'The Batman' llega a HBO Max: es una prueba de fuego para las ventanas de exposición cortas en taquilla

Es, sin duda, el gran estreno en streaming de este mes. 'The Batman', estrenada hace algo más de un mes en España, el pasado 4 de marzo, reduce su ventana de exhibición al máximo y llega el próximo 19 de abril a HBO Max. También estará disponible en alquiler por 12'99 euros y en venta por 16,99 en plataformas como Apple TV, Rakuten TV, Amazon Prime Video, Google Play, Vodafone, Movistar +, Orange TV, YouTube y Microsoft. Pero la auténtica noticia es su llegada a HBO Max para todos los suscriptores de la plataforma.

Nada menos que 'The Batman'. No hace falta que nos extendamos demasiado sobre el impacto de 'The Batman', precisamente porque su éxito y el eco de su taquilla sigue reverberando. Su estreno internacional en 74 países en su primer fin de semana se saldó con 120 millones de dólares de recaudación, más 128'5 millones en Estados Unidos una semana antes. En una sola semana superó holgadamente su presupuesto de unos 200 millones de dólares.

Las cifras mareantes no acaban ahí: en solo tres días se convirtió en el mayor éxito post-pandemia de Warner. Contabilizando el estreno en Asia y el resto del mundo, ha recaudado 735,2 millones de dólares en todo el mundo, y sus cifras solo han sido superadas por 'Spider-Man: No Way Home'. Son las dos únicas películas desde 2019 que superan los 225 millones en taquilla. Y refrenda, además, la validez de Batman como héroe esencial del panteón de superhéroes de Warner (no lo olvidemos, el género más rentable del cine actual), y la posibilidad de que la compañía vuelva a intentar reactivar su fauna superheroica DC.

Ventanas abiertas. Este éxito no hace sino reforzar lo potente e insólita de la estrategia de Warner de reducir a 45 días su ventana de exhibición en cines: aún no hemos dejado de hablar de la película y ya la tenemos al alcance de la mano, en streaming. Es, sin duda, una política distinta a la de hace unos años, donde la conversación sobre las películas venía en oleadas: primero el impacto en taquilla en cines, luego la llegada al vídeo doméstico y servicios premium, más tarde televisión y streaming.

Nuevos tiempos, nuevas estrategias. Ahora, la intención es que nunca se deje de hablar de las películas. La llegada de las redes sociales ha acabado también modelando este estilo de exhibición: hype previo en redes sociales, dosificación de la información a través de filtraciones, preestrenos para influencers y otras maniobras de marketing con el ojo puesto en las redes sociales y el fandom, estreno en cines y después, avalancha de accesibilidad en televisión, formato doméstico, streaming, alquiler y compra digital. Todo en una línea de tiempo única, sin apenas pausas. Idealmente, como ha sucedido con 'The Batman', sin que la película deje de estar en la conversación.

Prioridad alfa: HBO Max. Esta reducción de las ventanas no solo sirve para que la conversación sobre las películas sea constante: también deja claro que HBO Max es una prioridad para Warner. Mientras que lo que hace Disney+ de relegar a streaming los estrenos de Pixar es una forma de brindar exclusivos a la plataforma con los que dar embestidas a sus competidores, en el caso de Warner parece obedecer a una estrategia que implica a todos los estados de explotación de sus películas. No está claro cómo le resultará la jugada a Disney+, más allá de cabrear a los directivos de Pixar y quizás desperdiciar el potencial comercial de películas como 'Red', pero vista la taquilla de 'The Batman', sí está claro cómo funciona para Warner.

Por el camino, sin embargo, 'The Batman' pierde algo de empuje en taquilla, que posiblemente experimentará una caída a partir de la semana que viene (o desde esta misma, con el anuncio de la fecha exacta del aterrizaje en streaming). Como cuenta IndieWire: 45 días después de su estreno, 'Spider-Man: No Way Home' andaba ingresando 60 millones de dólares en taquilla. Es dudoso que 'The Batman', que entrará en HBO Max tras esos 45 días, haga la misma cifra, aunque en todo caso sería menos: unos 25-30 millones, según la web.

Ciclos cada vez más cortos. Es quizás la primera vez que una película de esta envergadura se beneficia de la ventana de 45 días, para horror de los exhibidores que van a ver cómo cae la taquilla del primer gran éxito del año. Y sobre todo, es un precedente que solo se ve igualado por Universal, que tiene una política de 30 días de exhibición en cines antes de pasar a streaming si primer fin de semana recauda más de 50 millones de dólares (y parcialmente por Disney, que por ejemplo estrenó 'Encanto' en Disney+ 30 días después de su paso por cines). Pero claro, plataformas de explotación de Universal como Peacock no tienen el calado de HBO Max (habrá que ver qué pasa con la futura SkyShowtime) y posiblemente películas de Universal como la próxima 'Jurassic World' pasen por un periodo intermedio de alquiler.