Si ves Netflix con publi, prepárate: igual no puedes ver 'Cobra Kai' o 'Breaking Bad'

La plataforma de streaming lleva tiempo preparando dos grandes cambios en su servicio. El primero, la lucha contra la compartición ilegítima de cuentas. El segundo, la puesta en marcha de un nuevo plan más barato y en el que se mostrará publicidad.

La primera iniciativa está avanzando ya con resultados desiguales, pero ese nuevo plan con publicidad no llegará hasta principios de 2023. Cuando lo haga, eso sí, lo hará con otra diferencia importante respecto a los planes de pago tradicionales: en ese plan no podrás ver todo lo que ves en los normales.

No todo el contenido

Netflix finalmente no perdió tantos usuarios como preveía. "Solo" fueron 970.000 en el último trimestre, y eso, unido a las previsiones de recuperación de usuarios, ayudó a que sus acciones subieran durante la jornada de ayer.

Puede que los inversores confíen en esa recuperación gracias a los últimos movimientos de la compañía. Uno de los más relevantes es el citado plan con publicidad que mostrará anuncios durante el streaming del contenido.

La propuesta es toda una novedad para Netflix, pero hay otro detalle importante que fue desvelado ayer. El coCEO y Chief Content Officer, Ted Sarandos, explicaba en la conferencia con inversores cómo esa futura suscripción no ofrecerá todo el contenido licenciado durante el lanzamiento.

Así, en el plan con publicidad de Netflix no se podrán ver algunas series y películas de estudios y distribuidoras tanto de EEUU como de otros países. No a menos que en Netflix puedan convencerles de que cambien el acuerdo que firmaron con esas distribuidoras inicialmente.

En The Wall Street Journal indicaban cómo Netflix está renegociando con Warner Bros., Universal, o Sony Pictures, y eso pone en peligro la posibilidad de acceder a series como 'You', 'Russian Doll', Cobra Kai' o 'Breaking Bad' en ese futuro plan con publicidad de Netflix, entre otras.

Durante la conferencia Sarandos explicó cómo algunas cosas no estarían en ese plan gratuito si se lanzara hoy y confirmó que están hablando con los studios. "Vamos a limpiar algunos contenidos adicionales, pero ciertamente no todos, pero no creo que eso sea un lastre para el negocio".