telerrealidad, concursos, etc.). Siempre que no sigan poniéndose en huelga más profesionales del sector, claro.

Si no se llega a un acuerdo inmediato, o si Marvel pone en marcha alguno de los disparates con los que ya ha amenazado, como desarrollar los efectos mediante IA, todo el futuro calendario de producciones de la casa pueden verse afectadas. Los técnicos saben que pueden presionar: después de que 'Quantumania' haya, por primera vez en Marvel, disparado las alarmas de la decepción en taquilla, Disney sabe que las balas que le quedan por disparar empiezan a escasear.

Cabecera: Marvel

