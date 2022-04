Es oficial, habrá segunda película de 'The Batman': Warner se ha decidido a resucitar a sus superhéroes

La novedad no sorprende a nadie (mucho menos con sus 760 millones de dólares recaudados), pero ya se ha hecho oficial: habrá secuela de 'The Batman', tal y como ha anunciado Warner en el evento CinemaCon de Las Vegas. Un anuncio, junto al del tampoco nada sorprendente regreso de Matt Reeves como director y Robert Pattinson como protagonista, que encabeza una serie de novedades de corte superheroico con las que parece que Warner quiere revitalizar sus héroes DC.

Una de las sorpresas llegó con la confirmación de que 'The Flash' seguía en pie. No solo porque sea una película que parece que nunca llegará a hacerse, sino por la turbulenta vida privada de Ezra Miller, que ha sido detenido varias veces en los últimos meses por comportamientos poco cívicos. Warner ha mostrado nuevas imágenes de la película que incluyen al Batman de Michael Keaton recuperando su mítica frase "You want to get nuts? Let’s get nuts".

También se pudo ver un pequeño avance de 'Shazam: Fury Of The Gods', y hablaron de ella Helen Mirren, Rachel Zegler y Lucy Liu. Se anunció la fecha de estreno: el próximo 12 de diciembre. Otra secuela que tuvo su tiempo en el evento fue 'Aquaman and the Lost Kingdom', de la que se pudo ver un pequeño avance. James Wan, director de la primera entrega, anunció fecha de estreno (17 de marzo de 2023) y que permanecía fiel a Warner para su próxima película de terror, nada menos que una nueva adaptación de 'Salem's Lot' de Stephen King, para el 9 de septiembre.

Finalmente Dwayne Johnson definió 'Black Adam' como "El Harry el Sucio del Universo DC", y confirmó que la película significaría el debut en pantalla de la Sociedad de la Justicia de América, lo que sin duda abre una buena cantidad de posibilidades superheroicas para un futuro. Tras unas imágenes exclusivas para el público presente, Johnson confirmó la fecha de estreno de la película, 21 de octubre de 2022. Es decir, la próxima que veremos del Universo DC.

Eso no es todo, amigos

Por desgracia, no hubo avances de películas también esperadísimas como 'Batgirl' (en principio prevista para finales de este año) o 'Blue Beetle', pero Warner comentó novedades de otras franquicias y películas que tiene en marcha. Por ejemplo, la ya anunciada 'Elvis' de Baz Luhrmann ('Moulin Rouge') o 'Barbie', que llegará en julio de 2023 y que dirige Greta Gerwig ('Mujercitas') con Margot Robbie al frente del reparto.

Finalmente Timothée Chalamet confirmó que 'Wonka', su historia de orígenes sobre Willy Wonka sigue adelante con el calendario previsto: se estrenará el 15 de diciembre de 2023. Y eso fue todo, es decir, que no hubo novedades en ningún sentido acerca de 'Harry Potter': sin duda, en Warner se están pensando cuáles serán los próximos pasos después de la discreta taquilla que ha cosechado 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore'.