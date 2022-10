Los anuncios ya tienen fecha de llegada en Netflix: así funcionará el nuevo plan Básico con publicidad

En abril de este año nos enteramos de que Netflix estaba considerando lanzar planes con publicidad para ofrecer una nueva suscripción a un precio más económico. Se trataba de un importante cambio en la estrategia que la compañía había impulsado durante años. Finalmente, después de conformar una asociación con Microsoft, el gigante streaming ha presentado este jueves su nueva propuesta.

Actualmente, los usuarios de la plataforma podemos elegir entre los planes Básico, Estándar y Premium. Ahora, con el último movimiento de la compañía, llega a 12 países una cuarta propuesta denominada “Plan Básico con anuncios”. Se trata de la alternativa más asequible de Netflix que, como su nombre lo indica, incorpora la publicidad para rebajar el precio de la suscripción. Veámosla en detalle.

El nuevo plan, disponible a partir del 10 de noviembre en España

El Plan Básico con anuncios estará disponible próximamente en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y el Reino Unido. De acuerdo a lo explicado por la compañía, los planes actuales no cambiarán, es decir, no aumentarán de precio (ya habían aumentado en octubre de 2021), y no habrá cambios para los usuarios existentes.

Entonces, ¿cuánto costará el nuevo Plan Básico en España? La suscripción económica al servicio de streaming costará 5,49 euros al mes y ofrecerá la misma calidad de transmisión de vídeo que el Plan Básico que ya conocemos (ahora es de 720p), pero tendrá algunos cambios. Se mostrará una media de entre 4 y 5 minutos de publicidad por hora y, como ya nos habían adelantado los rumores, habrá un catálogo limitado.

Netflix dice la diferencia en el catálogo de contenidos del Plan Básico con anuncios y el resto de la oferta se debe a cuestiones de licencias, pero aseguran que están trabajando en ese sentido. La otra diferencia del plan más económico es que no tendremos la posibilidad de descargar los contenidos para verlos más tarde. En España estará disponible a partir del próximo 10 de noviembre (17:00 horas)

¿Cómo funcionarán los anuncios en Netflix?

De momento, puede que haya cambios en el futuro, los anuncios en el nuevo plan durarán 20 segundos cada uno. Estos se mostrarán al principio de los contenidos, pero también en algún momento durante la reproducción. El tráfico de los anuncios será verificado a partir del primer trimestre de 2023 por dos nuevos socios de Netflix, DoubleVerify e Integral Ad Science.

La compañía dice, además, que ofrecerá a los anunciantes amplias opciones de segmentación, que incluyen países y géneros (por ejemplo, acción, drama, ciencia ficción). También, los anunciantes podrán evitar que su publicidad aparezca en contenidos que podrían ser incompatibles con su marca (sexo, desnudos, violencia explícita).

Imágenes: Netflix

