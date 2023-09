Los anuncios llegarán pronto a las series y películas de Prime Video. Hay una manera de evitarlo: pagando más

La tele dejó de ser lo que era para volver a serlo. Los Netflix y HBO del mundo nos mostraron el milagro del "vea (casi) lo que quiera, cuando quiera y donde quiera" y transformaron la experiencia audiovisual. Tras una época de crecimiento espectacular llegaron la competencia y los problemas. Y para salvar los muebles, Netflix fue la primera en dar el salto y anunciar un plan más asequible, pero con publicidad. Otras como HBO no han tardado en seguir esos pasos, y tenemos el último ejemplo en Amazon.

Prime Video con anuncios. Amazon ha anunciado sus planes para comenzar a poner "anuncios limitados" en sus películas y series de televisión. Los usuarios de Prime Video en EEUU, Reino Unido, Alemania y Canadá comenzarán a ver publicidad en esos contenidos "a principios de 2024".

España irá detrás. Aunque la medida se activará primero en esos cuatro países, en Amazon destacan que a esos países les seguirán Francia, Italia, España, México y Australia "más adelante en el año".

Si aguantas los anuncios, no tendrás que pagar más. En Amazon explican que no harán cambios al actual precio de la suscripción a Prime en 2024, pero claro, eso es para quienes soporten los anuncios en esos contenidos audiovisuales. ¿Que no quieres anuncios? Fácil: paga más.

Pagar por evitar los anuncios. Si quieres una experiencia sin publicidad, Amazon ofrecerá "una nueva opción libre de anuncios por 2,99 dólares más al mes para los miembros de Prime en EEUU". Esa opción también se ofrecerá en otros países más adelante, aunque no especifican cuál será el importe extra en esos países. Hay que destacar que la suscripción a Prime en Estados Unidos tiene un coste de 139 dólares al año o de 14,99 dólares al mes.

Prime te avisará del cambio. La compañía indica que enviará un correo a todos los suscriptores de Prime "varias semanas antes de que los anuncios se presenten en Prime Video", e incluirán información sobre cómo apuntarse al plan sin anuncios si así lo desean.

El streaming se inunda de publicidad. La caída en bolsa de Netflix de abril de 2022 detonó un cambio radical en la empresa. El plan con anuncios está funcionando regular, pero la empresa ha recuperado parte del terreno perdido en bolsa. Al final todas están siguiendo esa tendencia: HBO Max los activó en EEUU en 2021, Paramount+ y Peacok también tienen tarifas con publicidad, y Disney+ se abrió frontalmente a esa opción en marzo de 2022. La tele, insistimos, vuelve a ser (un poco) como antes.

Imagen | Thibault Penin

